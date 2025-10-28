«Defendemos el cultivo de tabaco como el motor económico de Talayuela»

Talayuela es uno de los grandes referentes del cultivo del tabaco en Extremadura. ¿Qué papel juega este sector en la economía local y cómo está trabajando el Ayuntamiento para garantizar su futuro ante los cambios del mercado y las nuevas normativas europeas?

Nuestro municipio es el mayor productor de tabaco de España y su cultivo es fundamental para miles de familias. El tabaco contribuye a fijar población al territorio, no solo por las prácticas agrícolas, sino también por la consolidación de empleo en las empresas de primera transformación y las industrias auxiliares de que de forma directa o indirecta viven de este sector. En este sentido, el Ayuntamiento de Talayuela ha mostrado su firme rechazo al anteproyecto de reforma de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo porque consideramos que su aplicación supondría un grave perjuicio para el empleo, la inversión y la sostenibilidad socioeconómica del municipio y de la comarca.

El municipalismo implica gestionar desde la cercanía y la realidad del territorio. ¿Cuáles son las principales prioridades que se ha marcado su equipo de gobierno para mejorar la vida de los vecinos de Talayuela?

El municipalismo lo entendemos como una herramienta capaz de proporcionar una mayor autonomía a los municipios, de apostar por la descentralización de la administración pública, pero también de estar cerca de los vecinos cuando lo necesitan. Por eso aplicamos políticas sociales que contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos con la puesta en marcha de grandes proyectos empresariales, pioneros en nuestro país, que proporcionan riqueza y empleo. Y está será la línea a seguir en lo sucesivo.

El relevo generacional en la agricultura es un desafío para muchos municipios rurales. ¿Qué medidas se están impulsando desde el Ayuntamiento para atraer y mantener a los jóvenes en el campo?

Afortunadamente, el del tabaco es uno de los sectores que ha logrado un mayor arraigo de los jóvenes al campo. Por tanto, sí hay relevo generacional en el tabaco, aunque es cierto que las restricciones impuestas por las autoridades comunitarias han sido cada vez más fuertes,. El cultivo del tabaco es prioritario, no solo en Talayuela, sino en toda Extremadura, y en las comarcas productoras genera hasta un 35,6% del empleo local. Como motor de la economía extremeña, defendemos la continuidad de este sector vital y rechazamos los recortes de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que afectan al sector.

La diversificación económica también es clave para el desarrollo local. Además del tabaco, ¿qué otros sectores o proyectos considera estratégicos para el crecimiento de Talayuela en los próximos años?

Desde nuestra llegada al ayuntamiento nos propusimos abrir nuevas puertas para garantizar la prosperidad económica en el municipio. Por eso hemos impulsado proyectos de promoción turística que consideramos esenciales, como la promoción del campo de golf de 18 hoyos diseñado por Severiano Ballesteros o el Corredor Ecológico de los Pinares del Tiétar. Hemos participado en ferias de turismo porque consideramos que Talayuela, puerta abierta a la comarca de La Vera, puede mostrarse al exterior como un paraíso natural en el que es posible dar un paseo por el pinar, hacer descensos en canoa por el Río Tiétar o disfrutar de una exquisita gastronomía en entornos únicos.

La cooperación entre administraciones es esencial para los municipios. ¿Cómo valora la colaboración de Talayuela con la Diputación, la Junta de Extremadura y el Gobierno central en cuestiones de infraestructuras, empleo o servicios públicos?

Consideramos que por encima de ideologías está el bienestar de nuestros vecinos, y ellos son la base y la referencia en nuestra toma de decisiones. A partir de aquí, tratamos de conseguir los mayores beneficios posibles, como los planes provinciales de obras y servicios gestionados por la Diputación Provincial de Cáceres que permite financiar y ejecutar infraestructuras y servicios en el municipio. En el mismo sentido trabajamos con la Junta de Extremadura y, en la medida de lo posible, con el Gobierno central, todo enfocado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En todos los casos tratamos de financiar proyectos con aportaciones propias y, en otros, con fondos de la institución provincial o el Gobierno regional mediante subvenciones que pueden provenir de la comunidad autónoma o del Estado. Nuestro objetivo es garantizar una prestación efectiva de los servicios y poner en marcha obras públicas y servicios necesarios para el beneficio de los ciudadanos.

El municipalismo se construye desde la participación ciudadana. ¿De qué manera fomenta el Ayuntamiento la implicación de los vecinos en la toma de decisiones y en la vida pública del municipio?

Talayuela representa un caso excepcional en Extremadura; nos encontramos en el municipio de la región con la población más joven, con una edad media que ha sido registrada en torno a los 39 años en estudios recientes, y ese es un potencial que hay que aprovechar. En las dos últimas décadas Talayuela ha crecido mucho y hay que respetar las distintas sensibilidades existentes. En este sentido, compartimos con nuestros vecinos todas las iniciativas de interés de las que nos gusta hacerles partícipes y darles a conocer proyectos importantes, como el que les anunciamos recientemente de la compañía noruega Statkraftk, que invertirá 12 millones de euros en el municipio para instalar el primer sistema de almacenamiento energético de Extremadura y uno de los primeros de España. Porque sólo con diálogo, transparencia y tolerancia lograremos el progreso que estamos buscando. n