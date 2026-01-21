Feria del Caballo y Fiesta de Las Tablas
Albalá: destino ecuestre y tradición ancestral viva
La combinación de tradición ecuestre, patrimonio cultural y entorno rural posiciona a Albalá como un destino turístico auténtico, alineado con las estrategias de desarrollo sostenible
El municipio de Albalá constituye un enclave de referencia dentro del ámbito rural por su histórica vinculación con el mundo ecuestre, un sector que forma parte esencial de su identidad cultural, social y económica. Esta relación se materializa, de manera destacada, en la celebración periódica de ferias ecuestres, concursos morfológicos, exposiciones ganaderas y actividades vinculadas a la promoción y puesta en valor del caballo, atrayendo a profesionales, aficionados y visitantes procedentes de distintos puntos de la región y del ámbito nacional.
La Feria Ecuestre de Albalá se consolida como un evento de interés turístico, generador de actividad económica y dinamización del territorio, contribuyendo a la proyección exterior del municipio y al fortalecimiento del tejido productivo local. Asimismo, estas citas refuerzan la conservación de tradiciones vinculadas al medio rural y fomentan la transmisión intergeneracional de conocimientos y valores asociados al sector equino.
Junto al ámbito ecuestre, Albalá mantiene un importante patrimonio festivo y cultural, destacando de manera singular las fiestas ancestrales de Las Tablas, una celebración de profundo arraigo histórico que representa uno de los principales elementos identitarios del municipio y un atractivo turístico de primer orden por su carácter único y su continuidad a lo largo del tiempo.
La combinación de tradición ecuestre, patrimonio cultural y entorno rural posiciona a Albalá como un destino turístico auténtico, alineado con las estrategias de desarrollo sostenible, diversificación turística y valorización del patrimonio inmaterial.
La celebración de la feria y de las actividades asociadas refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Albalá con la promoción turística, la preservación de sus tradiciones y la puesta en valor de los recursos locales como motor de desarrollo económico y social.
- Sabores de la Reserva de la Biosfera de La Siberia Extremeña: un viaje gastronómico sostenible
- La Vuelta Ciclista a Extremadura recorrerá en marzo la región con 32 equipos
- La Feria Rayana celebra sus bodas de plata en Moraleja
- Los Trenes Turísticos de la Diputación de Cáceres tendrán seis nuevas rutas este año
- Montánchez: Naturaleza, historia y gastronomía en el Balcón de Extremadura
- «Aumentaremos la oferta de los Trenes Turísticos con más viajes y nuevos destinos»
- Atrévete a una experiencia visceral. Ven al corazón de Extremadura, degusta nuestros paisajes gastronómicos
- La ‘Boda Regia’ festeja los veinte años de recreación de un hecho histórico en Valencia de Alcántara