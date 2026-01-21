Las Carantoñas de Acehúche, en busca del Interés Internacional

Acehúche celebra hoy , 21 de enero, San Sebastianino, segunda jornada de la fiesta de Las Carantoñas, en honor a san Sebastián que fue declarada de Interés Turístico Nacional en 2019, y que ahora busca ampliar ese reconocimiento al ámbito internacional.

En la festividad participan una serie de actores, todos ellos indispensables para su celebración, de tal forma que las carantoñas recorrerán las calles del pueblo y harán reverencias, por parejas, a San Sebastián y, junto a ellas, las ‘regaoras’ o ‘patanas’, cuya función es escoltar la imagen del santo, «regándolo» de confetis y cantando sus himnos y loas.

El tamborilero, los ‘tiraores’ y sus escopetas, la Vaca-tora y los mayordomos son otros de los pilares de la fiesta, en la que tienen un papel importante las mujeres que, más allá de salir en la procesión, son las responsables de elaborar los dulces, engalanar la iglesia, organizar la procesión, entre otras tareas.

Con todos estos ingredientes, los acehucheños quieren que su fiesta sea declarada de Interés Turístico Internacional, «y en ese camino, con ese objetivo, la Diputación de Cáceres estará trabajando con todos y todas para que, en breve, podamos decir que Las Carantoñas son la tercera Fiesta de Interés Turístico Internacional», ha asegurado la vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, en la presentación de la fiesta.

Así, Gutiérrez ha mostrado la disponibilidad de la institución provincial para prestar apoyo al ayuntamiento para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, ya que ese reconocimiento va a suponer un mayor impacto socioeconómico en toda la comarca del Valle del Alagón.

Este año, la fiesta cuenta con una mayordomía muy especial ya que recae en las nueve trabajadoras del Centro Residencial que, con su gesto, quieren hacer partícipes a todos los usuarios del centro en la fiesta grande del pueblo.