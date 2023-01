En Cáceres no nos aburrimos». Con esta frase el alcalde de la ciudad Patrimonio de la Humanidad definió en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) el giro que ha experimentado en los últimos años el tercer conjunto monumental mejor conservado de Europa. Efectivamente, Cáceres ha añadido a sus archiconocidos atractivos patrimoniales una floreciente oferta cultural y lúdica que se materializa en festivales de música y de la diversidad que cada vez tienen más seguidores. Se trata, entre otros, del Festival de Cine Español, Womad, el Festival de Teatro Clásico, el Festival Internacional de Blues, Irish Fleadh, Extremúsika, City of Dragons y Horteralia, que han puesto a Cáceres en el mapa nacional de la cultura participativa. «Nuestra ciudad está de moda y así lo dicen las cifras. Pocas capitales de provincia pueden presumir de esta oferta», sentenció Salaya, quien recordó que estos festivales también dejan una huella tangible en los comercios de la ciudad y se traducen en el aumento de pernoctaciones en los hoteles y en la creación de empleos que se generan en torno a la organización y desarrollo de estas citas culturales.

Salaya dijo que «algunos de los mejores festivales de la región y del país se hacen en nuestra ciudad y tenemos que saber aprovechar esta fortaleza a nuestro favor. En Cáceres nos lo estamos pasando muy bien cada fin de semana y disfrutamos de una buena agenda cultural».

Por ello la ciudad se presenta en Fitur para posicionarse como un destino «vivo que acoge celebraciones variadas a lo largo de todo el año», explicó Luis Salaya, que ha estado acompañado por algunos de los responsables de esas citas como Javi Marcos (City of Dragons), Conrado Gómez (Horteralia) y Carlos Lobo (Extremúsika).

Fue una presentación llena de avances y novedades. Así el edil cacereño explicó que el ayuntamiento trabaja en la creación de una marca de festivales propia que sirva como garantía de calidad reconocible de estos encuentros.

Antes de su intervención se proyectó un vídeo de la cineasta cacereña María Pérez, que resumió las principales citas del año en la ciudad con un ritmo trepidante y reflejando la vida y la felicidad que disfrutan sus seguidores.

Festival diferente

Seguidamente, tomaron la palabra los representantes de los diversos festivales. Así Javi Marcos, impulsor de ‘Cáceres, City of Dragons’ calificó el festival de seguidores de esta serie y sus seculas de «un absoluto éxito» del que se hizo eco The New York Times. Explicó que hay todavía público que no sabe que la saga televisiva se ha rodado en Cáceres. City of Dragons es, a su juicio, un festival diferente que contó con grandes expertos del universo de Juego de Tronos llegados de países como Francia, Suecia, Irlanda, Italia o Inglaterra, para participar en las numerosas actividades, y que tuvo un impacto mediático muy importante.

Horteralia, al ferial

Conrado Gómez, organizador de Horteralia explicó que el éxito de la última edición ha sido tan grande que en la próxima se piensan ‘mudar’ al recinto ferial de Cáceres para albergar más público. Anunció que la edición de este año será el 25 de noviembre y «la idea es acondicionar el espacio con la instalación de alguna carpa para acoger a los hortefans que cada año acuden a Cáceres a participar en este certamen» Aprovechó para comunicárselo directamente al alcalde, aunque añadió que se hará de manera formal por los cauces establecidos.

Con la diversión y la diversidad por bandera, Horteralia ya se califica como «el Orgullo de invierno», ya que el público LGTBI es uno de los principales seguidores de Horteralia. Conrado explicó que el rango de edad de los asistentes es muy amplio y que se ha convertido en uno de los tres festivales de su género con más repercusión de toda Europa. También arrojó interesantes datos sobre la repercusión económica de Horteralia en la ciudad de Cáceres. Los ‘horterfans’ se gastan una media de 300 euros y ‘mueven’ un negocio de 1,5 millones de euros durante la celebración.

«Horteralia se ha convertido en uno de los mejores embajadores de Cáceres», dijo Conrado y recordó que el próximo 18 de marzo el pabellón 6 de Ifema acoge la segunda edición de este certamen con sello cacereño que por segundo año se celebra en Madrid. El festival que nació en 2010 en un pequeño establecimiento de Cáceres ha roto moldes y superado fronteras.

Extremúsika, cartel

La presentación de Cáceres como ‘Ciudad de Festivales’ fue aprovechada para dar a conocer parte del cartel de Extremúsika. Carlos Lobo junto con otra representante del festival explicaron que vuelve a la capital cacereña los días 12, 13 y 14 de octubre. Han avanzado parte de su cartel que contará con nombres como Natos y Waor, SKA-P, El Drogas, La MODA, los italianos Talco, Delaossa, La Peganita y Morad, entre otros. Eskorzo y Miguel Campello, Belén Aguilera, junto con Recycled J, AL Safir, el rapero Daniflakko y La Regadera también se suman a este primer avance. Extremúsika también da un espacio importante a artistas y bandas emergentes de diferentes estilos como Dante, Delgao, KIza, Nickzzyy Parkineos, configuran este primer avance conformado por 21 nombres.