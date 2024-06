«Hay que seguir mandando las cosas en papel y eso provoca que tengas duplicidad»

¿Cuáles son los principales problemas del día a día en la gestión municipal?

La mayor traba que tenemos es el ‘overbooking’ de justificación de muchas cosas. Hoy en día que debería estar implementada la administración electrónica hay que seguir mandando las cosas en papel y provoca que tengas duplicidad de trabajo. Hay que subirlo a una plataforma digital y luego enviar toda la documentación a ese organismo también en papel. Muchas veces los municipios crecemos en competencias y nos es imposible cubrir los puestos con la propia ley con la tasa de reposición y no se pueden crear nuevas plazas hasta que no se jubile el personal. Tienes más competencias, más carga de trabajo pero no puedes poner los recursos para sacar adelante el trabajo. Tenemos una ley genérica que no singulariza porque no es lo mismo un ayuntamiento de un millón de habitantes que uno de 5.000 como el nuestro.

¿La excesiva burocracia también ralentiza otras administraciones?

Muchos ayuntamientos estamos sufriendo el retraso y estamos pendientes de resolución de muchas subvenciones y está todo muy parado. Nos ha pasado con el Concurso Nacional de Albañilería Chinato. Al ayuntamiento nos han concedido una subvención de una colaboración que hacía la Junta de Extremadura. Me decían que no tuviera tanta prisa que nos la iban a dar. Se solicitó la ayuda de la subvención para el concurso y se envió la justificación como así nos lo pidieron. Pero ha pasado ya un mes y medio y no creo que sea tanto trabajo que son 4.000 euros que siempre son bienvenidos. Sucede lo mismo con otra subvención del Fondo de Mejoras de unos 90.000 euros que son para comprar una máquina mixta para arreglo de caminos. Tienes que ir al sector privado a contratarlo y no siempre tienen disponibilidad. Los ganaderos se quejan porque la máquina igual puede ir un día sólo y debería estar 3 o 4 días y la empresa no puede. Tenemos que esperar y nos está perjudicando.

¿Cómo promueve el ayuntamiento la participación ciudadana?

A través de las asociaciones vemos cuáles son las reivindicaciones de la población o de la sociedad. También a través de una aplicación que les permite hacer consultas de interés municipal. También pueden enviar sugerencias o peticiones. Además mantenemos reuniones con las directivas, con los asociados y siempre les escuchamos.

¿Cómo son las relaciones con los municipios del entorno para establecer sinergias de desarrollo?

Las relaciones con el resto de municipios considero que son buenas. La mayor relación de vecindad es con Plasencia e interactúas mucho por nuestra situación geográfica ya que estamos a solo 7 kilómetros. Tenemos unos lazos muy estrechos al ser municipios vecinos. Luego ya están los municipios que están dentro de la Reserva de la Biosfera y del Parque Nacional en cuanto a estrategias comunes y en cuanto a turismo. Nosotros estamos dentro de la Red de Destinos de Turismo Inteligente, te adhieres y te hacen un estudio de implantación y consigues un distintivo o sello de calidad y los tienes que mantener e ir renovando cada dos años. La Diputación lo está haciendo por comarcas y nosotros estamos dentro de Monfragüe. Me he dado cuenta de que en algunos sitios que trabajan en comarcas luego lo implementan en el territorio y no se distingue o singulariza cada municipio. Considero que cada municipio debe tener su propia singularidad aunque haya una estrategia común. Ahí es donde viene la cuestión de los equilibrios. Cómo hacer una estrategia común en el desarrollo turístico en nuestra zona y ponerla en común. Una apuesta clave de territorio podría ser el turismo ornitológico que nos une a todos.