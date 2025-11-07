Ranking de másteres MBA de España del curso 2025-2026
PortalMBA.es publica su ranking anual de másteres MBA en España correspondiente al curso 25-26. Un ranking elaborado en base a los más de 50.000 alumnos que han consultado durante el último curso el portal especializado en másteres en administración y dirección de empresas.
El Ranking de PortalMBA.es, que se publica desde hace 15 años, reconoce los másteres en administración y dirección de empresas, impartidos por escuelas de negocios y universidades de España, en base al comportamiento de los usuarios del portal a lo largo de todo el año.
Se puede consultar el ranking general de másteres MBA de España, y un ranking específico para cada una de las ocho categorías en las que están divididos los másteres: MBA posgrado para los programas orientados a recién licenciados, MBA Executive para los profesionales, MBA Universitarios cuando disponen de este título, MBA internacional con másteres orientados al trabajo en empresas con un perfil internacional, MBA Especializados, donde se encuentran los títulos de másteres en dirección centrados en áreas concretas, y en función de la modalidad de impartición, las categorías de MBA Online, MBA Madrid y MBA Barcelona.
El ranking de MBA de España, ofrece una información valiosa para ayudar a los alumnos ante una decisión tan relevante en su futuro profesional
Los másteres MBA premiados del curso 2025-26
En el top 3 tenemos que el primer máster MBA del curso 2025-26 en el ranking general de PortalMBA es el Máster Executive en Dirección y Administración de Empresas (MBA) de EAE, con título de la Universitat de Barcelona (UB-IL3), disponible en modalidad online y semipresencial en Madrid y Barcelona. En segundo lugar, se encuentra el Global MBA con especialización en Finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles IEB, en modalidad online. Y el tercer puesto lo ocupa el Máster MBA Sports Management de Unisport en modalidad online.
En cada una de las categorías del ranking, han resultado destacados en primer lugar los siguientes másteres en dirección de empresas: en MBA posgrado el MBA Online en Dirección General de IEP, en MBA Executive el Master Executive en Dirección y Administración de Empresas MBA de EAE, en la categoría de MBA Universitarios el MBA Online de la Universidad Isabel I, en MBA internacional el Máster en Administración y Dirección Internacional de Empresas de Bureau Veritas, dentro de los MBA Especializados el Máster MBA Sports Management de Unisport, y en las categoría de MBA Online el Master Executive en Dirección y Administración de Empresas MBA de EAE, en MBA de Madrid el de la Cámara de Comercio de Madrid y en MBA Barcelona el Master Executive en Dirección y Administración de Empresas de EAE.
Puedes consultar el top 3 de cada categoría en PortalMBA.es
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
- La histórica Mercería López de la calle Colón de Cáceres se transforma en un apartamento a pie de calle
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Los ocho restaurantes que participan en el concurso de hamburguesas de Cáceres
- Un arquitecto cacereño diseñará el futuro PAC de Cáceres que se ubicará en la Hispanidad
- Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa