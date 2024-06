«Vamos a luchar y defender la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz»

¿De qué manera colabora su municipio con otros ayuntamientos para abordar desafíos comunes?

Navalmoral es cabeza de comarca y tenemos buena sintonía con todos los municipios. Para nuestra mala suerte hay una política tomada a nivel nacional sobre el cierre de la Central Nuclear de Almaraz que hará mucho daño a la comarca. Defendemos nuestro pueblo y a toda la ciudadanía. Las autoridades dicen que el cierre de la central está programado y se va a cerrar Almaraz y no hay vuelta atrás. Y nosotros creemos que si hay vuelta atrás. Tiene que llegar a la gente que nos cierran la mayor industria de Extremadura que da luz a 10 millones de hogares (el 7% de la producción de energía) y que el coste de la luz sube cerrando la planta. Además los empresarios de la central están por la labor de continuar, siendo la cuarta central más segura del mundo, aunque tienen que soportar una fiscalidad impresionante y nos fiscalizan por todos lados. Vamos a seguir luchando por ello y defender la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

¿Cómo valora el primer año de la legislatura y qué proyectos tiene entre manos su ayuntamiento?

El balance es positivo y se están consiguiendo cosas. Los grandes proyectos que tenemos para hacer en Navalmoral de la Mata van avanzando. El gran proyecto es el arreglo de calles en el centro y no se ha reformado nunca con calles y aceras estrechas. La accesibilidad está fatal para personas con movilidad reducida y queremos que sea viable para todos, para alguien que va en bicicleta, andando, en silla de ruedas o en coche. La gente somos inconformistas y protestamos siempre. Si cortas dos calles para arreglarlas la gente se queja y si no se arreglan también protestan. La decisión que vamos a tomar es arreglar las calles y vamos a molestar por lo que pido disculpas desde ya. Navalmoral tenía una carretera que cortaba en el medio, se hizo peatonal y es la calle peatonal más larga de Extremadura. A nadie se le ocurre ahora quitarla y es una calle peatonal llena de vida. Es a largo plazo cuando te das cuenta de la importancia que tiene. Las políticas deben ser pensando en los ciudadanos a largo plazo y que vengan después y digan qué buena idea fue aquello. También estamos ampliando el urbanismo con el Plan General y con lo que se prevé que va a ocurrir en la localidad. Además, se creó el Círculo Empresarial Moralo y se amplía al Campo Arañuelo que va a fomentar mucho la comunicación entre comercios, industrias y empresas.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta como gestor municipal?

Vengo del sector privado porque soy empresario y lo que más cuesta es la burocracia. Aquí los plazos son eternos y lo que se decida hoy va a servir para dentro de un año. No puedes tomar ciertas decisiones con gestión eficiente del tiempo. Aquí en lo público no se puede. La cantidad de normativa que hay provoca que no se llegue a tiempo y no somos capaces de desarrollar tan rápidamente lo que queremos llevar a cabo.

¿Cómo es la comunicación con sus vecinos para fomentar la participación ciudadana?

La figura del alcalde o del equipo de Gobierno donde tiene que estar es en la calle, no sólo en los actos de celebraciones o eventos que te reúnes con las asociaciones y te trasladan cómo llevar a cabo la gestión de determinadas áreas, lo que demanda el pueblo o pide. Pero lo más importante es estar en la calle en el día a día, no dejar de hacer tu vida, ir a la tienda de toda la vida, en los comercios, en tu rutina. La gente te para por la calle, anoche mismo a las once de la noche, y tienes que escuchar a todas las ideologías. La municipalidad tiene que escuchar a todos y gobernar en el día a día.