Malpartida de Cáceres será la Ciudad Gastronómica Extremeña 2026

La marca Ciudad Gastronómica Extremeña (CGE) es un proyecto dedicado a poner en valor, promover y difundir la rica y variada cultura gastronómica de Extremadura. Su objetivo es destacar las localidades que mejor representan este patrimonio culinario y dar a conocer sus productos, tradiciones y recetas únicas. Dicha marca nació en el año 2019 y la han albergado las localidades de Monesterio, Villanueva de la Serena, Montánchez, Fuentes de León y Coria, de la cual coge el testigo Malpartida de Cáceres.

Cada año se otorga el título de CGE a una localidad, la cual se convierte en el epicentro de actividades gastronómicas durante los doce meses del año.

Patatera, el producto emblema de Malpartida de Cáceres. / EL PERIÓDICO

La presentación de esta designación para Malpartida de Cáceres tendrá lugar en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en los días 21 y 23 de enero. Así, el día 21 será presentada dicho evento con una Experiencia Gastronómica de la patatera en el Stand de Extremadura, donde el cocinero y chef malpartideño, Víctor Corchado Hurtado, propietario del restaurante Borona Bristó, con un Sol Repsol, realizará la tapa 'Ensalada de invierno, solomillo ibérico albardado en Migas de Borona con patatera de Malpartida y vinagreta'. Después, el viernes día 23 de enero se presentará el programa anual de este año gastronómico que se va a desarrollar en la localidad.

Orejas, plato típico de la gastronomía malpartideña. / EL PERIÓDICO

Malpartida de Cáceres ha querido acoger dicho destino gastronómico anual con el fin de posicionar a la localidad como un destino gastronómico, sumándolo a todos los recursos turísticos que posee, posicionando así la marca 'Malpartida de Cáceres' dentro del turismo gastronómico y promocionarlo en el ámbito regional.

Programa de Malpartida de Cáceres Ciudad Gastronómica Extremeña. / EL PERIÓDICO

Programa

Para ello, se ha preparado un rico y variado programa anual que enlaza con todo lo que ya Malpartida de Cáceres posee. Así, una vez presentada, el año gastronómico malpartideño comenzará en febrero, dedicando dicho mes a la patatera, como no podía ser de otra manera. El embutido que posee una Fiesta de Interés Turístico Regional desde el año 2016, celebrará sus Jornadas Gastronómicas de la Patatera con oferta de tapas, menús especiales y concursos gastronómicos, todo ello desarrollado en el entorno de la fiesta.

Bacalao, plato típico de la cocina de Cuaresma. / EL PERIÓDICO

Cocina de cuaresma

Marzo se dedicará a la cocina de cuaresma, poniendo en valor las recetas tradicionales que han pasado de generación en generación y que se ofertarán en bares, restaurantes y pastelerías de Malpartida de Cáceres.

Asado. / EL PERIÓDICO

Asado

El mes de abril se dedicará al asado. Mayo a la cocina de la abuela o cocina tradicional, celebrándose en el mes de las Fiestas Patronales de San Isidro. Con el fin de dar a conocer el pasado trashumante de Malpartida de Cáceres, el mes de junio se dedicará al gazpacho y a la cocina pastoril.

Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres / EL PERIÓDICO

Desayunos de pueblo

Con la Plaza Mayor cubierta con mil quinientos paraguas de colores durante los meses de mayo a septiembre, Julio quiere dedicarse a los “Desayunos de pueblo”, con el fin de invitar a esta salida matutina y disfrutar del ambiente que se genera en las terrazas de la localidad. El mes de agosto, mes del emigrante, se homenajeará a los que un día tuvieron que abandonar su pueblo, realizándose acciones específicas para este turismo, promocionando la tenca, manjar que ofrece las Charcas de Los Barruecos en estos meses. Las tahonas y pastelerías malpartideñas tendrán también este mes un espacio para su promoción. Y con motivo de la celebración del Día de Extremadura, en el entorno del día 8 de septiembre se ofertarán menús especiales dedicados a la cocina extremeña.

Gastronomia y Museo Vostell Malpartida. / EL PERIÓDICO

50 aniversario Vostell y Juego de Tronos

Con motivo de la efemérides que se celebra este año, el 50 Aniversario de la creación del Museo Vostell Malpartida, la gastronomía quedará unida al arte y a la persona de Wolf Vostell. Juego de Tronos también estará presente en este año gastronómico, dedicándose el mes de noviembre a una cocina temática de la conocida serie, realizándose tapas y platos basados en la serie.

Dulces malpartideños. / EL PERIÓDICO

Diciembre dulce

Y. por último, diciembre se dedicará al dulce, realizándose actividades para dar a conocer tahonas tradicionales y pastelerías malpartideñas. También en un mes de compras con motivo de las fiestas navideñas, se promocionarán los comercios gastronómicos de la localidad, donde se pueden encontrar exquisitos productos malpartideños y extremeños.

Además de esta programación mensual, se va a trabajar en dicho anualidad, en la elaboración de menús especiales para eventos consolidados en Malpartida, como pueden ser la Fiesta Ibicenca, el Carnaval de Verano o la Festividad de Todos los Santos. Y a lo largo de todo el año, también se va a invitar a cocineros malpartideños a realizar propuestas gastronómicas abiertas al público, en las que se podrá disfrutar y degustar el talento de los chefs malpartideños.

Presentacion en INTUR de la Red de Pueblos de Película con los alcaldes. / EL PERIÓDICO

Red de Pueblos de Película

Malpartida de Cáceres continuará con la promoción de la Red de Pueblos de Película, de la que es miembro fundador, pues participará el jueves 22, en la presentación de dicha Red en el estand de Turespaña, donde se celebrará una reunión entre todos los miembros para la puesta en común de proyectos y fijar acciones para el futuro. También, el viernes 23, el alcalde, Alfredo Aguilera, participará en una mesa redonda en el estand de la Spain Film Comission, que tratará sobre el impacto de los rodajes en los entornos rurales.