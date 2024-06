¿Cómo se fomenta en su ayuntamiento la participación ciudadana y la comunicación con los vecinos?

Contamos con asociaciones que son muy participativas y les ayudamos y colaboramos con ellos. Los mayores hacen actividades internas y quedamos con ellos para ayudarles a sufragar los gastos. También tenemos reuniones con la AMPA, con la asociación de mujeres y ellos te van contando y así vamos solventando los problemas. También tenemos contacto con los jóvenes para poner en marcha un centro de jóvenes. Los mayores han pedido un centro para poder hacer ellos sus cosas con despacho, cafetería o espacio para fisioterapia. Cuando el ayuntamiento organiza cosas siempre cuenta con la colaboración de los vecinos. Por ejemplo en la Matanza Popular los mayores se encargan de hacer el picadillo y las mujeres las migas. La AMPA hace un taller de postres y también en Carnaval se llegó a un acuerdo para el Viernes de Comadres y se elaboraron dulces en forma de sardina que repartieron los niños después de la sardinada del miércoles de ceniza. Esto es de todos y todo lo que hacemos es para la gente. El éxito de la corporación municipal es de los vecinos, no es solo tuyo, es de todos.

¿En qué proyectos trabaja en la actualidad su ayuntamiento?

Ahora vamos a hacer un pabellón deportivo y se ha cogido parte de las pistas polideportivas. Hemos llegado a un acuerdo para dejar abiertas las pistas del colegio y que se puedan utilizar mientras no se estropee nada. Los jóvenes y usuarios se están responsabilizando de que no se estropee nada, porque si se rompe algo los que lo van a perder son ellos. Tienes que hacerles ver que la limpieza, el mantenimiento y que no esté nada roto depende de ellos. Llevan ya un año así y no ha habido ningún altercado. En las fiestas elaboramos banderines para decorar las calles y cada grupo de vecinos se encarga de colocar los banderines de su calle. A veces se caen por el viento y los propios vecinos los colocan y los reponen. Cuidan mucho lo que a cada uno le toca. Hemos hecho una reforma integral de las piscinas con una inauguración y jornada de puertas abiertas. Deben saber que estas instalaciones son de todos y que se ha pagado con el dinero de todos. Si algo se estropea los primeros perjudicados somos todos y hay que pagarlo entre todos los ciudadanos.

¿De qué manera colabora su municipio con otras localidades?

Nos ayudamos unos a otros. En el tema de turismo y promoción nos viene fenomenal para poner en valor y atraer todos los fondos europeos que llegan y así crear una sinergia y un contacto. En nuestra comarca se realizan geoconvivencias y Aldeacentenera participaba con otros pueblos. Si no aprendes a querer a tu territorio, no vas a tener apego por tu pueblo. En los pueblos tenemos una suerte que no tienen en las ciudades y es importante hacer trabajo de campo con los niños. Todo eso es lo que se te queda y si eso se pierde y no se hace no se crea arraigo. Por eso insisto en que participen en todas las geoconvivencias para luchar por nuestro territorio.

¿Cómo es su relación con los vecinos? ¿Le demandan atención por la calle?

A veces me dicen que atiendo demasiado a la gente. Los vecinos te paran siempre en los pueblos cuando estás el fin de semana tomando algo, pero luego igual el lunes no me acuerdo, así que es mejor que me escriban un WhatsApp. Pero es muy importante la cercanía y que el ciudadano sepa dónde se va el dinero público. En el ayuntamiento no tenemos ojos en todas partes y si hay un columpio roto y te avisan, pues se precinta para que no haya una desgracia. Prefiero que me lo digan y así las personas lo sienten como algo suyo.