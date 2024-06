«En la gestión del balneario no hay intereses creados y creo que es la clave del éxito»

¿Cómo promueve su ayuntamiento la participación ciudadana?

Para fomentar la participación es muy importante la comunicación con las asociaciones. Tenemos en cuenta que los vecinos tienen línea directa con nosotros cuando quieran, pero las aportaciones las recibimos principalmente de las asociaciones. En 2021 creamos una comisión de turismo con empresarios, ayuntamiento y la institución del balneario. Todo lo que tiene que ver con turismo lo llevamos a esa mesa. El ayuntamiento y la asociación de propietarios del balneario (Probaños) financia y los empresarios nos van diciendo lo que necesitan. Lo más importante es saber escuchar. A alguien que empieza en política y me pide consejo siempre le digo lo mismo: nosotros no tenemos una varita mágica ni existe un chip por el cual cuando eres alcalde ya lo sabes todo. Por ello es importante rodearte de la gente adecuada que te pueda asesorar.

¿Qué proyectos tiene entre manos su ayuntamiento?

Continuamos con algunos proyectos que se quedaron pendientes. Somos un pueblo muy turístico y este sector tiene una importancia capital. Vamos a tratar algunos problemas que nos han mostrado vecinos y empresarios como es la falta de aparcamiento. Vamos a adquirir solares y terrenos para ampliar aparcamientos. También ampliaremos nuestra oferta deportiva y estamos trabajando para crear en el embalse de Baños un centro de referencia en cuanto a deporte náutico. Ya hemos adecentado caminos para llegar y queremos crear un embarcadero que sea un referente. Dar un impulso a la señalización de caminos para la práctica de senderismo y BTT y proyectos que tienen que ver con el fomento del asociacionismo. Destacaría la unión público-privada y vamos a lanzar una web para tener una visión completa del municipio. En esa página se puede contratar todo lo que se quiera hacer en el pueblo. El que quiera visitar Baños puede contratarlo todo y crear su plan de ocio o de salud.

¿Cómo es la vida en Baños con respecto al balneario?

El principal motor económico ha sido siempre el balneario, pero estamos intentando diversificar porque también existe un turismo que busca bienestar y venir a relajarse aquí. Creo que eso lo tenemos todo. Una zona extraordinaria para gastronomía, cielos limpios para astroturismo, mucha herencia cultural e histórica y muchas oportunidades de hacer deporte en la naturaleza. Todo esto hace que Baños de Montemayor tenga una oferta turística extraordinaria y eso produce que tengamos una capacidad para acoger a cerca de 1.350 personas (entre hoteles, casas rurales, alojamientos, camping, etc.) con solo 750 habitantes tenemos una ratio de cerca de 2 personas por cada habitante.

¿Es Baños un ejemplo de hacer las cosas bien en municipalismo a través de la asociación Probaños?

Yo no sabía decir si esta es la mejor forma de gestión. Es un modelo extraño, ya que en España solo existe Baños y en Europa en la ciudad alemana de Baden-Baden y es que los propietarios son los propios vecinos, pero no lo lleva el ayuntamiento. Lo lleva una asociación de la cual son integrantes todos los vecinos. Podemos presumir que la mayoría de políticos vienen con buenas intenciones, pero no podemos permitir que el balneario esté en manos de un político que lo quiera utilizar, no con un interés general, sino con un interés particular o a nivel político. De hecho los 7 representantes de Probaños se eligen por listas abiertas entre los 750 vecinos, no hay campaña electoral y no sabemos quién va a salir. Salen las 7 personas que el pueblo considera que son las mejores. No hay intereses creados y creo que es la clave del éxito. Siempre vamos a mirar por el bienestar del municipio, y no tanto por las cifras del balneario.