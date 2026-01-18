Extremadura acelera su auge internacional en FITUR como un destino al margen de la saturación turística

En un momento en el que la saturación turística empieza a condicionar la elección de destino, Extremadura gana posiciones con una propuesta de interior ligada a la naturaleza, la cultura, el patrimonio y la gastronomía. Los últimos datos confirman el impulso: crecen los viajeros internacionales y las pernoctaciones, fruto de una estrategia que prioriza la experiencia y la calidad.

Entre enero y noviembre de 2025, Extremadura registró más de un 7% de viajeros internacionales que en el mismo periodo del año anterior. En ese mismo intervalo, las pernoctaciones internacionales alcanzaron un crecimiento superior al 10%. Esta evolución positiva de los indicadores es el resultado de una apuesta turística basada en la autenticidad del destino.

En esa línea se enmarca una serie de actuaciones e inversiones que superan los 20 millones de euros por parte del Ejecutivo regional orientadas a mejorar infraestructuras y productos turísticos en la región: miradores experienciales, campings, hospederías, avances en eficiencia energética o actuaciones en caminos naturales, vías verdes y zonas de baño, incluyendo zonas de sombra para mejorar el confort del visitante.

Teatro Romano de Mérida. / EL PERIÓDICO

Extremadura en FITUR 2026: un destino para el mundo

Extremadura llega a FITUR 2026 con una propuesta centrada en tres ejes: naturaleza, cultura/patrimonio y gastronomía, y con un mensaje que busca reforzar su posicionamiento internacional: “Extremadura extraordinaria, un destino para el mundo”.

La comunidad acude a la feria con un stand concebido como un espacio inmersivo que recorre los principales activos del destino: desde su oferta de turismo de interior vinculada al agua hasta la programación cultural y las experiencias gastronómicas enmarcadas en el paisaje.

Cerro Masatrigo a vista de dron. / EL PERIÓDICO

El recorrido comienza con una instalación inspirada en una garganta natural, diseñada con proyecciones, sonido y ambientación para trasladar al visitante a uno de los elementos diferenciales del territorio: su extensa lámina de agua basada en gargantas, piscinas naturales, playas de interior y enclaves fluviales.

Este enfoque refuerza una de las líneas que la región quiere consolidar en mercados nacionales e internacionales: la posibilidad de disfrutar de un turismo alternativo, lejos de la saturación de otros destinos.

Monasterio de Yuste. / EL PERIÓDICO

Patrimonio 'slow' y nuevos focos de interés arqueológico

El patrimonio ocupa una parte central de la narrativa turística de Extremadura. Una región que cuenta con tres enclaves reconocidos como Patrimonio Mundial (Cáceres, Mérida y Guadalupe). La estrategia de promoción extremeña incorpora también propuestas menos conocidas para diversificar flujos y reforzar la idea de un destino “por descubrir” y en auge.

En este apartado se incluyen recursos como la Ermita de la Virgen del Ara, la ciudad romana de Cáparra y su entorno y otros elementos singulares del territorio como la Cueva de Maltravieso, que alberga las primeras representaciones artísticas de la humanidad, entre otras.

A esto se suma el impulso del turismo arqueológico vinculado a los hallazgos del yacimiento de Casas del Turuñuelo, que en los últimos años ha situado a Extremadura en el foco de la investigación sobre la cultura tartésica, cuyos principales descubrimientos se pueden ver en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz

Picnic en la dehesa extremeña. / EL PERIÓDICO

La experiencia gastronómica como motor del viaje

A principios del siglo XIX, la biblioteca del monasterio de Alcántara fue saqueada por los soldados de Napoleón, que se llevaron su recetario como parte del botín. Años después, Escoffier, el gran cocinero francés, se refirió a él como “el mejor trofeo, la única cosa ventajosa que consiguió Francia de aquella época”.

La gastronomía extremeña aparece en FITUR como experiencia turística y, a la vez, como herramienta de posicionamiento de marca. Con 12 denominaciones de origen protegidas y 5 indicaciones geográficas protegidas, la región cuenta con una despensa ligada a la dehesa y a la producción agroalimentaria de calidad.

En la programación del stand se incluyen experiencias gastronómicas asociadas al paisaje extremeño, como una cata que vincula Torta del Casar con los vinos Ribera del Guadiana y cavas. También se propone el binomio “bellota y burbuja” como fórmula para asociar dos de sus productos más representativos: la cultura del ibérico con la del vino y cava extremeño.

Monasterio de Guadalupe. / EL PERIÓDICO

Extremadura, escenario de película y plató de cine

Extremadura sigue posicionándose como escenario de rodaje de películas y series de cine. Ha sido plató de producciones internacionales y ha atraído trabajos de distintos géneros gracias a su diversidad paisajística e histórico-cultural.

La oficina de Extremadura Film Commission sigue promoviendo la región como destino de rodajes, ampliando catálogos de localizaciones y servicios para producciones cinematográficas y televisivas.

Plaza de San Jorge en la ciudada monumental de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Recientemente, se ha rodado en la comarca de la Vera ‘Los Relatos’, dirigida por Miguel del Arco, con Juan Diego Botto y Marta Etura como protagonistas y escenas filmadas en Madrigal de la Vera, Jarandilla de la Vera, Talaveruela de la Vera, Majadillas y Valverde de la Vera.

Otros rodajes que reflejan la actividad audiovisual reciente en la región son ‘Día de caza’ (2024), producido por Anna Saura con la participación de actrices como Rossy de Palma y Carmen Machi, además de series como ‘El cuco de cristal’,‘La casa del Dragón’ y ‘Juego de Tronos’, asociadas con localizaciones de Cáceres, Trujillo y Los Barruecos.