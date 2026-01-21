Torrejoncillo cabalga decidido hacia la declaración de Interés Turístico Nacional

La Encamisá de Torrejoncillo es una Fiesta de Interés Turístico Regional que aspira a mucho más, a su reconocimiento nacional. No le faltan condiciones: historia, trayectoria, participación… La Encamisá es un «símbolo de autenticidad» no solo para esta localidad, sino para toda la comunidad autónoma. En su última edición se batieron todos los récords de afluencia a esta fiesta con 15.000 visitantes que vinieron a vivir Torrejoncillo, a vivir Extremadura, demostrando que las tradiciones no son una cosa del pasado y que están más vivas que nunca.

Manuel Rodriguez, alcalde de Torrejoncillo recuerda que La Encamisá se presenta este año en la Feria Internacional del Turismo el viernes 23 de enero a las 14.30 horas. Para el edil la fiesta reúne los requisitos para lograr el interés nacional, a falta de los impactos en los medios de comunicación de fuera de la comunidad autónoma. Manuel se encuentra muy satisfecho de la última edición de La Encamisá, en la que se superaron las 15.000 personas. Además, el expediente para optar al Interés Nacional ya está prácticamente finalizado.

El festejo congrega a miles de personas, que viven un momento único en su Plaza Mayor. Allí a las diez de la noche, cuando se abren las puertas de la iglesia de San Andrés y salga el estandarte, todos se funden en un mar de vivas y lanzarán unas 30.000 salvas a la virgen con el disparo al aire de las escopetas.

El estandarte se pasea por las calles del pueblo que abre sus puertas para ofrecer vino de pitarra y más de 1.000 kilos de dulces típicos (coquillos y cañas) a todo el que se acerque. Destacan las sábanas blancas con las que se cubren los jinetes, en recuerdo de la estrategia de defensa que, según cuenta la leyenda, llevaron a cabo los torrejoncillanos durante la Batalla de Pavía, para ocultarse del enemigo entre la nieve.

Algunas leyendas apuntan a que el origen de la fiesta está en esta batalla, que se libró el 24 de febrero de 1525 entre el ejército francés al mando del rey Francisco I y las tropas germano-españolas del emperador Carlos V, y en la que un grupo de torrejoncillanos se cubrió con sábanas blancas y se encomendó a la Virgen para poder adentrarse en las líneas enemigas sin ser descubiertos en el paisaje nevado.