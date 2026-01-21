La provincia de Cáceres refuerza su liderazgo en turismo rural, inteligente y sostenible

La Diputación de Cáceres desarrolla en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) una intensa labor promocional, labor promocional, reuniones y trabajos técnicos de colaboración con otras entidades, en la que destaca la presentación hoy a las 12.15 horas del XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo en el stand de Extremadura. La institución ha sido elegida por Iberoatur para organizar el XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo en 2026. La candidatura se ha construido sobre la identidad rural, agroganadera y agroalimentaria de la provincia de Cáceres, y sobre un modelo que combina turismo sostenible, economía social y digitalización. En los últimos años, la Diputación de Cáceres ha impulsado de forma decidida el desarrollo del agroturismo y del turismo rural sostenible, integrándolo dentro de su estrategia más amplia de turismo inteligente y desarrollo territorial.

La mascota del Geoparque da la bienvenida a los pasajeros del tren turístico de la Diputación de Cáceres y Renfe. / EL PERIÓDICO

Sensor

Dentro del stand de Extremadura en FITUR, en la zona de información de la Provincia de Cáceres la Diputación de Cáceres ha instalado un sensor que permitirá conocer el comportamiento físico y digital de los turistas que nos visitan.

Este sensor estará a su vez interconectado con los más de cincuenta sensores de similares características que existen distribuidos por diferentes recursos más conocidos y puntos turísticos de mayor afluencia (aparcamientos, miradores, zonas de baño, conjuntos históricos, ...) de toda la provincia de Cáceres.

De esta manera, se podrá conocer más información del turista que visita la provincia de Cáceres y hacer mediciones del impacto de esta campaña en Fitur: Las personas que se registren en el stand de Fitur y sean detectadas a través del sensor instalado en Fitur cuando, posteriormente, visiten la provincia y sean identificadas por alguno de los más de cincuenta sensores de similares características que están actualmente distribuidos físicamente en el territorio, se podrá identificar si la campaña surtió efecto, si nos visitan por primera vez, si son fieles al destino y por dónde se mueven, dentro de nuestra provincia, entre otras cuestiones que nos ayudan a conocer más y mejor a quienes nos visitan de cara a poder ofrecerles una mejor experiencia de viaje.

Caminos de Sefarad

La Diputación de Cáceres asistirá al acto de presentación de las nuevas ciudades adheridas a la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, que tendrá lugar el jueves 22 en el stand de Castilla y León. Se incorpora a la Red la localidad de Valencia de Alcántara, sumándose así a los municipios de Cáceres, Plasencia y Hervás, que ya forman parte de la misma.

La institución provincial estará presente en la presentación Proyecto Oleoturismo y entrega Certificaciones de Destino. El acto tendrá lugar en el stand de Turespaña, con motivo del programa Experiencias Turismo España ‘Oleoturismo’, del que la Diputación de Cáceres ha sido beneficiaria junto a AEMO y otras 8 Diputaciones. La provincia de Cáceres ofrece actividades y experiencias de oleoturismo que nos permiten conectar con nuestros pueblos y nuestra gente, conocer la elaboración de AOVE, y disfrutar de la gastronomía local y participar en fiestas y eventos, todo ello en un marco de turismo tranquilo y respetuoso con la naturaleza y la cultura local. Se han creado un amplio número de experiencias turísticas relacionadas con esta temática y que están a disposición en la web oleoturismoespana.com.

Aldeas históricas de La Raya

De otro lado, se está desarrollando, de la mano de Singular Spain, un programa de experiencias singulares basadas en las sinergias y oportunidades que se están creando con las empresas locales del territorio que se han integrado en el programa ‘Aldeas Históricas de la Raya’, de la mano de los proyectos de cooperación transfronteriza que hemos impulsado desde Diputación. Este modelo cooperativo público-privado está siendo todo un modelo de desarrollo, que está contribuyendo a crear y consolidar tejido productivo y a posicionar y darle visibilidad al potencial turístico que reúnen este territorio transfronterizo y que aspira a convertirse en uno de los principales destinos rurales de interior en el sur de Europa.

Otras citas en Fitur

También la Diputación de Cáceres asistirá a la reunión preparatoria para Encuentro de Embajadores de marzo en Cáceres, el día 22 de enero, en el stand de Cuba. Además se mantendrán encuentros profesionales con empresas de cicloturismo, de cara a la ejecución del proyecto Ciclosend 2, recientemente aprobado en la última convocatoria Poctep y en la que Diputación de Cáceres participará como beneficiario. También habrá representación institucional en el Stand de la Red Española de Geoparques Mundiales con información específica sobre el Geoparque Mundial Villuercas Ibores Jara, presentación de ‘Geodisea’, etc.

Turismo inteligente

En Fitur la Diputación de Cáceres a recibir distintivos y certificados de Destino de Turismo Inteligente en 3 de nuestras comarcas: Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, Sierra de Montánchez-Tamuja y Miajadas-Trujillo.

Al acto asistirá acompañando a los representantes de las mancomunidades y grupos de acción local de estos destinos que han estado aportando evidencias a SEGITTUR para la obtención de este reconocimiento de Destinos Turísticos Inteligentes, por su buen trabajo en Gobernanza, Innovación, Tecnología, Sostenibilidad y Accesibilidad.

Habrá una reunión en el stand de Telefónica en Fitur sobre el avance de la creación de la Plataforma Inteligente de Destinos en la provincia de Cáceres. Con esta Plataforma desarrollaremos capacidades digitales con funcionalidades basadas en la forma de trabajar de SEGITTUR para garantizar la integración de datos y proporcionar servicios de digitalización de productos turísticos, espacios y equipamientos públicos que mejorarán la inteligencia turística de las entidades y empresas de la provincia que tengan que ver con el sector turístico.

Objetivos

El objetivo de la participación en Fitur es que se conozca la provincia de Cáceres como una tierra en la que la sostenibilidad turística supone un compromiso. Y en la que el turismo sostenible es una oportunidad y una realidad uniendo por un lado el bienestar social y económico de las personas que mantienen vivos nuestros pueblos, y por otro, el respeto y la conservación de la naturaleza y del patrimonio gastronómico y cultural que nos legaron nuestros antepasados.

Todo ello, en convivencia con nuestra manera de acoger y ‘abrazar’ a quienes nos visitan -y compartiendo con ellos nuestra identidad y a la manera de vivir y de sentir de las personas de la provincia de Cáceres en su conjunto-, pero siempre atendiendo a sus gustos, sus necesidades o preferencias.

Cáceres es una provincia que cuenta con 5 declaraciones UNESCO (RBMonfragüe, RBTajo Internacional, Geoparque Villuercas Ibores Jara, Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Monasterio de Guadalupe) y con el 40% de agua embalsada de toda Extremadura que se traducen en 300 kilómetros de costa dulce que podemos disfrutar turísticamente hablando a través de nuestros ríos navegables y 18 embalses, además de barrancos, gargantas o piscinas naturales, (contando además con una bandera azul en Cañamero).