«El Interés Turístico del Almendro en Flor pondría en valor el cultivo de la almendra»

¿Cómo se promueve la participación ciudadana en su pueblo?

Aquí tenemos a las asociaciones que se les tiene en cuenta para organizar actividades, como por ejemplo en Navidades o en San Mateo. Se convoca el Consejo Sectorial de Asociaciones y se tiene reuniones con ellas, tenemos alrededor de 18, y así mejoramos la programación. Hay mucha participación y están muy involucradas y pertenecen a diferentes áreas como deporte, cultura, las AMPAS, cazadores, pescadores, Amas de Casa o la Tercera Edad. Estas dos últimas con las más numerosas. Por otra parte, también los vecinos nos paran por la calle y yo lo agradezco porque es mucho más resolutivo. Si le puedes resolver el problema al vecino en el momento es mejor que darles una cita para que vayan al ayuntamiento o tengan que esperar. Además, mi teléfono lo tienen los vecinos, no tengo teléfono del ayuntamiento, es el mío personal.

¿En qué proyectos trabaja su Equipo de Gobierno Municipal?

Continuamos con proyectos de la anterior legislatura que aún no se han terminado. Ahora estamos a la espera de la clasificación de suelo industrial para crear el polígono. No tenemos nada de suelo industrial y este es un terreno rústico que necesita una recalificación. De momento vamos a desarrollar una calle para unas 8 o 10 naves y sacar las empresas locales fuera del casco urbano. Algunas de ellas generan ruidos o molestias a los vecinos y se instalarán aquí. Son empresas en su mayoría de construcción, carpintería, herrería o talleres. Aunque está pensado para las empresas de Garrovillas la idea es que también puedan venir a instalarse otras empresas de fuera dada la proximidad con Cáceres y que sirva de atractivo a otro tipo de industrias. También estamos trabajando en un proyecto deportivo con la creación de un carril bici y sobre todo potenciar el turismo y nuestros recursos. Poner en valor nuestro patrimonio con la Plaza Mayor porticada, el órgano declarado Bien de Interés Cultural, el entorno de la judería o la gastronomía. Además, seguimos trabajando para la consecución de Fiesta de Interés Turístico Regional para la Fiesta de Almendro en Flor. El año pasado se presentó la solicitud y hemos subsanado algunos requerimientos que nos pedían. Si se consiguiera se pondría en valor también el producto de la almendra y quizás podría tener una salida económica con alguna empresa o la creación de una cooperativa. En Garrovillas tenemos más de 1.500 hectáreas de almendros y la mayor parte de la producción se vende a otras explotaciones, aunque siempre se queda algo para el comercio local o para elaborar los deliciosos dulces del convento de las Jerónimas.

¿Cómo se potencia entre los vecinos la sostenibilidad y la protección del medio ambiente?

Una de las iniciativas que tenemos es un pequeño gesto para concienciar a las familias y a las nuevas generaciones con el medio ambiente y con un árbol autóctono. Por cada niño que nace se les regala un almendro para que la familia lo apadrine y se hagan cargo de su cuidado. El árbol lleva el nombre del niño con una placa y así puede cuidarlo y recoger su propia cosecha de almendras en el futuro. Ahora mismo tenemos 78 almendros en un parque que está en la entrada, pero hay espacio suficiente para seguir plantando más. También hacemos campañas de concienciación con las AMPAS sobre todo para trabajar el reciclaje con los niños.

¿Cuáles son los principales problemas de la gestión municipal?

Principalmente, es la falta de recursos y la falta de financiación que no es ágil. Por ejemplo, el año pasado por estas fechas ya estaban aprobadas y asignadas las partidas para los trabajadores del PER y este año todavía no está adjudicado el reparto.