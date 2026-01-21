Valencia de Alcántara, Centro Europeo del Megalitismo

El alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris Guapo, participa esta semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026), para reforzar la presencia de la localidad en los principales escaparates turísticos nacionales e internacionales, con una agenda centrada en el patrimonio histórico, cultural y festivo del municipio.

Durante su estancia en Fitur, el alcalde dará a conocer el proyecto del Centro Europeo del Megalitismo de Valencia de Alcántara, vinculado al excepcional conjunto de dólmenes del término municipal y a su potencial como eje de desarrollo turístico sostenible y de referencia científica y divulgativa a escala europea.

La presentación incidirá en la singularidad del paisaje megalítico de Valencia de Alcántara, en la puesta en valor de las rutas de dólmenes y en la articulación de una oferta turística que combina patrimonio arqueológico, naturaleza, identidad transfronteriza y productos culturales de calidad.

Alberto Piris estará igualmente presente en los actos programados por la Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad, de la que Valencia de Alcántara es nuevo socio, reforzando así el compromiso municipal con la recuperación, protección y difusión del legado judío y sefardí de la localidad. La participación en estas actividades permitirá consolidar la imagen de Valencia de Alcántara como destino de turismo cultural vinculado a la memoria histórica, la diversidad religiosa y el patrimonio urbano, tejiendo alianzas con otras ciudades miembros de la Red.

En el marco de Fitur, el alcalde tomará parte también en la Asamblea de la Red de Villas y Ciudades Medievales, a la que pertenece Valencia de Alcántara, con el objetivo de seguir trabajando en estrategias conjuntas de promoción, creación de productos turísticos temáticos y posicionamiento de los cascos históricos como destinos de calidad. Esta presencia permitirá avanzar en proyectos compartidos, programas de intercambio y acciones de marketing que refuercen la visibilidad del municipio dentro de la red y ante operadores y profesionales del sector turístico.

La agenda del alcalde en FITUR incluye, además, su asistencia al acto de promoción de la Asociación de Fiestas y Recreaciones Históricas, en la que Valencia de Alcántara está representada a través del Festival Transfronterizo Boda Regia en Valencia de Alcántara.

Para el alcalde de la localidad, esta presencia en FITUR 2026 responde al compromiso del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara con un modelo turístico sostenible, basado en el patrimonio cultural, arqueológico y natural, que genere oportunidades de desarrollo, empleo y cohesión social en el municipio y su entorno. Alberto Piris también ha resaltado que la participación en estas redes y asociaciones, unida a la puesta en marcha del Centro Europeo del Megalitismo, sitúa a Valencia de Alcántara en una posición estratégica dentro del mapa turístico de Extremadura, de España y del espacio transfronterizo con Portugal.