El Valle del Jerte presenta su Red de Miradores para contemplar el paisaje desde las alturas

El Valle del Jerte dispone de un patrimonio paisajístico, natural y cultural de alto valor, donde el paisaje cultivado en bancales, fruto de siglos de relación entre la comunidad y su entorno, constituye uno de sus rasgos identitarios.

Mirador del Puerto de Honduras (Cabezuela). / EL PERIÓDICO

En este contexto, la Red de Miradores del Valle del Jerte emerge como un recurso que permite la contemplación y la comprensión del paisaje cultivado del valle -un bien inmaterial e irrepetible- desde distintos puntos elevados, especialmente durante ‘la Otoñada’, cuando la transformación cromática de la vegetación convierte al valle en un escenario de gran fuerza visual y emocional.

La red está integrada actualmente por 18 miradores distribuidos en los once municipios de la comarca, garantizando una representación territorial equilibrada y una notable diversidad de perspectivas.

Mirador de Tornavacas. / EL PERIÓDICO

Estos enclaves actual como puntos de observación privilegiados que facilitan la lectura del territorio, poniendo en valor la singularidad del paisaje de esta comarca. La Red de Miradores del Valle del Jerte, que continuará ampliándose y mejorándose en los próximos meses, refuerza la posición de la comarca como un destino turístico sostenible, accesible y de calidad, permitiendo al visitante contemplar uno de los paisajes más singulares del interior peninsular desde múltiples miradas y alturas.

Mirador del Chorrero de la Virgen (Jerte). / EL PERIÓDICO

Toda la información se puede ver en la web de turismo del Valle del Jerte https://www.turismovalledeljerte.com/que-ver-en-el-valle-del-jerte/naturaleza/miradores.

Los miradores que constituyen la red actual del destino Valle del Jerte son los siguientes: Mirador Los Lagares – Barrado Mirador de la Ferneda – Barrado Mirador de la Ermita de San Felipe – Cabezuela del Valle Mirador del Puerto de Honduras – Cabezuela del Valle Mirador de la Cabra – Cabrero Mirador de la Era de San Bernabé – Casas del Castañar Mirador de la Memoria – El Torno Mirador de la Matarulla – El Torno Mirador del Reboldo – Jerte Mirador del Chorrero de la Virgen – Jerte Mirador de San Jorge – Navaconcejo Mirador carretera paisajística La Vera - Valle del Jerte – Piornal Mirador A Ras del Cielo – Piornal Mirador de los Naranjos – Rebollar Mirador Puerto de Tornavacas – Tornavacas Mirador de la Cruz – Tornavacas Mirador Puente Becedas – Tornavacas Mirador de la Ermita del Cristo – Valdastillas