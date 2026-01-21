Piornal, la belleza a ras de cielo

Piornal, situado en lo más alto del valle del Jerte, es un destino que cautiva por su autenticidad, su paisaje privilegiado y la fuerza de sus tradiciones. A más de mil metros de altitud, este municipio extremeño se asoma como un balcón natural desde el que la mirada se pierde entre cerezos, gargantas, sierras y cielos limpios que cambian de color con cada estación.

El entorno natural de Piornal es uno de sus mayores atractivos. Desde sus miradores —auténticos balcones sobre el valle— el visitante puede contemplar el manto blanco de los cerezos en flor durante la primavera, el verde intenso del verano, los tonos ocres y rojizos del otoño o la sobriedad invernal de la montaña. Estos puntos panorámicos invitan a la pausa, a la fotografía y a la contemplación serena de un paisaje que transmite calma y grandeza.

Caminar por Piornal es también descubrir un pueblo profundamente ligado a su entorno. Sus rutas y senderos permiten adentrarse en la sierra, recorrer antiguos caminos ganaderos y disfrutar de una naturaleza bien conservada, ideal para el turismo activo y el contacto directo con el medio rural.

Esta identidad paisajística y cultural alcanza su máxima expresión en la fiesta de Jarramplas, declarada de Interés Turístico Nacional. Cada mes de enero, el sonido del tambor resuena entre las calles del pueblo y se proyecta simbólicamente sobre el paisaje que lo rodea. Jarramplas no es solo un personaje festivo, sino la representación del carácter de Piornal: fuerte, resistente y profundamente arraigado a su tierra. La dureza del invierno, la altitud del pueblo y la grandeza del entorno natural se reflejan en esta celebración ancestral, que atrae a visitantes de todos los lugares.

Así, Piornal se presenta como un destino donde naturaleza, tradición y paisaje se funden en una experiencia única. Un lugar para mirar, sentir y comprender la esencia del norte de Extremadura, donde cada mirador cuenta una historia y cada fiesta refuerza el vínculo entre el pueblo y su entorno.