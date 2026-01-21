Plasencia, 800 años de fe que conquistan al mundo

La Semana Santa de Plasencia crece en reconocimientos y sube un peldaño más. El año pasado fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, galardón recibido con orgullo por toda la comunidad autónoma. El reconocimiento, en palabras de la presidenta de Extremadura, «significa mucho más que un título: es el reflejo del alma y el compromiso de una ciudad entera». También el año pasado esta muestra de devoción y patrimonio presentó su candidatura en el Parlamento Europeo.

Méritos no le faltan a este acontecimiento que se celebra de forma ininterrumpida a lo largo de más de 800 años de historia. La Semana Santa de Plasencia está considerada la manifestación religiosa más antigua de Extremadura, y supone una celebración que «ha adquirido una dimensión cultural y social que refleja la identidad y el espíritu de esta ciudad por su belleza estética, mestizaje inherente y capacidad de crecimiento».

Única en España

La Semana Santa de Plasencia se ha convertido en una celebración única en toda España, fruto de su arraigo y de la gran implicación de los placentinos en su celebración, lo que además le otorga un gran atractivo turístico.

Actualmente son doce las cofradías y hermandades penitenciales de Plasencia, con un fuerte vínculo de hermandad entre ellas y en las que participa de manera activa la población. La Semana Santa de Plasencia se celebra en un «escenario excepcional», su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que sus procesiones recorren calles, plazas y monumentos que forman parte del legado patrimonial de la ciudad, ofreciendo una imagen única.

Con la declaración de la Semana Santa de Plasencia ya son 164 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Nacional, mientras que en Extremadura es la novena fiesta con esta distinción.

No puede expresarse con palabras esta fusión de arte, fervor y modernidad que golpea los corazones de quienes se acercan a la Perla del Jerte con el ánimo de vivir un acontecimiento distinto, que cada año suma un nuevo aliciente, como el espectacular mural del artista urbano Jesús Mateos ‘Brea’, que representa un descendimiento y fue instalado en la Catedral de Plasencia.

Otro de los síntomas de que la Semana Santa Placentina está viva es que en su última edición acogió una nueva cofradía: la Hermandad Sacramental de El Calvario. Una junta directiva joven ha hecho prosperar esta hermandad, que espera incorporar a sus imágenes titulares una Virgen de la Amargura.

La Semana Santa de Plasencia comienza con los traslados de los pasos al Templo Cofrade, situado en Santo Domingo, desde donde inicia su estación de penitencia la mayoría de las procesiones. Desde la catedral, el Domingo de Ramos procesiona El Nazareno, y desde la iglesia de San Esteban, en la madrugada del Viernes Santo, el Cristo de la Buena Muerte.

Entre las particularidades destaca que la Cofradía de la Vera Cruz, fundada en el siglo XVIII, realiza el Viernes de Dolores el tradicional ‘Intercambio de Banderas’ con el Ayuntamiento de Plasencia, permitiendo que el estandarte de la cofradía se exhiba en el balcón consistorial.

No menos interesantes son las reliquias de esta cofradía: el Santo Lignum y la Santa Espina, propiedad del Cabildo de la Catedral, que son cedidas el Jueves Santo mediante un acto solemne.

La Semana Santa Placentina cuenta con el Templo Cofrade, Santo Domingo, verdadero crisol devocional, abierto todo el año y donde se conservan los pasos, por lo que su visita en cualquier momento del año es más que recomendable.