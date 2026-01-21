Moraleja está presente en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebrará en IFEMA Madrid del 21 al 25 de enero de 2026. En este marco, el Ayuntamiento de Moraleja dará a conocer el Festival Comarcal y Transfronterizo de novela negra 'Gata Negra', que se celebra cada año el primer fin de semana de agosto y se ha consolidado ya como una de las grandes citas culturales del verano en el norte de Extremadura y como un punto de encuentro entre territorios vecinos.

Gata Negra: el Festival Comarcal y Transfronterizo de Novela Negra que une culturas a ambos lados de La Raya / EL PERIÓDICO

El miércoles 21 de enero, a las 11.00 horas, en el estand de Extremadura, promovido por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, habrá una cita con 'La Gata' más leída e intrigante de nuestra región. En este acto se darán a conocer la trayectoria del Festival en estos 5 años de vida y su proyección como marca cultural del territorio. Más que un evento, Gata Negra es un proyecto cultural compartido que apuesta por el diálogo entre comarcas, la participación ciudadana y la creación artística contemporánea, sin perder la vinculación con la tradición, la identidad local y el patrimonio inmaterial de Sierra de Gata.

El festival, de la mano del escritor Luis Roso como Comisario del mismo, nace con una clara vocación comarcal y transfronteriza, favoreciendo el intercambio cultural, lingüístico y social a través de la música, la literatura y la gastronomía. Gata Negra entiende la cultura como motor de desarrollo y se orienta hacia un modelo de turismo sostenible, de proximidad y de naturaleza, impulsando la economía local, el comercio y la hostelería, y poniendo en valor los paisajes y espacios naturales que rodean Moraleja.

Sus actividades se distribuyen por distintos enclaves urbanos y naturales, fomentando la participación familiar y el disfrute del espacio público con una mirada inclusiva. Gata Negra se presenta así en Fitur como una referencia cultural y turística, que identifica a Moraleja y su comarca como un destino vivo, dinámico y abierto, donde la cultura es en una herramienta para tejer lazos, cruzar fronteras y generar oportunidades. Desde el consistorio se invita a los medios de comunicación, a los profesionales del sector turístico y al público interesado a asistir a la presentación del Festival en Fitur 2026 el miércoles 21 de enero a las 11.00 horas Gata Negra es, en definitiva, una invitación a descubrir Moraleja y su entorno a través de la literatura, el paisaje y la convivencia. A vivir en primera persona la apuesta de un pueblo que piensa en grande sus proyectos.