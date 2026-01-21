Hasta el próximo domingo
Arranca Fitur 2026: así es el stand de Extremadura, donde todo es inesperado
Hasta el próximo domingo la región proyecta su mejor cara en la Feria del Turismo que se desarrolla en Ifema
Extremadura arranca hoy cinco días de frenética labor de difusión de sus excelencias turísticas y también de encuentros profesionales y demostraciones gastronómicas. El stand de la Junta de Extremadura abre sus puertas desde hoy y hasta el domingo 25 de enero con una agenda apretada bajo el lema ‘Extremadura Extraordinaria: Un destino para el mundo’. Desde primera hora ya se ha apreciado actividad en el pabellón 7, aunque la tragedia ferroviaria de días pasados parece que va a suavizar todo lo que son demostraciones de alegría. Eso sí las agendas de contactos continúan con normalidad.
El stand está inspirado en el concepto ‘Extremadura Extraordinaria’ y desarrolla la narrativa de años anteriores para invitar a un viaje más emocional y sensorial. Sus 980,5 metros cuadrados se transforman en un mapa vivo que propone un recorrido inmersivo en cada uno de sus espacios diferenciados.
Mucho más que un destino
Se pretende transmitir que Extremadura no solo es un destino que ofrece lo esperado, sino que proporciona mucho más: una vivencia profunda, auténtica, transformadora. Cada rincón invita a descubrir algo distinto (un paisaje, un sabor, una historia) con un toque de sorpresa que despierta la emoción y refuerza la idea de que lo extraordinario está en los detalles, en lo natural y en lo humano.
La letra x del nombre Extremadura marca el lugar del descubrimiento. Es una metáfora del encuentro entre el viajero y el territorio. La x fija un punto en el mapa, una experiencia.
Los hilos conductores de esta narrativa son las piscinas naturales, las gargantas y las playas de interior, así como los pueblos y las plazas de Extremadura, ejemplos de nuestra riqueza natural y patrimonial.
Este recorrido comienza con la simulación de una garganta natural, un photocall inmersivo que dinamiza el espacio y muestra los tesoros que esconde la región.
El itinerario continúa con balcones, ventanas y fachadas que representan nuestras plazas mayores, reinterpretadas de forma contemporánea para convertir este espacio en un rincón extremeño abierto al mundo. Encontramos muros que evocan la identidad rural de Extremadura y texturas cálidas que acogen al visitante. Este escenario invita a pasear por sus calles, detenerse ante una ventana o mirar hacia una plaza donde el tiempo parece haberse detenido.
En esta línea, la Plaza Alta de Badajoz cobra protagonismo a través de una puesta en escena vibrante, con colores vivos y detalles arquitectónicos que transmiten la energía festiva, la cultura y la hospitalidad de Extremadura.
Espacios delimitados
En el stand están delimitados perfectamente varios espacios. El primero es de información de la región: turismo rural, naturaleza, cultura y gastronomía. Existe otro de información del territorio turístico de Badajoz, así como otro similar de Cáceres. También hay una zona de información de los enclaves Patrimonio de la Humanidad (Cáceres, Mérida y el Monasterio de Guadalupe). Por último está delimitada, una zona de Conocimiento: espacio abierto donde las entidades públicas, las asociaciones y las empresas extremeñas anunciarán sus novedades y proyectos turísticos para 2026. El sábado y el domingo se llevarán a cabo actividades para el público.
Para el día de hoy hay previstas interesantes presentaciones profesionales, como la Candidatura de las Hurdes a Patrimonio Mundial de la Unesco, el VI Festival Comarcal y Transfronterizo de Novela Negra ‘Gata Negra’; los miradores del Valle del Jerte, el Balance del Programa Leader 2014-202 de Redex, el X Congreso Iberoamericano de Turismo Rural, el Almendro en Flor de Garrovillas, la oferta turística de la provincia de Badajoz, el Turismo Científico en Talayuela o el castillo de Montánchez.
