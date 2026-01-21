Cáceres se proyecta al mundo en el año del 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad

El Ayuntamiento de Cáceres presenta en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) una ambiciosa campaña de promoción turística con motivo del 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, una efeméride que marcará la estrategia turística y cultural de la capital durante todo el año 2026.

La ciudad acude un año más al máximo encuentro del sector «rescatando aquello que nos hace únicos: la conjunción de calma, magia, elegancia e historia que se unen en nuestra ciudad monumental», ha manifestado el alcalde Rafael Mateos.

Cáceres está presente en Fitur a través del stand de Extremadura, ubicado en el pabellón 7 de Ifema, desde donde mostrará al mundo «por qué Cáceres es una ciudad que se queda para siempre en la memoria de quienes la visitan».

Panorámica de Cáceres. / CARLOS GIL

El jueves se realizará la presentación oficial con un vídeo promocional, coincidiendo con la jornada en la que los Reyes de España visitarán la feria y justo antes del acto institucional de la Junta de Extremadura.

En ese vídeo se pondrá de relieve que Cáceres tiene uno de los conjuntos monumentales mejor conservados del mundo, poniendo en valor la riqueza patrimonial del recinto intramuros, con sus palacios, iglesias, conventos, museos, jardines ocultos y callejuelas, así como la atmósfera única que se respira especialmente en horario nocturno.

Durante Fitur, Cáceres exhibe la majestuosidad de su ciudad monumental, con 36 palacios, cinco iglesias y tres conventos de clausura; una oferta hotelera singular; una gastronomía de primer nivel internacional; y una destacada red museística, entre la que se encuentran el Museo de Cáceres y el Museo Helga de Alvear; además de espacios vinculados a la Semana Santa.

La campaña también pone el acento en Cáceres como escenario de rodajes cinematográficos y televisivos, sede de festivales internacionales como WOMAD, eventos deportivos, propuestas culturales contemporáneas y celebraciones de gran arraigo como la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Además, la capital cacereña participará en diversas presentaciones dentro del área reservada a Extremadura, relacionadas con el turismo de festivales, el turismo religioso transfronterizo, el potencial de la ciudad como plató de rodaje o la simbiosis entre museos y turismo cultural.

El expositor de Cáceres contará con material promocional específico, entre el que se incluyen los folletos turísticos municipales, el cartel de la Semana Santa 2026 y un marca páginas conmemorativo del 40 aniversario de la declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, una efeméride que se celebrará durante todo el año con una amplia programación cultural.

La agenda institucional de Fitur incluye también la asistencia a la Asamblea del Grupo Español de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que firmará un acuerdo de colaboración con municipios mexicanos Patrimonio de la Humanidad, así como la recepción del distintivo de Destino Turístico Inteligente otorgado por SEGITTUR.

También se ha programado una acción de gran impacto visual con el vinilado de diez autobuses de la EMT de Madrid con la imagen de Cáceres y el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad.