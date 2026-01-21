Patrimonio turístico, cultural y gastronómico: Llerena es tu destino

Llerena es un lugar para visitar y para sentir. Su patrimonio histórico, su intensa vida cultural y su exquisita gastronomía convierten a esta ciudad en un destino ideal en cualquier época del año. Descubrir Llerena es descubrir una tierra orgullosa de su pasado y abierta al visitante, un destino que deja huella y siempre invita a regresar. Toda la información la encuentras en su web de turismo https://turismo.llerena.org/

Recientemente reconocida como Uno de los Pueblos más bonitos de España, se ha convertido también en el único municipio de la provincia de Badajoz incluido en la Red de Juderías de España.

Iglesia y Hospital de San Juan de Dios (Biblioteca) en Llerena. / EL PERIÓDICO

Este reconocimiento no solo pone en valor un pasado fundamental para comprender la identidad de Llerena, sino que también refuerza su compromiso con la conservación, la investigación y la divulgación de la herencia sefardí. A través de rutas culturales, señalización interpretativa, actividades educativas y eventos conmemorativos, esta ciudad apuesta por dar a conocer su pasado como parte inseparable de su historia.

Llerena iluminada. / EL PERIÓDICO

Judería

La judería de Llerena se localiza en el entorno del casco histórico, en una zona próxima al centro neurálgico de la villa. Aún hoy se conservan calles estrechas y trazados irregulares que evocan aquel barrio judío que fue, así como restos arquitectónicos y documentación histórica que acreditan la importancia de esta comunidad. El estudio de archivos y fuentes históricas ha permitido reconstruir parte de la vida cotidiana de los judíos llerenenses, su convivencia con otras culturas y su influencia en la ciudad.

Ser parte de la Red de Juderías de España convierte a la ciudad en un referente del legado sefardí en la provincia de Badajoz y un destino cultural de gran interés para quienes desean comprender la riqueza y complejidad de la historia española.

Al margen de ello, esta localidad combina la riqueza de su pasado con la hospitalidad de un pueblo que ha sabido conservar sus tradiciones y su patrimonio.

Llerena, entre sierras y olivos. / EL PERIÓDICO

Matanza Tradicional

Impulsora de una de las Fiestas de Interés Turístico Regional con la que rinde homenaje a la tradición de la Matanza Tradicional Extremeña, este municipio es también uno de los socios fundadores de la Red de Pueblos Gastronómicos de España, producto turístico galardonado con el premio Excelencia Turística 2025 como Mejor Producto Turístico del Año. La cita este 2026 en el que esta celebración regional alcanza su edición número 30 es el próximo 7 de marzo.

Complejo Cultural La Merced. / EL PERIÓDICO

Llerena tiene entre sus tesoros establecimientos reconocidos nacional e internacionalmente: los dulces del convento de Santa Clara, reconocidos con un 'Solete' que concede la prestigiosa guía Repsol y Chocolate Moro, con una elaboración totalmente artesanal, cuyas tabletas, del movimiento 'Bean to bar' (del grano a la tableta), han sido premiadas por la Academy of Chocolat. Establecimientos de hostelería locales también poseen la calificación de 'interesantes' otorgada por la prestigiosa guía mencionada con anterioridad.

Llerena se presenta al mundo como una ciudad capaz de dar respuesta a cuantas inquietudes culturales, lúdicas, festivas y culturales busque el viajero.

Coal Gravel Race 2026

Elegida para iniciar la Coal Gravel Race 2026, Llerena demuestra que también apuesta como destino del turismo activo posicionándose en este caso, en el mapa del ciclismo profesional. Una prueba de carácter nacional en la que deportistas de élite de toda España podrán comprobar el próximo 7 de febrero, la riqueza natural, cultural e histórica de Llerena y de su entorno.

Con actividades culturales, festivales musicales, celebraciones populares y una programación anual destinada a todos los públicos, Llerena es una ciudad que se vive con los cinco sentidos y que sorprende en cualquier época del año. Su patrimonio histórico y artístico, cuidadosamente conservado, convive con una intensa vida cultural y un calendario de eventos que llenan sus calles de actividad, tradición y encuentro. Siempre hay un motivo para volver.

Visitar Llerena es adentrarse en una ciudad con alma, donde pasado y presente dialogan a cada paso y donde el visitante no es un espectador, sino parte de la experiencia. Por todo ello, Llerena no es sólo un destino por descubrir una vez, sino un lugar al que siempre apetece regresar.