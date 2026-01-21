Coria, destino universal del turismo espiritual

Una pieza única en un espacio único. La Catedral de Coria es la depositaria y custodia de una de las reliquias más importantes de la cristiandad: el Sagrado Mantel. Con esta carta de presentación la ciudad concurre a la Feria Internacional del Turismo como uno de los enclaves indiscutibles del turismo espiritual en el mundo.

«Coria –ha señalado su alcaldesa, Almudena Domingo Pirrongelli– es una de las ciudades más antiguas de toda España, milenaria, episcopal y nobiliaria, con un patrimonio histórico, monumental y religioso de gran valor».

El Sagrado Mantel es una «pieza única e irrepetible que ha estado vinculada desde tiempos inmemoriales a la Pasión de Jesucristo. El valor histórico y espiritual que tiene la sitúa como uno de los referentes de la cristiandad. Nuestro objetivo es que recupere su protagonismo como reliquia universal».

En la Feria Internacional del Turismo que hoy comienza se dará a conocer su historia, su significado y su gran potencial para atraer visitantes de todo el mundo. Para poder presentarla en Fitur se ha realizado un intenso trabajo entre el Ayuntamiento de Coria, el Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres, la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, así como empresas del sector. Todos se han unido para que la ciudad de Coria ocupe el lugar que le corresponde en el turismo internacional. Este es un buen ejemplo de colaboración público-privada y será un buen argumento para atraer peregrinos de todo el globo terráqueo. La presentación oficial de la propuesta tendrá lugar en Fitur el jueves 22 de enero, a las 16.45 horas, en el stand de Extremadura.

El deán del Cabildo Catedral de Coria, Ángel David Martín Rubio, apunta que la ciudad es sede de uno de los obispados más antiguos de España, con un legado conservado en la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción, auténtico símbolo de la ciudad.

Asegura que «el Sagrado Mantel y la Sábana Santa de Turín estuvieron presentes, conjuntamente, sobre la mesa de la Última Cena, simbolismo y misterio, que han llevado a la realización de detallados estudios científicos, como los dirigidos recientemente por el profesor John Jackson, que sostienen esta teoría».