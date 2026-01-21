El Carnaval de Navalmoral de la Mata, una fiesta que se siente y se comparte

Hablar del Carnaval de Navalmoral de la Mata es hablar de identidad, de sentimiento colectivo y de una manera muy particular de entender la fiesta. No es solo un evento del calendario, sino una vivencia que se construye durante meses y que alcanza su máxima expresión cuando las calles se llenan de color, música y emoción. Cada año, vecinos y visitantes descubren que este carnaval no se contempla desde fuera: se vive desde dentro. Este año se desarrolla del 13 al 18 de febrero.

La esencia del Carnaval de Navalmoral reside, ante todo, en su gente. Son los moralos quienes dan forma a una celebración que empieza mucho antes del primer desfile. Peñas, comparsas, chirigotas y grupos de amigos dedican incontables horas a diseñar trajes, ensayar coreografías, preparar carrozas y dar vida a ideas que, durante unos días, transforman por completo la localidad. Ese compromiso colectivo explica por qué, cuando aún no se han apagado los últimos fuegos artificiales, ya se empieza a pensar en el carnaval del año siguiente.

Carácter abierto

Uno de los rasgos que hacen único al Carnaval de Navalmoral de la Mata es su carácter abierto y acogedor. Aquí no importa de dónde venga quien se acerca a disfrutar de la fiesta: basta con pisar la calle para sentirse parte de ella. Amigos que llegan de otras ciudades, vecinos de la comarca, estudiantes que arrastran a nuevos públicos… todos encuentran un espacio en un carnaval que no entiende de barreras y que invita a sumarse sin condiciones. Esa hospitalidad convierte a Navalmoral en un destino festivo donde el visitante deja de ser espectador para convertirse en protagonista.

Carnaval con historia

La historia respalda esta forma de vivir el carnaval. Existen referencias documentales que ya en el siglo XVIII mencionan celebraciones carnavaleras en la localidad, incluso en épocas en las que la fiesta no siempre estuvo bien vista. A comienzos del siglo XX, la aparición de sociedades como La Constancia y de asociaciones de baile demuestra que el carnaval formaba parte activa de la vida social de Navalmoral. Esta continuidad histórica explica la solidez de una tradición que ha sabido adaptarse a cada época sin perder su esencia.

Fiesta de Interés Turístico Regional

Uno de los grandes hitos en la evolución reciente llegó en 1986, cuando el Carnaval de Navalmoral de la Mata fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Este reconocimiento supuso un impulso decisivo, aumentando su visibilidad y consolidándolo como uno de los carnavales más destacados de Extremadura. Desde entonces, el crecimiento ha sido constante, tanto en participación como en calidad artística, especialmente visible en el gran desfile del domingo, considerado hoy uno de los más potentes de la región.

Los desfiles, las peñas, las comparsas, las carrozas, las murgas y chirigotas forman el corazón de la fiesta. A ellos se suman momentos tan simbólicos como el entierro de la sardina, que marca el cierre del carnaval y deja ese sabor a despedida que, paradójicamente, alimenta las ganas de volver. Especial mención merece el desfile juvenil, que se ha convertido en una auténtica cantera y en una de las claves para garantizar el futuro de la celebración. La implicación de los centros educativos y la participación masiva de niños y jóvenes refuerzan el relevo generacional y aseguran la continuidad de esta tradición.

Novedades cada edición

La edición de 2026 llega con el objetivo de seguir fortaleciendo todo lo que define al Carnaval de Navalmoral. Las actividades centrales se mantienen y se refuerzan, mientras que la programación incorpora nuevas propuestas que enriquecen la experiencia festiva. Entre las medidas más destacadas se encuentra el incremento de más de 10.000 euros en ayudas y subvenciones destinadas a apoyar el trabajo de peñas, comparsas y colectivos, un respaldo económico que reconoce el alto nivel alcanzado y favorece su crecimiento.

La organización del carnaval se planifica con meses de antelación, prestando especial atención a la seguridad y a la logística. La coordinación entre Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y servicios sanitarios permite que la fiesta se desarrolle en un ambiente seguro y controlado, incluso en los momentos de mayor afluencia. Este trabajo preventivo garantiza que el carnaval se viva desde la diversión y el respeto, uno de los valores que mejor definen la celebración.

El gran escaparate de la ciudad

Desde el punto de vista turístico, el Carnaval de Navalmoral de la Mata es el principal escaparate de la localidad. Cada año atrae a miles de visitantes, llenando calles, bares, restaurantes y comercios, y generando un impacto económico que se deja sentir incluso antes de que comience la fiesta. La preparación de trajes, carrozas y materiales moviliza a la economía local durante meses, mientras que los días grandes suponen un impulso decisivo para la hostelería y el sector servicios.

La proyección del carnaval trasciende el ámbito local y regional. La presencia de Navalmoral en ferias turísticas y eventos especializados, así como la participación de sus peñas en otros carnavales, contribuye a difundir su imagen y a consolidar su prestigio. A ello se suma un importante esfuerzo por preservar la memoria de la fiesta, con archivos históricos, exposiciones y materiales audiovisuales accesibles al público, que permiten conocer la evolución del carnaval y valorar su patrimonio cultural.

Transmisión por internet

La apuesta por la innovación es otro de los pilares del carnaval actual. La retransmisión en streaming de los principales actos ha permitido que la fiesta llegue a miles de personas dentro y fuera de España, con visualizaciones desde distintos países europeos y de América Latina. Las redes sociales y las herramientas de participación interactiva refuerzan el vínculo con el público y adaptan la manera de contar el carnaval a los nuevos tiempos, sin perder la esencia que lo define.

El gran reto de futuro es seguir creciendo sin renunciar a la identidad. Mantener el equilibrio entre tradición e innovación, escuchar a quienes sostienen la fiesta desde dentro y cuidar cada detalle son objetivos claros para que el Carnaval de Navalmoral de la Mata continúe siendo un referente cultural y turístico. Una celebración que no solo se ve, sino que se siente; que no se explica en una frase, pero que deja huella en quienes la viven. Porque en Navalmoral, el carnaval no se observa: se comparte.