«El tiempo de los localismos ya pasó hace mucho y hay que pensar en grande»

¿Cuáles son las principales dificultades de la gestión municipal?

Soy alcalde desde 2015 y vengo de la empresa privada. Empezar a trabajar en una administración, cuando todos los procedimientos son mucho más lentos porque son mucho más garantistas, no es fácil. A veces la burocracia me agobia y es un trabajo al que he tenido que acostumbrarme y me supone un esfuerzo. El objetivo es la cercanía a los ciudadanos y tiene sus pros y sus contras: lo bueno es la relación personal con los vecinos y lo segundo es que el nivel de exigencias es mayor. Ese nivel de exigencia nos hace ir mejorando día a día para intentar dar respuesta a todas las demandas. En época de las redes sociales hay una parte buena que es la información rápida a los ciudadanos, pero por otro lado a veces se hace mal uso de esas redes con una información falsa o sesgada. El equipo de Gobierno está al frente de una plantilla de personal excelente de más de 70 trabajadores y son ellos los que hacen posible el trabajo del día a día con una disponibilidad total de servicio público, aunque a veces las relaciones labores no sean fáciles. Además trabajar en un pueblo como Moraleja con un plan de ajuste nos condiciona muchas cosas. Muchos proyectos que tenemos en la cabeza requieren una aportación económica importante y no se pueden llevar a cabo porque tenemos esos fondos comprometidos para pagar deudas e intereses. En resumen, compensa el poder ayudar y estar cerca de los ciudadanos y al final estas dificultades te hacen crecer y mejorar.

¿Cuáles son los principales retos y proyectos municipales?

El principal reto es seguir mejorando las cuentas municipales. Sabemos de donde veníamos porque partíamos en 2015 con una deuda de 7 millones de euros y es una situación comprometida. El reto es seguir reduciendo esa deuda y aligerar las cargas financieras. También trabajando en un plan de asfaltado que rondará los 150.000 euros y que afectará a todos los barrios. Tenemos en marcha las ludotecas inclusivas que empiezan el 1 de julio para niños con y sin discapacidad y es un reto importante para facilitar la conciliación en el periodo estival y que los niños pasen el verano de una forma divertida. Ahora estamos preparando las fiestas de San Buenaventura y el Festival Gata Negra que celebraremos a principios de agosto. Considero que es la cita literaria más importante del verano en la región y uno de los cinco mejores festivales de novela negra en España.

¿De qué manera colabora su municipio con otras localidades del entorno y de la comarca?

Considero que el tiempo de los localismos ya pasó y hay que pensar en grande y lo digo siempre: entre Moraleja y Sierra de Gata juntamos apenas 20.000 habitantes y somo 19 municipios. Debemos pensar como un único municipio con distintos barrios y cada barrio tiene una diversidad. Como la lengua propia de San Martín, Eljas y Valverde, la arquitectura en Hoyos, Gata y Torre de Don Miguel o un barrio importante de servicios y comercios como Moraleja. Hay que pesar así, en programación y eventos que vayan más allá de tu término municipal.

¿Cómo promueve el ayuntamiento la participación ciudadana?

Tenemos un área de Educación, Personal, Participación Ciudadana y Hacienda que se encarga de las relaciones con las más de 70 asociaciones que tenemos entre barrios, deportivas, culturales, mujeres o jóvenes. Nos reunimos con ellas y recogemos aquellas propuestas de mejora que se considera que favorecen la vida municipal. El contacto con los ciudadanos es constante. En los presupuestos del 2024 me reuní con las asociaciones y me hicieron llegar lo que consideraron que era necesario para incluirse en las cuentas municipales.