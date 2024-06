«Están haciendo las leyes tan inoperantes e ineficaces que se perjudica al ciudadano»

¿Cómo trabaja el ayuntamiento y el Equipo de Gobierno la participación ciudadana?

Lo hacemos a través del sistema tradicional de reuniones y estar en la calle que es donde mejor se trabaja: en la plaza, en los bares, en los parques. También a través de comunicación en las Redes Sociales. Nosotros desde que llegamos en 2011 contratamos un profesional externo para que se dedicara en todo lo que es asesoramiento con los medios. Ruedas de prensa, notas de prensa y perfiles en Redes Sociales. Una coordinadora de comunicación que nos informa. Recomiendo por el bien de todos que se contraten profesionales porque la comunicación es más directa y fluida y te expresas de forma acorde y para que no haya malos entendidos.

¿Por qué es importante para un ayuntamiento rodearse de buenos asesores?

Le hemos dado tanta prioridad a la burocracia, a los plazos y a la garantía que al final es más importante las formas que el fondo. Con toda esta burocracia nos estamos haciendo inoperantes. Una contratación hoy en día es una locura. Es mucho más complicado modificar una ordenanza que aprobar una Ley de amnistía nacional. Si yo quiero modificar una ordenanza que por ejemplo toque una tasa de entradas de la piscina me voy a 4 o 6 meses y es inoperante totalmente y se perjudica al ciudadano. Si para cualquier modificación tengo que especializarme tanto eso supone que tenemos que contratar especialistas y personas porque no damos abasto con tanta burocracia. Tenemos que reformular la administración local porque no tenemos los medios ni el tiempo de otras administraciones. No nos queda más remedio que contratar servicios externos especializados porque no tenemos los medios y porque la ley la están haciendo tan inoperante e ineficaz que dan prioridad a la burocracia en perjuicio del ciudadano.

¿Qué cambiaría para mejorar la administración local?

El que hace la ley está encerrado en un despacho y nunca ha estado en un ayuntamiento. Te pongo un ejemplo: la ley de Bienestar Animal. Todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a los animales, pero la competencia para el ayuntamiento. ¿Alguien nos ha preguntado a los ayuntamientos qué medios tenemos para capturar y esterilizar gatos? Nadie. Nos sacan una subvención que llega a 1 de cada 10 pueblos que lo piden y el resto búscate la vida. Todas las administraciones van aprobando leyes, y yo no tengo duda de que lo hacen por el interés del ciudadano, pero al final recae a las espaldas de un ayuntamiento sin que tenga dotación presupuestaria, especialización, técnicos ni personal. Habría que sentarse todas las administraciones, de arriba a abajo y valorar qué queremos en el país. Nosotros nos volvemos locos, pero el que pierde es el ciudadano. A nivel de aprobación de leyes somos los que menos pintamos, a nivel de ciudadanos somos los que más pintamos. Al vecino le influye más el alcalde de su pueblo que el presidente del Gobierno.

¿Cuáles son los principales proyectos de la legislatura?

El proyecto más importante es la apertura del colegio nuevo y estamos pendiente de ello. Es un proyecto primordial y llevamos 12 años luchando para Malpartida. También estamos trabajando en varios frentes en la vivienda. Malpartida ha sido ignorada por la Junta en materia de vivienda. No hay vivienda libre y el problema es que estamos perdiendo población. La gente joven que se casa y forma una familia se va a Cáceres. Hay un despoblamiento interno y la gente se va al Junquillo si allí se construyen 200 viviendas de Protección Oficial. Estamos todos en esa lucha contra el despoblamiento. Junto con la implantación de energías renovables con una planta solar y otra planta de hidrógeno verde a ver si se puede poner en marcha.