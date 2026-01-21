De la Luna al Fuego, la esencia y la historia de Zafra

La fiesta de Interés Turístico Regional ‘De la Luna al Fuego’ que se celebra en la localidad pacense de Zafra, ha recibido el reconocimiento de los lectores en los II Premios de los Lectores ‘+Historia’, en la categoría Mejor Patrimonio Cultural, organizados por ‘Historia National Geographic’. Se trata de la fiesta más emblemática de la localidad, con rango de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Esta distinción supone el «reconocimiento al empeño demostrado a la hora de cuidar la cultura y el patrimonio» de Zafra.

El premio otorgado a la festividad ‘De la Luna al Fuego’ se ha hecho público, junto al resto de categorías, en el número de diciembre de la publicación ‘Historia National Geographic’, que desde este martes está en su web, en sus redes sociales y, en formato papel en quioscos de toda España.

La entrega de galardones tendrá lugar en una gala organizada por la revista de divulgación histórica, cuya celebración está prevista para principios de 2026 en la ciudad de Córdoba.

A lo largo de diez días de junio ‘De la Luna al Fuego’ concentra más de 50 actividades entre las que destacan, el auto inaugural, el Ajedrez Viviente, la Mojá de Varas, las representaciones teatrales y las numerosas iniciativas de carácter cultural y turístico incluidas en el programa.

Una de las actividades destacadas del fin de semana es el Ajedrez Viviente, cuya partida está diseñada por la Agrupación Ruy López y teatralizada por las compañías Mutis por el Foro, Ateatra2 y Teatreando, en la plaza Grande.

Por otro lado, cabe destacar el X Torneo de Ajedrez De la Luna al Fuego, que se desarrolla en el mercado de abastos

También la fiesta comprende las rutas turísticas al Palacio Duques de Feria o Zafra desde las Almenas, el VIII Torneo Fotográfico De la Luna al Fuego .

Además, también el certamen literario Ruy López y se incluyen representaciones como la Noche del Museo Viviente en la Casa del Ajimez y actividades deportivas como el XLIV concurso Social de Pesca Deportiva San Pedro.

Como broche final, esta celebración supone además un importante impulso para la proyección turística y económica de Zafra, al atraer cada año a miles de visitantes y favorecer la implicación de colectivos, asociaciones y vecinos en la organización de los actos. ‘De la Luna al Fuego’ se ha consolidado así como un referente cultural en Extremadura, combinando divulgación histórica, ocio y participación ciudadana, y reforzando la identidad y el valor patrimonial de la localidad.