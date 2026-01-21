FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO
El Almendro en Flor estrena Interés Turístico este año
Garrovillas de Alconétar presenta este miércoles en Fitur su Almendro en Flor por vez primera como Fiesta de Interés Turístico Regional. El árbol ancestral está en el eje de un encuentro fraternal de más de 25 años
La Fiesta del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar celebró el año pasado los 25 años de existencia. Este año supera el cuarto de siglo de homenaje al árbol que ha cobijado a generaciones, ya con el marchamo de Fiesta de Interés Turístico Regional, y así se presenta hoy en la Feria Internacional del Turismo (Fitur).
La fecha de este acontecimiento varía cada año y está en función de la floración natural del almendro. La alcaldesa de Garrovillas, Elisabeth Martín, explica que desde el último lustro el Almendro en Flor se ha potenciado con una Feria del Almendro, en la que toman protagonismo los productos derivados de este árbol de la familia de las rosáceas. Desde el consistorio se han impulsado rutas y actividades específicas.
El paraje municipal Gallito es el escenario idílico donde convergen ese día las rutas senderistas, las rutas a caballo, las degustaciones de berzas con buche (almuerzo típico de ese día) y las actuaciones musicales. El Almendro en Flor es un anticipo de la primavera en un Pueblo Mágico como es Garrovillas de Alconétar. Un mercado artesanal, atracciones para niños y una carpa municipal con actuaciones completan la jornada que viven con intensidad las familias. Sobre el origen de la celebración hay muchas leyendas.
Las rutas senderistas están adaptadas a todas las edades (hay una larga y otra corta) y parten de la famosa Plaza Porticada. También puede aprovecharse para conocer el pueblo a través de visitas guiadas.
Además, el fin de semana posterior a esa fiesta se celebra la Feria del Almendro, ya con un matiz más comercial, que llena la Plaza Porticada de stands de productos elaborados con almendra; los nacidos ese año apadrinan almendros con su nombre y un tren turístico recorre el municipio.
- Sabores de la Reserva de la Biosfera de La Siberia Extremeña: un viaje gastronómico sostenible
- La Vuelta Ciclista a Extremadura recorrerá en marzo la región con 32 equipos
- La Feria Rayana celebra sus bodas de plata en Moraleja
- Los Trenes Turísticos de la Diputación de Cáceres tendrán seis nuevas rutas este año
- Montánchez: Naturaleza, historia y gastronomía en el Balcón de Extremadura
- «Aumentaremos la oferta de los Trenes Turísticos con más viajes y nuevos destinos»
- Atrévete a una experiencia visceral. Ven al corazón de Extremadura, degusta nuestros paisajes gastronómicos
- La ‘Boda Regia’ festeja los veinte años de recreación de un hecho histórico en Valencia de Alcántara