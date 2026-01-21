«Los grupos de desarrollo rural hemos abierto 200 alojamientos en nuestros pueblos»

PREGUNTA: Fitur es un gran escaparate internacional del turismo. ¿Qué papel desempeña Redex en esta feria y cuáles son los principales mensajes que quiere trasladar sobre el potencial turístico de Extremadura?

RESPUESTA: Redex, además de agrupar a los 24 grupos de desarrollo rural de Extremadura, también realiza un importante trabajo en materia de turismo en nuestra región, con una ayuda directa que la Junta de Extremadura nos concede para trabajar en turismo regional. Precisamente, en esta edición de Fitur, Redex hace balance de los resultados en materia de turismo del programa de fondos europeos Leader 2014-22 que acaba de terminar. Los grupos de desarrollo rural de Extremadura han hecho posible la inversión de 38 millones de euros en casi 600 proyectos. De ellos más de 200 corresponden a alojamientos turísticos, más de 50 proyectos de hostelería, y más de 40 en empresas de servicios y actividades turísticas. Hemos consolidado más de 800 puestos de trabajo en el sector. Extremadura está llena de proyectos turísticos, en gran parte gracias a los grupos de acción local de Redex.

P: El turismo de interior y sostenible gana protagonismo. ¿Cómo está trabajando los grupos de acción local para impulsar un modelo turístico que genere empleo y riqueza en el medio rural sin perder identidad ni equilibrio ambiental?

R: Extremadura tiene un potencial turístico impresionante y el mundo se está dando cuenta, como corroboran los números de visitas y pernoctaciones. Evidentemente, los grupos de desarrollo rural lo saben. Han hecho posible la apertura de casas rurales, alojamientos, restaurantes, empresas de turismo activo… Los ayuntamientos han mejorado las infraestructuras turísticas, así como hemos promocionado nuestro territorio rural. Todo esto se ha hecho teniendo en cuenta dos cosas. La primera es que no podemos perder la esencia de lo rural, que es un espacio tranquilo, sereno, auténtico, puro, limpio… Casi todos los que trabajan en el turismo rural viven en ese entorno. El turismo nos está ayudando a mantener la población de nuestros pueblos.

P: La colaboración público-privada es clave en el desarrollo local. ¿Qué tipo de proyectos o alianzas está promoviendo Redex para fortalecer la competitividad turística de los territorios rurales?

R: La competitividad es algo que todo el mundo busca. Uno de los elementos clave es la calidad. Y Extremadura es un destino de excelencia contrastada, en especial en el ámbito rural. En nuestros pueblos hay gargantas de agua cristalinas, cielos en los que ver las estrellas, majestuosos bosques con senderos de ensueño, dehesas con productos ibéricos mundialmente conocidos, viñedos que producen vinos excelentes, espacios naturales protegidos con variedad de especies… Pero también hay otro factor clave: la digitalización. Desde los grupos de desarrollo rural se trabaja este concepto. Hay grupos que han desarrollado proyectos para crear herramientas digitales para promocionar nuestros territorios, aplicaciones, páginas web o códigos QR que ayudan al turista en su viaje.

P: Mirando al futuro, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que afronta el turismo rural en Extremadura en los próximos años y qué papel jugará Redex en ese proceso?

R: El territorio rural tiene dos partes: el campo y su pueblo. Para que el turismo rural siga teniendo futuro necesitamos que ese campo siga teniendo buenas condiciones, que esté cuidado, protegido y mantenga su pureza y valores naturales. Eso se consigue trabajando desde las administraciones en una legislación que permita desarrollos sostenibles que a la vez hagan posible el desarrollo socioeconómico. Los municipios rurales tienen que seguir. No hay turismo rural si no hay pueblos. Para eso es importante que las administraciones públicas se den cuenta es necesaria otra revolución rural. Nuestros ayuntamientos rurales necesitan más recursos para poder mantenerse, conservarse y prestar servicios adecuados a los vecinos. Desde los grupos de desarrollo rural vamos a trabajar para que todo el que quiera desarrollar un proyecto en su pueblo pueda conseguirlo.n