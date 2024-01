La Diputación de Badajoz ha presentado esta mañana, en la Feria de Turismo Internacional la provincia como un destino de turismo cultural con una amplia oferta en distintos ámbitos y especialmente en pueblos con un carácter de interés cultural y también caminos como el Mozárabe de Santiago; o de naturaleza en torno al turismo de estrellas o astroturismo y el ornitológico.

Un territorio que presenta monumentos naturales como las Cuevas de Fuente de León, la Mina La Jayona o el Cerro Masatrigo; junto a playas de agua dulce con bandera azul o yacimientos como el de Casas del Turuñuelo.

La presentación de la nueva campaña turística de la provincia de Badajoz en Fitur ha corrido a cargo del presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, acompañado de Raquel del Puerto, vicepresidenta primera y diputada de Transición Ecológica; y Francisco Buenavista, diputado de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, y en la misma se ha proyectado el vídeo promocional bajo el lema 'Provincia de Badajoz Mi Destino. Invítate a vivirla', cuya banda sonora el tema 'Te invito', del cantante Sixko Durán de Talavera la Real.

En su intervención, Miguel Ángel Gallardo ha valorado que no se puede entender la provincia de Badajoz sin unirla a lo que representa también el turismo en Extremadura, por lo que la Junta extremeña, la diputación pacense y la cacereña tienen que tener el mismo objetivo, "que no es otro que visibilizar este rinconcito del mundo para que podamos ser atractivos al que nos quiera visitar".

A continuación, ha recordado que hace unos años, cuando desde el Estand de Extremadura en Fitur presentaba inciativas que tenían que ver con el turismo en la provincia pacense, veía muchas caras "como de incredulidad" cuando hablaba de 'Smart provincia', vinculada a la tecnología y a utilizar esta última como espacio de oportunidad para el turismo, así como para otros ámbitos que representan a una región con un territorio "enorme" y una "baja" densidad de población.

"Hoy, yo creo que cualquier comunidad, incluso cualquier país, habla de turismo vinculado a la tecnología porque la tecnología nos permite descubrir antes incluso de visitar", ha valorado, junto con que, desde la institución provincial, profundizan en un turismo vinculado fundamentalmente a la tecnología, en el que esta se usa para permitir "descubrir" y conocer "incluso antes de visitarlo".

En este punto, el presidente de la Diputación de Badajoz ha reconocido que le sienta "muy mal" cada vez que se dice que Extremadura es "la gran desconocida", porque quien "no la conoce es porque no ha querido" y "ahora va a tener mejores herramientas para poderla conocer"; al tiempo que ha puesto el acento en que Badajoz y Cáceres "no pueden segmentarse" por economía y turismo, respectivamente, sino que "todas tienen que tener la oportunidad" de contar con ambas áreas, al representar a una región que "tiene mucho que ofrecer".

Así, ha continuado, la "punta de lanza" de la provincia de Badajoz "siempre ha sido Mérida", a la cual se han ido uniendo municipios con un carácter histórico "innegable", y "sobre todo" con otras fuentes de atracción que en su día pudieron ser un problema, en referencia a los embalses, que permitió la oportunidad de una fruticultura "fuerte y potente", pero "hoy" se ha convertido en una "oportunidad" con playas de agua dulce con bandera azul.

En materia de turismo inteligente, la Diputación pacense ha creado la red más amplia de oficinas digitales del país, con 165 terminales de información turística por toda la provincia donde se pueden consultar rutas, mapas o un listado de establecimientos hosteleros.

Casas del Turuñuelo y Turismo Gastronómico

"Pero es que desde 2014, en Extremadura y en Badajoz se descubrió uno de los hitos que nos hacen entender mejor lo que es la civilización de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos, me refiero a las Casas del Turueñuelo en Guareña", ha puesto el acento Gallardo, junto con que "todavía" no se alcanza a descubrir lo que ha representado dicho yacimiento o esos más de 40 caballos encontrados en el mismo, porque "a medida que se va excavando se va conociendo más y más".

Al respecto, ha recordado la portada en una revista de carácter internacional que hizo ver que se cuenta con una "joya" en la que se tiene que seguir profundizando "para que nos puedan seguir conociendo".

Mientras y en relación al vídeo promocional, ha explicado que, con el lema 'Provincia de Badajoz, Mi Destino.Invítate a vivirla' que enfoca el turismo de la provincia como un regalo para salir de la rutina, la campaña permite aflorar "el talento extremeño" de la mano de Sixko Durán, que expresa con su música, junto a distintas imágenes, lo que es Extremadura, al hilo de lo cual ha incidido en que desde la provincia quieren también contribuir a que se visibilice que "el talento no está fuera, que el talento está dentro y que tenemos que dar oportunidades".

Así y junto al turismo cultural, el astroturismo o el ornitológico, Miguel Ángel Gallardo ha sumado el turismo gastronómico, porque para crecer en términos turísticos hay que ofrecer lo que se tiene y también los sabores, y, en su opinión, hay dos formas de crecer; impulsar el turismo y también la gastronomía, para lo cual se tiene que ir de la mano de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.

"Por eso, Junta de Extremadura y diputaciones tienen que ir unidos en un objetivo común, que no es otro que el turismo represente, no solo la felicidad de la gente, no solo el descanso de aquellos que viven o quieren vivir un turismo diferente, sino que sirva también para que pueda vivir nuestra gente", ha remarcado, junto con que ese sentido se tiene que seguir trabajando.

Planes de Sostenibilidad Turística

En otro momento de su intervención, Gallardo se ha referido al crecimiento turístico a través de los seis planes sostenibilidad turística que ejecuta la diputación, financiados algunos íntegramente con fondos Next Generation y que son una herramienta que transformará el turismo, pues apuesta por destinos sostenibles y cohesionados.

En este caso, los seis planes tienen unos objetivos comunes: mejorar su competitividad, atraer más turistas y dinamizar el sector privado, generando más empleo.

En concreto, se trata de los planes de la Reserva de la Biosfera de La Siberia; de la Comarca de Olivenza; de la Sierra-Suroeste Tentudía; de La Serena; la Campiña Sur y el plan Tierra de Barros-Enoturismo.

Con cargo a los mismos, se desarrollarán proyectos novedosos, como la creación de murales artísticos en la Reserva de la Biosfera de La Siberia; un centro de interpretación del Gurumelo en comarca Olivenza; un parque multiaventura en Sierra Suroeste-Tentudía; miradores enogastronómicos en Tierra de Barros; un centro abierto de deportes de la naturaleza en La Serena o el embellecimiento de conjuntos históricos.