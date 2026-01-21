«El Interés Turístico es un reconocimiento a 26 años de esfuerzo en Valdefuentes»

Feria Agroalimentaria de Valdefuentes. / AYUNTAMIENTO DE VALDEFUENTES

PREGUNTA: Valdefuentes concurre por primera vez a Fitur con su Feria Agroalimentaria como Fiesta de Interés Turístico ¿Qué supone para el municipio este reconocimiento?

RESPUESTA: Un reconocimiento sin duda a 26 años de creer, de ilusión, de esfuerzo, de trabajo, de calidad, de exquisitez, de productos autóctonos, de promoción, de inversión, de multitud de actividades culturales; y sin duda una justa recompensa a todas las empresas y todas aquellas personas que han apostado, apoyado y participado durante tantos años en esta Feria, que es un escaparate y un referente para la proyección empresarial y turística de nuestra localidad y de nuestra Comarca y una oportunidad de negocio y de venta para los excelentes productos que elaboran y comercializan las distintas empresas que procedentes de toda nuestra provincia año tras año exponen en ella, generando y/o consolidando el empleo, que es el objetivo fundamental que perseguimos, además de fijar la población al territorio, evitando el despoblamiento.

P: Además de la Feria Agroalimentaria hay una fiesta de un colorido y una singularidad especial que se celebra en la localidad y que también merece su reconocimiento como es la Fiesta de Los Tableros. ¿Cuáles son los elementos y características principales?

R: Cada primer sábado de octubre tenemos una cita con la historia, con nuestra cultura y con nuestras Raíces con la celebración en nuestra localidad de la ancestral Fiesta de los Tableros en honor a la Virgen del Rosario, cuyo documento más antiguo que se conserva data de 1879, aunque la Fiesta ya se celebraba con anterioridad.

Es una explosión de color por las más de 6.000 que engalanan nuestras calles y plazas, de ilusión, de sentimiento y de tradición. En síntesis es una antigua ofrenda que se realizaba a la diosa Ceres (Diosa de la Agricultura) pidiéndole abundancia en las cosechas y en el alimento del cerdo, en la que 4 tableras y 4 madrinas ataviadas con el traje regional portan sobre sus cabezas unas tablas alargadas, adornadas con los más bellos paños, bordados y rematados con encajes de bolillo, sobre los que se colocan panes, dulces y se adornan con ramos de distintos vegetales haciendo arcos, con flores de papel y naturales, banderas y estandartes con los santos a los que se realiza la ofrenda, acompañadas de 8 danzadores quienes van bailando la danza del ‘Chicurrichi’ y tocando las castañuelas, al compás de la música de un tambor y una flauta, acompañados por la Escuela Infantil de Tableros, convirtiéndose en una de nuestras señas de identidad, tanto es así que en 2014 los Tableros actuaron en la plaza de España de Sevilla, en enero del 2017 asistimos a Fitur (Madrid), en 2022 realizamos un pequeño desfile por la Gran Vía y Plaza España de Madrid, y en varias ocasiones hemos actuado y desfilado en Cáceres, tanto en Palacio de Carvajal como en Jato.

P: Valdefuentes se encuentra en pleno proceso de desarrollo económico ¿Qué acciones están en marcha para el fomento del empleo y en formación?

R: El pasado mes de diciembre finalizó un Programa Colaborativo Rural Ateneo por el que se formaron 10 alumnos en la especialidad de Operaciones Auxiliares de Restaurante y Bar, algunos de ellos actualmente están trabajando en diversas empresas del sector, y desde el pasado 30 de diciembre 12 alumnos se están formando a través de un Proyecto de Formación y Empleo ‘Escala’ que se está impartiendo en nuestra localidad, concedido por la Junta Extremadura por importe de 293.000 €, en las especialidades de Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes y Repoblaciones Forestales, quienes percibirán una retribución del 75% del SMI durante 9 meses, los tres primeros meses percibirán una beca por la asistencia, y que una vez finalizada dicha formación podrán obtener el correspondiente certificado de profesionalidad y un contrato de trabajo de 6 meses en algunas de las empresas que han firmado el compromiso de colaboración.

A través de la Comunidad Económica Europea con la colaboración de WazooCoop pusimos en marcha junto a otras dos localidades Miglionico (Italia) y Palilula (Serbia) el pasado mes de mayo un proyecto sobre formación de cooperativas en economía social y desarrollo sostenible “Rural Rise”, el próximo mes de marzo recibiremos en nuestra localidad a los alumnos de ambos países,

Y con el objetivo de generar empleo y actividad empresarial y combatir así el despoblamiento en el pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 13 de noviembre aprobamos el cambio de uso de suelo de Dotacional a Industrial con la intención de construir un Parque Empresarial de acuerdo con Avante,y con ese mismo objetivo además de favorecer la instalación de empresas en nuestra localidad y ofrecer más servicios a nuestros vecinos hemos puesto en marcha un Embarcadero de Empresas en las instalaciones de los antiguos Pisos Tutelados, donde ya hay una empresa que está prestando sus servicios y otras cuatro que en breve lo prestarán.

Hay otros proyectos importantes en los que estamos inmersos para intentar darle un impulso a nuestra actividad económica, turística y empresarial y para la lucha contra el reto demográfico, como es la construcción de un Aeródromo en colaboración con la vecina localidad de Torremocha, cuyo proyecto básico ya se presentó ante la Junta de Extremadura y que está pendiente del informe medioambiental o la construcción de Viviendas VPO y cuya cesión de terrenos a Urvipexsa ya se aprobó en el pleno celebrado el pasado 13 de noviembre, etcétera.