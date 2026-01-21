El Almendro en Flor estrena Interés Turístico este año

La Fiesta del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar celebró el año pasado los 25 años de existencia. Este año supera el cuarto de siglo de homenaje al árbol que ha cobijado a generaciones, ya con el marchamo de Fiesta de Interés Turístico Regional, y así se presenta hoy en la Feria Internacional del Turismo (Fitur).

La fecha de este acontecimiento varía cada año y está en función de la floración natural del almendro. La alcaldesa de Garrovillas, Elisabeth Martín, explica que desde el último lustro el Almendro en Flor se ha potenciado con una Feria del Almendro, en la que toman protagonismo los productos derivados de este árbol de la familia de las rosáceas. Desde el consistorio se han impulsado rutas y actividades específicas.

El paraje municipal Gallito es el escenario idílico donde convergen ese día las rutas senderistas, las rutas a caballo, las degustaciones de berzas con buche (almuerzo típico de ese día) y las actuaciones musicales. El Almendro en Flor es un anticipo de la primavera en un Pueblo Mágico como es Garrovillas de Alconétar. Un mercado artesanal, atracciones para niños y una carpa municipal con actuaciones completan la jornada que viven con intensidad las familias. Sobre el origen de la celebración hay muchas leyendas.

Las rutas senderistas están adaptadas a todas las edades (hay una larga y otra corta) y parten de la famosa Plaza Porticada. También puede aprovecharse para conocer el pueblo a través de visitas guiadas.

Además, el fin de semana posterior a esa fiesta se celebra la Feria del Almendro, ya con un matiz más comercial, que llena la Plaza Porticada de stands de productos elaborados con almendra; los nacidos ese año apadrinan almendros con su nombre y un tren turístico recorre el municipio.