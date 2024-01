Diego J. Casillas es, además de fotoperiodista, un enamorado de su tierra. Testimonio de esa pasión por el terruño son las webs del Grupo Digital Press que él mismo dirige y dota de contenido, como www.turismosurextremadura.com y www.miextremadura.com donde recoge reportajes, impresiones y sobre todo, imágenes exclusivas de todos los rincones de Extremadura a los que viaja. Destacan especialmente sus fotografías nocturnas con la Vía Láctea de protagonista. En su ámbito personal, la pasión por la historia le lleva a ser recreador histórico, siendo un participante habitual en Emerita Lvdica y otros eventos de recreación histórica de la región.

¿Por qué la fotografía y por qué Extremadura como motivo para contar?

La fotografía es una forma de expresión más, un lenguaje. A mí me nace por dentro y llevaba muchos años pidiéndome salir, no era capaz de retenerla. En un momento de inflexión y cambios laborales me planteé dedicarme a ello profesionalmente y Julio González, el CEO del Grupo Digital Press me propuso que creáramos www.miextremadura.com. Fue muy bonito empezar a darle alma a un proyecto que trata de mostrar Extremadura tal y como es y que, además, me permite contarlo desde lo que percibo en cada lugar, en cada viaje, con cada experiencia.

¿Siempre hay detrás de una buena foto una buena historia?

Es un tópico típico. En principio, una fotografía debe contar una historia si queremos recurrir a ella como expresión. Que luego la historia que cuenta sea buena o no, eso ya no depende de la calidad de la fotografía. Recuerdo una vez, en los primeros reportajes, haber ido a hacer un reportaje a las Villuercas y encontrarme con llovizna ligera que me impedía hacer lo que quería. Desesperado, se me ocurrió darle la vuelta al problema y hacer del inconveniente una oportunidad. Llevaba una GoPro y no tenía miedo a que se mojase así que me puse a hacer fotos sin importarme incluso las salpicaduras del agua. De aquella frustración inicial salió un bonito reportaje sobre el otoño. Creo, sinceramente, que las historias las hacemos buenas o malas las personas y tener la capacidad para sacar un derecho de un revés no es sencillo pero tampoco imposible.

¿Cómo definiría su fotografía? ¿Cree que tiene lo que podría llamarse un «estilo fotográfico»?

Pues no sabría definirla, ni calificarla. Por una parte, me interesa mucho el alma de las personas y de las cosas, conseguir atraparla y mostrarla en mi trabajo. Es difícil en algunas disciplinas, en otras quizá no tanto, como en la fotografía teatral. Al final todo es cuestión de experiencia. Me gustan los colores vivos y los contrastes fuertes, los contraluces y las sombras. En las temáticas destacaría, además de la fotografía de viajes, la fotografía teatral y la nocturna, la gastronómica y los reportajes que giran en torno a un mismo tema. En una ocasión, una persona me dijo que sabría distinguir una fotografía mía entre un puñado de fotografías elegidas al azar. Aquello me llenó de satisfacción personal y creo que, aunque yo no sea consciente de ello, sí tengo un estilo fotográfico propio.

Destacan especialmente sus trabajos con fotografías nocturnas ¿hace falta una preparación especial o un equipo concreto?

La fotografía nocturna es una de las disciplinas que más me gusta. Ya no solo poder capturar la Vía Láctea en una noche de verano. Cualquier época es buena. Ahora, por ejemplo, la constelación de Orión preside el cielo nocturno y es una preciosidad poder fotografiarla. No es una fotografía al uso, esto de… llegas al lugar, agarras la cámara y disparas, sino que se debe tener un conocimiento previo que, aunque no es complicado, sí es necesario para saber qué es lo que hace uno y cómo influye cada decisión que tomemos en la velocidad, apertura de diafragma, ISO… En cuanto al equipo, lo estrictamente necesario es una cámara réflex o que permita el enfoque manual y el disparo retardado, que tenga buena sensibilidad, un objetivo que sea luminoso y un trípode. A partir de ahí podemos complicar las cosas todo lo que queramos.

¿Qué tienen los cielos extremeños para que atraigan a astroturistas de todo el mundo?

Tenemos la gran fortuna de vivir en una comunidad autónoma con muchos lugares que están a salvo de la contaminación lumínica. A poco que recorramos una decena de kilómetros desde cualquier gran población, tenemos la sensación de que las estrellas se nos caen en la cabeza, una especie de 'vértigo inverso', como me gusta llamarlo. Esa profundidad en el cielo es la contrapartida por no contar con industrias contaminantes que emiten humos o grandes ciudades que velan la visión del firmamento. Si todo ello lo unes con una gastronomía propia y con carácter, con una buena oferta de alojamientos turísticos en el medio rural, el cóctel está servido.

Dígame un lugar de Extremadura donde siempre vuelve a hacer fotos

Son muchos. Siempre digo que hay que dejar una foto por hacer para volver al lugar que te ha cautivado, pero no puedo escoger. Es como si a un padre le dan a elegir entre sus hijos. Siento Extremadura como propia, me identifico mucho con la tierra y me siento muy arraigado. De todas formas, entre todos, destacaría varios: Alcántara, el Teatro Romano de Mérida por exigencias anuales de 'guion' pero también por pasión, Monfragüe, la Alcazaba de Reina, Llerena o Jerez de los Caballeros.

¿Cuánto hay de postproducción en tu trabajo? ¿Tan importante es en la era digital?

Antes disparábamos sobre película química, en carretes, y después las revelábamos. En ese proceso se ajustaban algunos valores que influían en el resultado final. Con las cámaras actuales disparamos en parámetros electrónicos, pero también hay un negativo, el negativo digital o formato RAW. Disparar en RAW, te permite aprovechar toda la información que la cámara ha recogido durante el disparo y poder ajustarla para conseguir un resultado. La posibilidad de cambiar intensidad de luces, sombras, contrastes, colores, exposición… es enorme y constituye una mejora de lo que es la fotografía. ¿Por qué no utilizar esas posibilidades para hacer un trabajo mejor? Hay compañeros que no les gusta reconocer que editan o revelan sus fotografías o dicen que lo hacen poco. Yo no veo ningún deshonor en hacerlo. Eso sí, es necesario un conocimiento bastante específico de qué es lo que se puede hacer y, aunque algunos recurran a Photoshop para alterar imágenes, entiendo que hay umbrales que no deben sobrepasarse nunca, especialmente los relacionados con las personas.

Dé algún consejo a los que quieren practicar la fotografía en Extremadura.

Extremadura es un campo abonado para hacer fotografías. Les recomendaría que invirtiesen en una cámara que tenga posibilidades, tipo réflex, no es necesario que sea una cámara muy cara, las hay sencillas y económicas. También que se formen a través de profesionales o viendo y devorando tutoriales si no tienen posibilidad de otra cosa. A partir de ahí, hacer fotos, muchas fotos, empezar a jugar con la luz y con la cámara, explorarla y conocerla. Y jugar, jugar y jugar, dar rienda suelta a la creatividad. Al fin y al cabo, es como aprender a hablar en otro idioma.