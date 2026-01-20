Montánchez promociona su potencial turístico en Fitur con videos sobre cultura, gastronomía y naturaleza

Montánchez presenta en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) dos vídeos promocionales en los que muestra todo su potencial turístico, ofreciendo una experiencia completa basada en el turismo cultural, el gastronómico y, por supuesto, el turismo de naturaleza.

En lo alto de la sierra que lleva su nombre, Montánchez se alza como uno de esos lugares que sorprenden y se quedan en la memoria. Su silueta, dominada por un imponente castillo medieval, marca el carácter de un municipio que invita a ser descubierto con calma, paso a paso, bocado a bocado.

Jurramachos en el Castillo de Montánchez. / EL PERIÓDICO

Oferta cultural

Montánchez ofrece al visitante una experiencia turística completa basada en tres pilares fundamentales. El primero, su oferta cultural, tiene en el castillo su gran emblema. Desde esta fortaleza, testigo de siglos de historia, se disfrutan unas vistas privilegiadas que abarcan buena parte de Extremadura y permiten comprender la importancia estratégica que tuvo este enclave a lo largo del tiempo. El casco histórico, de calles tranquilas y sabor tradicional, completa un recorrido donde pasado y presente conviven de forma natural.

Destaca especialmente el evento ‘Encuentros en Montánchez. Diálogo de Culturas’, la gran cita cultural del verano en la provincia de Cáceres y que ha superado las dos décadas de divulgación, de espectáculos en el Castillo y de revivir mundo inclusivo en el que las raíces cristianas, árabes y judías conviven.

Muy interesante es su particular carnaval, Fiesta de Interés Turístico Regional, el Carnaval de los Jurramachos que tiene como protagonista a un personaje que se recrea con un disfraz original del municipio, en el que predomina la ropa trasnochada, la ambigüedad sexual a través de la voz, y sobre todo la funda de jamón que cubre el rostro y que solo deja orificios para ojos y boca. Diversión asegurada y fiesta de la tolerancia que se repite cada año.

Carpa de degustación de Jornadas Gastronómicas del Cerdo Ibérico. / EL PERIÓDICO

Gastronomía sobresaliente

El segundo pilar de la oferta montanchega es, sin duda, su gastronomía, con el jamón ibérico como seña de identidad indiscutible. Montánchez es tierra de dehesas y de saber hacer, donde la tradición del cerdo ibérico se transforma en un producto reconocido por su calidad excepcional. A su alrededor, una cocina honesta y sabrosa, basada en productos locales, convierte cada comida en una experiencia que el visitante difícilmente olvida.

En el calendario destacan las Jornadas Gastronómicas del Cerdo Ibérico, que ya han superado el cuarto de siglo. Es la cita gastronómica más importante de la provincia de Cáceres en torno al jamón y sus derivados. El llamado ‘pueblo que huele a jamón’ se convierte durante en epicentro de los productos de calidad y acoge a miles de visitantes en busca de ese buqué único tan característico de todo lo que se elabora y se cura al aire de la sierra de Montánchez.

Los productos de Montánchez adquieren cada vez más relevancia y su presencia en las grandes ferias del sector como el Salón del Club de Gourmets es ya habitual.

Ruta senderista por la dehesa de Montánchez. / EL PERIÓDICO

Entorno natural

El tercer gran atractivo lo aporta su entorno natural. La sierra de Montánchez y sus alrededores ofrecen cientos de kilómetros de senderos homologados que permiten disfrutar del paisaje a pie o en bicicleta, entre encinas, alcornoques y una biodiversidad sorprendente. Naturaleza en estado puro, ideal para quienes buscan desconectar y reconectar al mismo tiempo.

Estratégicamente situado entre las ciudades de Cáceres, Mérida y Trujillo, Montánchez se consolida como un destino rural ideal para quienes buscan patrimonio, naturaleza y tradición en un mismo viaje. Un lugar para conquistar desde las alturas de su castillo y recordar para siempre a través de los sabores de su tierra.