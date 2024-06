«Es importantísimo tener una red de transporte fuerte, aunque sea deficitaria»

¿Cómo involucra su ayuntamiento a los vecinos en la toma de decisiones?

Llevamos unas políticas muy participativas en contacto con las asociaciones y nos reunimos con frecuencia. Somos un gobierno abierto, cercano y cuando los vecinos tienen un problema o entienden que algo no se hace bien, contactan con cualquiera de nosotros. Tengo muy asimilado desde que llegue en 2003 que estamos los 365 días del año las 24 horas. Nos pasa a cualquiera que nos dediquemos a la política municipal y que quieras estar a gusto con los propios vecinos. A mi no me molesta que te paren y te pregunten. Para que vamos a hacer ir al ayuntamiento si se lo podemos resolver en cualquier momento.

¿Cuál es el principal handicap de la gestión municipal?

Nos encontramos con la burocracia que conlleva por mucho que se diga que se quiere simplificar los trámites administrativos. Si que las nuevas tecnologías han hecho que los trámites sean más sencillos, pero el grueso sigue siendo tan tedioso como hace 15 o 20 años. Pero la falta de recursos, de personal y de técnicos que tenemos los ayuntamientos..

¿Qué balance realiza desde que llegó al ayuntamiento y cuáles son los principales retos municipales?

Se ha avanzado mucho en obras y servicios, en democratizar la vida ciudadana. Anteriormente la verdad es que había cortapisas para acceder al alcalde y contarle sus problemas. Lo que mejor avala lo que estoy diciendo son las elecciones que llevamos y los resultados que tenemos. El mejor juicio que tenemos. Cuando ya te has enfrentado a seis elecciones pues te avalan los datos. En cuanto a proyectos en 2023 se publicó el Plan General de Urbanismo y ahora queremos adaptar todo el urbanismo y que el municipio tenga un urbanismo más uniforme y homogéneo. También con el polígono industrial con Avante porque hace años que adquirimos unos terrenos para hacerlo y va por buen camino. Además reforzar la seguridad ciudadana porque hemos tenido dificultades para sacar plazas por la tasa de reposición y estamos todos los ayuntamientos escasos de Policía Local. Para el año que viene tendremos tres agentes más.

¿Le preocupa la pérdida de población de zonas rurales?

Nosotros no notamos el efecto de la España vaciada porque tenemos una serie de servicios que no tienen otros pueblos. A pesar del mal servicio de transporte público estamos muy cercanos a otras poblaciones más grandes como Almendralejo, Villafranca o Mérida. No se nota mucho porque aquellos servicios que nosotros no tenemos lo tienen en los pueblos cercanos. En la guardería municipal tenemos una media de 90 niños. Aunque hemos recuperado esa actividad de la guardería infantil se necesitan políticas para el despoblamiento. Una de las políticas más importantes en cualquier localidad son los medios de transporte públicos. Porque tenemos la suerte de estar en una zona privilegiada. Pero si quieres ir al médico sólo tenemos un autobús público al día que sale a las 9 para Zafra y vuelve a las 4 de la tarde y no podemos tener eso. Habrá que optimizar los recursos que tengamos y también a nivel comarcal. No podemos tener conservatorios en todos los pueblos pero si un transporte para que los chicos jóvenes puedan desplazarse. Es importantísimo tener una red de transporte fuerte que será deficitaria, seguramente lo sea, pero ahí esta la puesta del gobierno. Es muy imporante el transporte y también lo son las carreteras. Nosotros en Fuente del Maestre no tenemos ese problema con la autovía a 8 kilómetros pero como diputado provincial recorro la provincia y hay pueblos que están muy aislados por medio de carreteras deficitarias.