«Queremos promover relaciones más digitales entre turistas, empresas y residentes»

PREGUNTA: La provincia de Badajoz está viviendo una etapa de profunda transformación turística. Desde la Presidencia de la Diputación, ¿cuáles son hoy las grandes líneas estratégicas en este ámbito?

RESPUESTA: El turismo es hoy una política pública estratégica para la Diputación de Badajoz. No lo entendemos como un elemento aislado, sino como una herramienta transversal que nos permite generar oportunidades, cohesionar el territorio y mejorar la calidad de vida en nuestros municipios, especialmente en los más pequeños.

Tengo muy claro que debemos apostar por un modelo turístico que combine innovación, sostenibilidad y equilibrio territorial. Por eso estamos impulsando con decisión el turismo inteligente y la digitalización, reforzando las inversiones turísticas en el medio rural, ampliando los programas de dinamización a todas las comarcas y consolidando la cooperación transfronteriza con Portugal, como una de nuestras grandes fortalezas.

Nuestro objetivo es que el turismo llegue a toda la provincia, que ningún municipio se sienta al margen y que esta actividad contribuya de manera real al desarrollo económico y social del territorio.

P: Uno de los proyectos que más atención está generando es el desarrollo del gemelo digital turístico. ¿Qué supone esta iniciativa para la provincia de Badajoz?

R: Estamos hablando de un proyecto pionero y de enorme dimensión, que sitúa a la provincia de Badajoz a la vanguardia del turismo inteligente en Europa. Actualmente estamos desarrollando el gemelo digital turístico más grande de España, y ya se han volado y capturado datos de más de 20 municipios de la provincia, algo sin precedentes en un territorio mayoritariamente rural como el nuestro.

Este proyecto nos permite contar con una réplica digital del territorio, una herramienta clave para conocer mejor nuestros recursos, anticiparnos a necesidades futuras y planificar con rigor. Pero, sobre todo, supone una garantía de igualdad territorial, porque esta tecnología no se concentra en unos pocos destinos, sino que llega también a pueblos pequeños que, de otro modo, quedarían fuera de estos procesos de innovación.

Como Presidenta, creo firmemente que gobernar es anticiparse y cuidar el futuro, y este gemelo digital es precisamente eso: Una apuesta por el futuro de nuestros municipios.

P: ¿Cómo va a repercutir esta digitalización en los ayuntamientos y en el sector turístico?

R:La repercusión va a ser muy positiva y muy concreta. Para los ayuntamientos, el gemelo digital supone mejorar la capacidad de gestión, planificar mejor sus actuaciones turísticas y tomar decisiones basadas en datos reales, algo fundamental para municipios con recursos limitados.

Para el sector turístico, especialmente para las pequeñas empresas y emprendedoras del medio rural, esta transformación abre la puerta a nuevas formas de promoción, de comercialización y de creación de experiencias, más adaptadas a lo que hoy demandan los visitantes.

Desde la Diputación queremos acompañar este proceso, no imponerlo. Apostamos por una digitalización que sume, que sea útil y que genere oportunidades reales, no brechas.

P: Junto a la digitalización, la Diputación mantiene una apuesta clara por la inversión turística directa. ¿Qué proyectos reflejan mejor esta política?

La inversión pública es fundamental para garantizar un desarrollo turístico equilibrado. Un buen ejemplo de ello es la puesta en marcha del segundo alojamiento rural en el municipio de Tamurejo, una actuación que refuerza la oferta turística de calidad en un entorno rural y contribuye a fijar población y generar empleo local.

Pero también estamos impulsando proyectos singulares que actúan como motores de atracción y dinamización comarcal. Es el caso de la supertirolina de Hornachos, una infraestructura que va a situar a este municipio y a su entorno en el mapa del turismo activo y de aventura, diversificando nuestra oferta y atrayendo a nuevos perfiles de visitantes.

La instalación de miradores celestes, así como de la mayor red de fotómetros de Europa, nos ha llevado a propiciar la consecución de una nueva certificación Starlight para nuestra provincia, como ha sido la de la Reserva de la Biosfera de La Siberia.

Estas inversiones responden a una visión territorial muy clara: Cada territorio tiene potencialidades propias, y nuestra obligación como administración provincial es ayudar a desarrollarlas.

P: La sostenibilidad es un eje central del discurso político actual. ¿Cómo se concreta en las políticas turísticas provinciales?

R: La sostenibilidad forma parte de nuestra manera de trabajar. No concebimos el turismo sin respeto al entorno ni sin responsabilidad con las generaciones futuras. Por eso estamos llevando a cabo actuaciones muy concretas, que van desde la renovación de las iluminaciones de diferentes enclaves patrimoniales, para hacerlas más eficientes y reducir así la huella de carbono, como en Olivenza, Barcarrota, Táliga, Azuaga o Llerena; la reducción de islas de calor en nuestros pueblos, para mejorar la época estival, en la que acusamos altas temperaturas, mediante la instalación de toldos en diferentes municipios provinciales; así como la instalación de placas fotovoltaicas y de estaciones de autoconsumo eléctrico en diferentes municipios de la comarca de La Serena.

Además, estamos impulsando diferentes rutas para recorrer en cicloturismo, dotando al territorio de equipamientos específicos para esta práctica de turismo sostenible, a lo largo de la Ruta del Vino y del Cava Ribera del Guadiana, y en la Vía Verde La Jayona.

Cuidar el territorio es también una forma de hacer política, y es una responsabilidad que asumimos con convicción.

P: El programa de actividades de dinamización turística han marcado todo 2025. ¿Qué papel juegan dentro de la estrategia provincial?

R: La dinamización turística es una herramienta fundamental para activar la economía local y dar visibilidad a nuestros pueblos. Durante todo 2025 hemos desarrollado un programa intenso de actividades que ha recorrido buena parte de la provincia, acercando a visitantes y vecinos a nuestros recursos naturales, culturales y gastronómicos.

En esta primavera de 2026 completamos este recorrido incorporando comarcas como Olivenza, Tierra de Barros y La Serena, de manera que prácticamente toda la provincia participe en esta estrategia. Esto responde a una visión muy clara: Todas las comarcas importan y todas tienen algo que ofrecer.

P: La cooperación transfronteriza sigue siendo una seña de identidad de la provincia. ¿Qué importancia tiene el proyecto Camino Vertical?

Recientemente hemos tenido la oportunidad de presentar este proyecto en el epicentro de los Caminos Jacobeos, en Santiago de Compostela, de tal modo, que las sinergias que hemos creado con el resto de socios del mismo, 11 Diputaciones, dan tales resultados como promocionar de forma conjunta un único Camino, formado por muchos.

Para esto, concebir la frontera con Portugal como una oportunidad es algo básico para nosotros. Desde la Diputación llevamos años trabajando en una cooperación basada en el diálogo, la confianza y la construcción conjunta.

Este tipo de proyectos, y otros que están por llegar, refuerzan nuestra identidad ibérica y nuestra posición en el contexto europeo.

P: Desde una perspectiva política y territorial, ¿qué modelo turístico defiende la Diputación de Badajoz?

Defendemos un modelo turístico equilibrado, inclusivo y territorialmente justo. Un modelo que no se concentre en unos pocos enclaves, que respete la identidad de nuestros pueblos y que genere oportunidades reales para quienes viven en ellos.

Como Presidenta, creo en una forma de guiar que escucha, acompaña y cuida el territorio, y el turismo es una de las mejores herramientas para hacerlo bien.

P: Para finalizar, ¿qué mensaje quiere trasladar en Fitur sobre el presente y el futuro turístico de la provincia?

-La provincia de Badajoz es un territorio con enorme potencial, pero también con una hoja de ruta clara. Estamos demostrando que se puede innovar desde lo rural, que se puede crecer sin perder identidad y que se puede hacer turismo cuidando el territorio y a las personas.

Desde la Diputación, y desde una Presidencia ejercida con responsabilidad y visión territorial, seguiremos trabajando para que el turismo sea una palanca de oportunidades, cohesión y futuro para todos nuestros municipios.