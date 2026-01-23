Cuando la tierra se convierte en premio

Los premios sirven para reconocer el talento. Los premios Extremadura Extraordinaria además de hacerlo son una muestra de talento extremeño en sí. Los galardones que se han entregado a lo más destacado del turismo regional son obra de Aloa Piezzas, un proyecto artístico contemporáneo de Ana López Arroyo (Zarza de Granadilla) que nace desde la idea de que todo encaja. A través de fragmentos únicos, realizados con materiales y técnicas diversas, la obra de esta talentosa artista habla del mundo, de la vida y de la conexión entre las partes y el todo.

Aloa Piezzas ha sido la artista encargada de realizar los galardones de Extremadura Extraordinaria, una ‘piezza’ que forma parte de una obra compuesta por ocho fragmentos únicos, concebidos y creados de manera conjunta como un solo cuerpo artístico.

“La obra habla de Extremadura. Está creada con sus propias tierras y pigmentos, convirtiendo su materia, su esencia y su identidad en forma artística. Un recorrido que nace desde la tierra, continúa en la vegetación, fluye a través de ríos y pantanos, y se eleva hasta ese cielo limpio y abierto que caracteriza a nuestra región”, explica Ana López Arroyo.

La artista sentencia que en “Extremadura se construye desde cada parte hacia el todo.Cada fragmento importa, y juntos la construimos. Mi trabajo busca poner en valor el territorio, la identidad y lo extraordinario que surge cuando cada elemento, por pequeño que sea, encuentra su lugar y encaja”, concluye.