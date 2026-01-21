Arranca Fitur 2026: así es el stand de Extremadura, donde todo es inesperado

Extremadura arranca hoy cinco días de frenética labor de difusión de sus excelencias turísticas y también de encuentros profesionales y demostraciones gastronómicas. El stand de la Junta de Extremadura abre sus puertas desde hoy y hasta el domingo 25 de enero con una agenda apretada bajo el lema ‘Extremadura Extraordinaria: Un destino para el mundo’. Desde primera hora ya se ha apreciado actividad en el pabellón 7, aunque la tragedia ferroviaria de días pasados parece que va a suavizar todo lo que son demostraciones de alegría. Eso sí las agendas de contactos continúan con normalidad.

El stand está inspirado en el concepto ‘Extremadura Extraordinaria’ y desarrolla la narrativa de años anteriores para invitar a un viaje más emocional y sensorial. Sus 980,5 metros cuadrados se transforman en un mapa vivo que propone un recorrido inmersivo en cada uno de sus espacios diferenciados.

Mostradores de Extremadura Extraordinaria. / Juan José Ventura

Mucho más que un destino

Se pretende transmitir que Extremadura no solo es un destino que ofrece lo esperado, sino que proporciona mucho más: una vivencia profunda, auténtica, transformadora. Cada rincón invita a descubrir algo distinto (un paisaje, un sabor, una historia) con un toque de sorpresa que despierta la emoción y refuerza la idea de que lo extraordinario está en los detalles, en lo natural y en lo humano.

La letra x del nombre Extremadura marca el lugar del descubrimiento. Es una metáfora del encuentro entre el viajero y el territorio. La x fija un punto en el mapa, una experiencia.

Los hilos conductores de esta narrativa son las piscinas naturales, las gargantas y las playas de interior, así como los pueblos y las plazas de Extremadura, ejemplos de nuestra riqueza natural y patrimonial.

Este recorrido comienza con la simulación de una garganta natural, un photocall inmersivo que dinamiza el espacio y muestra los tesoros que esconde la región.

La aventura y lo sorprendente forman parte del estan de la región en Fitur. / Juan José Ventura

El itinerario continúa con balcones, ventanas y fachadas que representan nuestras plazas mayores, reinterpretadas de forma contemporánea para convertir este espacio en un rincón extremeño abierto al mundo. Encontramos muros que evocan la identidad rural de Extremadura y texturas cálidas que acogen al visitante. Este escenario invita a pasear por sus calles, detenerse ante una ventana o mirar hacia una plaza donde el tiempo parece haberse detenido.

En esta línea, la Plaza Alta de Badajoz cobra protagonismo a través de una puesta en escena vibrante, con colores vivos y detalles arquitectónicos que transmiten la energía festiva, la cultura y la hospitalidad de Extremadura.

Sala de presentaciones, inspirada en la Plaza Alta de Badajoz. / Juan José Ventura

Espacios delimitados

En el stand están delimitados perfectamente varios espacios. El primero es de información de la región: turismo rural, naturaleza, cultura y gastronomía. Existe otro de información del territorio turístico de Badajoz, así como otro similar de Cáceres. También hay una zona de información de los enclaves Patrimonio de la Humanidad (Cáceres, Mérida y el Monasterio de Guadalupe). Por último está delimitada, una zona de Conocimiento: espacio abierto donde las entidades públicas, las asociaciones y las empresas extremeñas anunciarán sus novedades y proyectos turísticos para 2026. El sábado y el domingo se llevarán a cabo actividades para el público.

Para el día de hoy hay previstas interesantes presentaciones profesionales, como la Candidatura de las Hurdes a Patrimonio Mundial de la Unesco, el VI Festival Comarcal y Transfronterizo de Novela Negra ‘Gata Negra’; los miradores del Valle del Jerte, el Balance del Programa Leader 2014-202 de Redex, el X Congreso Iberoamericano de Turismo Rural, el Almendro en Flor de Garrovillas, la oferta turística de la provincia de Badajoz, el Turismo Científico en Talayuela o el castillo de Montánchez.