El Valle del Jerte presenta su Red de Miradores para contemplar el paisaje desde las alturas
La comarca pone en valor un recurso estratégico compuesto por 18 miradores distribuidos en los once municipios, que permiten observar el valle desde perspectivas privilegiadas y refuerzan su posicionamiento como destino turístico y de calidad. Ven al Valle del Jerte y disfruta de las vistas
El Valle del Jerte dispone de un patrimonio paisajístico, natural y cultural de alto valor, donde el paisaje cultivado en bancales, fruto de siglos de relación entre la comunidad y su entorno, constituye uno de sus rasgos identitarios.
En este contexto, la Red de Miradores del Valle del Jerte emerge como un recurso que permite la contemplación y la comprensión del paisaje cultivado del valle -un bien inmaterial e irrepetible- desde distintos puntos elevados, especialmente durante ‘la Otoñada’, cuando la transformación cromática de la vegetación convierte al valle en un escenario de gran fuerza visual y emocional.
La red está integrada actualmente por 18 miradores distribuidos en los once municipios de la comarca, garantizando una representación territorial equilibrada y una notable diversidad de perspectivas.
Estos enclaves actual como puntos de observación privilegiados que facilitan la lectura del territorio, poniendo en valor la singularidad del paisaje de esta comarca. La Red de Miradores del Valle del Jerte, que continuará ampliándose y mejorándose en los próximos meses, refuerza la posición de la comarca como un destino turístico sostenible, accesible y de calidad, permitiendo al visitante contemplar uno de los paisajes más singulares del interior peninsular desde múltiples miradas y alturas.
Toda la información se puede ver en la web de turismo del Valle del Jerte https://www.turismovalledeljerte.com/que-ver-en-el-valle-del-jerte/naturaleza/miradores.
Los miradores que constituyen la red actual del destino Valle del Jerte son los siguientes:
- Mirador Los Lagares – Barrado
- Mirador de la Ferneda – Barrado
- Mirador de la Ermita de San Felipe – Cabezuela del Valle
- Mirador del Puerto de Honduras – Cabezuela del Valle
- Mirador de la Cabra – Cabrero
- Mirador de la Era de San Bernabé – Casas del Castañar
- Mirador de la Memoria – El Torno
- Mirador de la Matarulla – El Torno
- Mirador del Reboldo – Jerte
- Mirador del Chorrero de la Virgen – Jerte
- Mirador de San Jorge – Navaconcejo
- Mirador carretera paisajística La Vera - Valle del Jerte – Piornal
- Mirador A Ras del Cielo – Piornal
- Mirador de los Naranjos – Rebollar
- Mirador Puerto de Tornavacas – Tornavacas
- Mirador de la Cruz – Tornavacas
- Mirador Puente Becedas – Tornavacas
- Mirador de la Ermita del Cristo – Valdastillas
