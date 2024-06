Suárez Pandiello en Cáceres: «A lo mejor, lo que hay que hacer es que las comunidades decidan si quieren diputaciones o no»

El economista Javier Suárez Pandiello catedrático de Economía Pública de la Universidad de Oviedo y presidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local fue uno de los nombres propios que ayer abordó la problemática de la financiación territorial, en el II Foro Municipalismo de el Periódico Extremadura, de la que dijo que «no hay una clara coordinación» y que «estamos en un tiempo de incertidumbre clarísimo sobre el modelo territorial».

Modelos

En este contexto, Pandiello explicaba cómo se pasó de un «modelo napoleónico, jacobino, centralista», como el que había en la dictadura franquista, a un modelo descentralizado; un modelo autonómico. Un modelo que aún adía de hoy arroja varias cuestiones: ¿tiene que ser simétrico o asimétrico? «Estamos con el tema de la simetría o de las singularidades, como lo llaman ahora». Y se refería el profesor al clásico ¿café para todos? «¿Todos somos iguales o hay algunos que son más iguales que otros? ¿Negociamos bilateralmente cada uno lo nuestro o nos lo montamos en un ámbito en el que aquí, si todos somos iguales, vamos a tener un modelo similar para todos. Y no estoy hablando sólo de financiación autonómica», puntualizaba Pandiello.

¿Qué estado queremos?, se cuestionaba el profesor, mencionando de soslayo la cuestión catalana. «¿Queremos un estado confederal, donde hay partidos que ahora parece que han renunciado a funcionar como partidos de estado y delegan en grupos nacionalistas o queremos uno federal?». No obstante, el experto señalaba que «hay una clara subordinación en este país desde la Constitución para acá, del mundo local al mundo autonómico».

Se ha optado por un modelo de descentralización, pero afeaba que «muchas veces, los alcaldes prefieren poner la mano, que les den el dinero, y no pedir a sus ciudadanos porque eso genera problemas». En esta línea, expresaba que las administraciones públicas «están fundamentalmente para prestar servicios públicos», para cubrir las necesidades de los ciudadanos; «pero las necesidades son ilimitadas». Y aquí es donde entra el dilema a la hora de tomar decisiones que pueden ser trascendentales para un municipio pequeño. «Una de las grandes falacias que hay cuando se habla de financiación local es apelar al principio de suficiencia. Yo necesito recursos suficientes para hacer frente a las necesidades, pero es que nunca va a ser suficiente» porque «cualquier servicio puede ser mejorado en cantidad o en calidad; siempre tendremos razones para decir no me llega, porque hay necesidades sin cubrir».

Participación ayer en el foro, entre autoridades y asistentes durante la ponencia de Pandiello / CARLOS GIL

Y reflexionaba sobre el hecho de que «al final, gobernar es muchas veces saber decir que no, porque decir que sí es fácil a todos, es saber decir que no con criterio, es priorizar, saber que es lo más relevante o menos relevante dentro de lo que hay y encuadrarse en un marco presupuestario que se supone que afecta a todo el mundo, a los gobiernos locales, pero también a los autonómicos y también al Gobierno central».

Diputaciones sí o no

Sobre el (casi) eterno debate en torno a si las diputaciones sobran en un estado autonómico como España, Pandiello también reflexionó: «A lo mejor, lo que hay que hacer es que las comunidades decidan si quieren diputaciones o no. Y, a lo mejor, en Extremadura es muy razonable que haya dos diputaciones, pero en Cataluña igual no».

Y en cuanto a los criterios de la financiación, declaraba que tenga peso importante «no sólo la población, sino otros aspectos como la dispersión de la población, el envejecimiento, que genera, gastos especiales, así como la producción energética» que reclama Cáceres.

Suscríbete para seguir leyendo