Se llama así: 42, y es un campus presencial sin clases, sin libros, sin límite de edad, abierto 24/7 y gratuito. Se trata de un concepto innovador y disruptivo que llegó a España en septiembre de 2019 de la mano de Fundación Telefónica con la apertura del campus de Madrid, en Distrito Telefónica. Actualmente, acaba de abrir sus puertas en Urduliz (Bizkaia) y, en otoño de 2021, lo hará en Barcelona y Málaga. Estos cuatro campus son parte de la Network 42, formada por más de 30 academias en todo el mundo, todas ellas con algo en común: un 100% de inserción laboral. Está abierto para todas las personas mayores de 18 años que aspiran a convertirse en profesionales de alto nivel y no se requiere ninguna titulación ni formación previa. Además, el campus 42 está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, para que los estudiantes puedan trabajar y aprender a su ritmo.

¿Qué es 42?

Es mucho más que un campus de programación. Es una academia de valores, de actitud y de aprendizaje de “hard y soft skills”. Un lugar donde se plantea un modelo disruptivo de formación para todos los perfiles digitales demandados por el mercado laboral. Y lo hace rompiendo esquemas, con una metodología basada en la gamificación y “el peer to peer”. Se trata de un espacio en el que se fomenta la creatividad, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, basado en una filosofía centrada en “aprender a aprender”. Con todo esto, 42 es el aprendizaje del presente.

Hay muchas ramas para elegir: programación orientada a objetos, programación móvil, ciberseguridad, inteligencia artificial, Big Data, programación de redes, programación 3D y mucho más.

¿Qué se estudia en 42?

El proceso de aprendizaje suele durar 3 años de media y sigue una metodología basada en proyectos de las diferentes ramas de la programación. 42 es un campus vivo: en la actualidad existen más de 100 proyectos que van creciendo y actualizándose constantemente. Estos se organizan como un árbol de programación con 21 niveles al cual los estudiantes se enfrentan, como si de un videojuego se tratase, superando las fases y adquiriendo conocimientos competenciales.

Una vez superada una parte obligatoria y común para todos, los estudiantes pueden elegir su camino seleccionando la rama de especialización más acorde a sus intereses. Hay muchas ramas para elegir: el plan de estudios incluye programación orientada a objetos, programación móvil, programación funcional, ciberseguridad, inteligencia artificial, ingeniería inversa, código malicioso, programación de kernels, Big Data, programación de redes, programación 3D y mucho más.

Metodología 42

En la metodología “peer-to-peer learning” o de aprendizaje entre pares, lo más valioso es aprender del compañero/a. Es un modelo educativo en el que los estudiantes aprenden unos de otros a través del trabajo colaborativo compartiendo y superando retos y, sobre todo, evaluándose entre ellos.

Los estudiantes no deben preocuparse si no saben nada de programación previamente, este aprendizaje es igual de válido tanto para los que saben como para los que no. Esa es una de las claves del éxito de 42: funciona para todos y aprenden todos, el que más sabe y el que menos. En este proceso, lo más importante es que los estudiantes no compiten entre ellos, sino que entienden que para avanzar en la metodología tienen que colaborar y trabajar mano a mano.

Por otro lado, 42 es un aprendizaje basado en proyectos. En él, los estudiantes obtienen un conocimiento más profundo de la tecnología a través de la exploración activa de desafíos y problemas del mundo real. Aprenden haciendo y pensando críticamente en lugar de seguir instrucciones y memorizar.

¿Cómo se accede a 42?

Para poder acceder al campus 42 como estudiante hay que superar dos fases: un test de habilidades online de 2 horas y 15 minutos como máximo y un período de selección presencial de 26 días consecutivos en el campus llamado “la piscina”.

Esta última prueba del proceso de selección consiste en 26 días consecutivos de trabajo sumergido en 42 y donde hay que “tirarse a la piscina”. Es decir, hay que atreverse. Supone una inmersión total en el mundo del código donde los que más saben nadar enseñan a los que menos saben y entre todos tratan de llegar hasta el final. No hace falta saber programar, solo atreverse a intentarlo. Supone proyectos diarios que brindan la oportunidad a los candidatos de obtener una base sólida en lenguaje C mientras aprenden a trabajar junto a sus compañeros. Programación 7 días a la semana, día y noche, junto a muchas otras personas en idéntica situación de incertidumbre.

La piscina está diseñada de manera que tanto los candidatos –los llamados piscineros–, como 42 puedan validar si este modelo educativo es adecuado para ambos. En cualquier caso, la experiencia resulta apasionante para todos ellos, independientemente del resultado final.

Uno de los principales objetivos de 42 es romper la brecha de género en el mundo de la programación. Para ello, se reservan un 30% de las inscripciones para mujeres y se impulsan distintas iniciativas para fomentar las vocaciones STEM.

¿Cuántos campus 42 hay y dónde están?

Tras el éxito del primer campus de programación 42 en París, se ha creado una red global de 42 alrededor de todo mundo: la 42 Network. En la actualidad son 36 los campus y la revolución no deja de crecer: Ámsterdam, Tokyo, Roma, Moscú, Bangkok, Wolfsburgo, Bruselas, Adelaida, Sao Paulo, Quebec…

Tras la gran acogida del campus de 42 Madrid, Fundación Telefónica ha apostado por expandir este modelo en España y junto con otros aliados ha llevado el proyecto a otros puntos del territorio nacional: Urduliz (con la colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia), Málaga (con la colaboración el Ayuntamiento de Málaga), Barcelona (a la colaboración con la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament) y Alicante (gracias a la colaboración con la Generalitat Valenciana).

42 nace con la idea de convertirse en un referente de innovación en los distintos territorios del país y con el firme compromiso de captar talento tecnológico.

Con estos nuevos campus, Fundación Telefónica y sus socios estratégicos dan un paso más y se anticipan al escenario profesional del futuro. Todo con el fin de dar respuesta a las necesidades del mercado laboral y preparar a la sociedad para las nuevas profesiones digitales. 42 nace con la idea de convertirse en un referente de innovación en los distintos territorios del país y con el firme compromiso de captar talento tecnológico y apostar por la formación digital para toda la sociedad.

En la actualidad, hay 30.000 personas inscritas en los campus de Madrid y Urduliz, y se acaban de abrir para Barcelona y Málaga. Las inscripciones están permanentemente abiertas y son gratuitas. Puedes registrarte aquí.