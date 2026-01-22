La Sierra de Montánchez fusiona gastronomía y deporte: Gravel y Rally Sprint en el corazón de Extremadura

La Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja (Adismonta) presenta en la Feria Internacional del Turismo sus Paisajes Gastronómicos desde el Corazón de la Dehesa acompañad a de los empresarios de la comarca.

La Sierra de Montánchez y Tamuja, en el corazón de Extremadura, es un territorio donde paisaje y gastronomía se fusionan en una experiencia única. Su identidad se basa en productos de excelencia nacidos de un entorno natural privilegiado, convirtiendo la comarca en un auténtico “paisaje gastronómico”.

Montánchez destaca por su jamón ibérico, famoso desde tiempos históricos como uno de los más apreciados de España gracias a su microclima y a una curación lenta y natural. Junto a él, el higo calabacita representa el alma dulce de la sierra: un fruto de gran calidad que ha evolucionado hacia la alta bombonería, llevando el nombre de la comarca a la gastronomía gourmet internacional.

La dehesa y los llanos completan este ecosistema del sabor, sustentando la cría del cerdo ibérico y de la oveja merina, de la que se obtiene un queso intenso y muy ligado al pastoreo tradicional.

En conjunto, la Sierra de Montánchez es un destino ideal para el viajero gourmet que busca autenticidad, productos honestos y una forma de entender la gastronomía como celebración de la tierra y la vida.

Francisco Giraldo, presidente de Adismonta explicó que “somos el corazón de Extremadura por tener una localización privilegiada. Trabajamos en crear sinergias entre gastronomía deporte y turismo”.

Por su parte Manuel Bautista, gerente de Adismonta argumentó que “el corazón sirve para bombear la sangre, pero también para marcar el ritmo. El deporte se une al sabor de la dehesa y sus productos. Estamos en el centro geográfico y nos ocupamos a la salud del territorio a través del márquetin inteligente. Hemos señalizado toda la comarca. Esta tarde recogemos el distintivo de Destino Turístico Inteligente. Tenemos que identificar un deporte en auge como es el Gravel y ligarlo con lo nuestro a esto se une el Sprint Rally”

Manuel Llanos, de Extremeñamente, agradecer el apoyo al Gravel, en concreto a la prueba Tamusia Bike Loop, que transcurre por la Sierra de Montánchez, donde hay tiene unos caminos perfectos para la práctica de este deporte. Es una disciplina nueva pero con gran aceptación. Unir el Gravel con gastronomía es todo un acierto. Será el 28 de febrero en Torreorgaz y ya tenemos muchos corredores confirmados”.

Nayara Gomez, copiloto de la escudería Ciudad de Mérida, explicó el primer Rally Sprint Corazón de Extremadura, prueba que se desarrollará el 27 y 28 de marzo. Agradeció la apuesta por el mundo de las carreras. “Cuesta mucho y es muy duro hacer kilómetros para competir. Este rally nace de una ilusión, la pasión por el mundo automovilístico y por el deporte en equipo. Hemos conseguido también que seamos puntuables para el campeonato madrileño de automovilismo. Tenemos expectativas muy altas”, concluyó.