Insertus transforma el turismo y los eventos en experiencias inmersivas sorprendentes

¿Quieres que tu destino, tu negocio o tu jornada empresarial sea una experiencia única? Insertus, consultoría especializada en turismo, patrimonio y cultura, diseña y ejecuta proyectos, eventos y experiencias turísticas sostenibles, a menudo incorporando tecnología como Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV) para crear actividades innovadoras y educativas, como yincanas culturales o rutas interactivas. Sus propuestas son perfectas para fomentar el trabajo en equipo y una conexión única con el entorno y la historia local.

Las soluciones de Insertus permiten que el viajero conozca a fondo el destino, con su dispositivo móvil y a través de personajes históricos. También las empresas pueden beneficiarse de aplicaciones de realidad virtual, por ejemplo, para dar a conocer la carta de un restaurante o recibir a un huésped en su habitación y sorprender a sus clientes.

«Nuestro nuevo proyecto propone una experiencia inmersiva y puede contratarse en toda España», explica Montaña Granados, directora general de Insertus. La empresa está especializada en el desarrollo de proyectos turísticos, creando soluciones integrales para destinos, gestionando desde la conceptualización hasta la ejecución.

También propone experiencias culturales y lúdicas, como yincanas con códigos QR, acertijos y pruebas que combinan diversión y aprendizaje sobre el patrimonio. Insertus es experta en tecnologías como RA y RV para transformar guías tradicionales en experiencias virtuales inmersivas, permitiendo a los usuarios interactuar con la historia. La nube es uno de sus aliados para mejorar la gestión de reservas y pagos de eventos. Recientemente, sus servicios han hecho posible una exitosa presentación de gominolas turísticas en el Hotel Hilton de Cáceres. «Trabajamos con clientes que quieren hacer algo especial, distinto. Un ejemplo son los Team Building tematizados o el diseño de eventos corporativos, sociales, festivales o las experiencias de lujo silencioso a medida de los deseos del viajero», concluye Montaña.