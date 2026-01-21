Sierra de Montánchez y Tamuja: el corazón de Extremadura donde el deporte y el sabor se encuentran

Sierra de Montánchez: un viaje al corazón del gusto

En el centro geográfico de Extremadura, donde el relieve se quiebra en sierras y se suaviza en dehesas infinitas, existe un rincón donde el paisaje no solo se mira, sino que se degusta. La Comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja no es solo un destino; es una despensa viva, un "paisaje gastronómico" donde cada bocado cuenta la historia de una tierra indómita y generosa.

Aquí, la gastronomía es el lenguaje con el que la naturaleza nos da la bienvenida

Jamón. / EL PERIÓDICO

La Sierra de Montánchez: El Balcón de Extremadura y su 'bocado de reyes'

La villa de Montánchez, que corona la sierra homónima. Su microclima, marcado por la altitud y los vientos puros, es el secreto a voces detrás de su tesoro más preciado: el Jamón Ibérico.

No es una exageración decir que estamos ante un producto de leyenda. Históricamente reconocido como el "mejor bocado de reyes", este jamón debe su fama a una curación lenta y natural. Al entrar en sus bodegas, el aroma te envuelve: es el perfume del tiempo y la bellota. Degustar una lasca de jamón de Montánchez es entender por qué monarcas como Carlos V lo exigían en su retiro de Yuste. Es una explosión de matices oleicos que se funden en el paladar, un testimonio de excelencia que ha trascendido siglos.

Bombón. / EL PERIÓDICO

El Higo Calabacita: oro dulce y vanguardia en bombonería

Si el jamón es el alma salada de la sierra, el Higo Calabacita es su corazón dulce. La comarca es referente mundial en la producción de esta variedad, pequeña en tamaño pero inmensa en sabor y textura. Su piel fina y su pulpa melosa lo convierten en un manjar único.

Pero la Sierra de Montánchez no se ha quedado en la tradición agrícola. Ha sabido transformar este fruto en una pieza de alta joyería gastronómica a través de su relevancia en la bombonería. Los higos rellenos de praliné o trufa y bañados en chocolate belga son, hoy en día, embajadores gourmet de Extremadura en las mesas más exigentes del mundo. Es el equilibrio perfecto entre el legado del campo y la sofisticación del obrador.

Sierra de Montánchez y Tamuja. / EL PERIÓDICO

La Dehesa y los Llanos: el ecosistema del sabor

Descendiendo de las cumbres, nos adentramos en la Dehesa, ese bosque mediterráneo humanizado que es el verdadero motor de la comarca. Aquí, el cerdo ibérico campa a sus anchas en libertad, alimentándose de la montanera que otorga a sus carnes una calidad inigualable. De aquí nacen los lomos, morcones y chorizos que completan la tríada del ibérico.

Pero la dehesa también comparte protagonismo con los Llanos, donde la oveja merina se convierte en la reina del paisaje. De su leche cruda nace un queso de oveja excepcional, de sabor intenso y textura untuosa, que captura la esencia de las hierbas aromáticas de la zona. Es un queso que sabe a campo, a pastoreo tradicional y a biodiversidad.

Aceite. / EL PERIÓDICO

Un destino para el viajero gourmet

Visitar la Sierra de Montánchez es una invitación a desconectar del ruido y reconectar con la autenticidad. Es caminar entre castaños y robles por la mañana, y brindar con un vino de la tierra frente a una tabla de ibéricos y quesos al atardecer.

Si buscas un destino donde el lujo no resida en la opulencia, sino en la pureza de los ingredientes y la honestidad de quienes los producen, la Comarca de Montánchez te está esperando. Porque aquí, comer es mucho más que alimentarse: es celebrar la vida.

Salón Gourmets. / EL PERIÓDICO

Nuestra comarca estará presente de nuevo en el 39 Salón Gourmet IFEMA,Madrid del 13 al 16 de abril.

Los industriales del jamón queso, vino, higo, embutidos y demás productos singulares ofrecerán estos días la posibilidad de conocer la gran riqueza de productos gourmet que tiene la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja, Estos productos basan su calidad en el buen hacer con los recursos propios de la zona.

Desde Adismonta apostamos por un turismo regenerativo dónde la producción gastronómica une el disfrute del manjar y su paisaje en una experiencia única

TERRITORIO GOURMET, RECORRIENDO LOS CAMINOS DEL SABOR

Hay rincones del mundo que parecen diseñados para ser descubiertos a otra velocidad, saboreando cada kilómetro. En el centro geográfico de Extremadura, la comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja se alza no solo como un refugio de paz, sino como un "Destino Gourmet" vibrante que este 2026 se consolida como uno de los lugares imprescindibles del turismo deportivo sostenible

Aquí, los "Caminos del Sabor" no son solo rutas gastronómicas; son arterias de adrenalina que atraviesan paisajes dehesados, sierras desafiantes y pueblos con un alma milenaria.

BTT Gravel. / EL PERIÓDICO

Cartel del Rally Sprint. / EL PERIÓDICO

Tamusia Bike Loop: la épica del Gravel en 2026 La comarca se prepara para recibir a la élite del ciclismo con la “TAMUSIA BIKE LOOP – SIERRA DE MONTÁNCHEZ RACE”. Lo que comenzó como un sueño local en 2025, hoy alcanza una dimensión internacional. Copa de España 2026: El evento se integra como la segunda prueba puntuable de la Copa de España Gravel, avalada por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

El evento se integra como la segunda prueba puntuable de la Copa de España Gravel, avalada por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC). Territorio de Referencia: Gracias a la señalización de rutas permanentes, el territorio se posiciona como el destino nacional por excelencia para el gravel y el cicloturismo.

Gracias a la señalización de rutas permanentes, el territorio se posiciona como el destino nacional por excelencia para el gravel y el cicloturismo. Turismo Regenerativo con Propósito: El objetivo no es solo competir, sino promover un turismo de calidad que respete el entorno y dinamice la economía de nuestros municipios.

El objetivo no es solo competir, sino promover un turismo de calidad que respete el entorno y dinamice la economía de nuestros municipios. Adrenalina en el Asfalto: I Rally Sprint Corazón de Extremadura Para quienes buscan el rugir de los motores en armonía con la naturaleza, la comarca estrena el I Rally Sprint Corazón de Extremadura. Esta prueba de asfalto, regulada por la Federación Extremeña de Automovilismo, aprovecha una orografía óptima que garantiza espectáculo y pericia técnica. Es la excusa perfecta para recorrer carreteras que serpentean entre olivares y encinas, conectando la emoción del motor con la serenidad del paisaje.

Un Maridaje Único: Paisajes Gastronómicos Lo que hace única a esta comarca es su capacidad para unir las mejores opciones deportivas con sus paisajes gastronómicos. No se trata solo de llegar a la meta, sino de lo que te espera al final del camino: Impacto Social y Económico: Estos eventos están diseñados para aumentar el flujo de visitantes y fortalecer la cohesión del territorio. Sabor Auténtico: La comarca utiliza estos eventos deportivos como escaparate para su marca de identidad, invitando al viajero a descubrir el origen de sus productos estrella. Sostenibilidad: Todo el proyecto se fundamenta en el respeto al medio ambiente, asegurando que los "caminos del sabor" sigan intactos para las futuras generaciones. "Somos un territorio con características orográficas óptimas que unirá nuestros paisajes gastronómicos con las mejores opciones deportivas". Sierra de Montánchez y Tamuja no es solo un destino; es una experiencia donde el esfuerzo físico se premia con los manjares más exquisitos de la tierra. Ya sea sobre dos ruedas o al volante, el corazón de Extremadura te espera para que descubras que el verdadero sabor del viaje está en el camino.

ACTÍVATE Y VEN CON APETITO. TE ESTAMOS ESPERANDO

www.corazondeextremadura.es