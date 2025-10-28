«El objetivo es que las condiciones de vida en nuestro pueblo sean dignas y atractivas para quedarse a vivir aquí»

¿Qué proyectos municipales están priorizando actualmente para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Arroyo de la Luz?

El objetivo principal es hacer que las condiciones de vida en nuestro pueblo sean dignas, resultando atractivo para nuestros vecinos fijar su residencia habitual aquí.

Y ello, se consigue, principalmente, con acceso a vivienda a precios asequibles, servicios públicos de calidad para nuestros vecinos y vecinas, y acceso a un puesto de trabajo en condiciones dignas.

¿Cuáles considera que han sido los principales logros de su gobierno en materia de municipalismo durante los últimos años?

No considero que sea la persona más indicada para valorar los logros de mi gobierno, pues entiendo que esa valoración le corresponde a los ciudadanos, pero en los últimos años me siento especialmente satisfecho con la consecución de una reivindicación histórica de nuestro pueblo, como es la construcción por parte del Gobierno de España de la variante a Cáceres, que tantas posibilidades de desarrollo supone para Arroyo de la Luz y su entorno.

¿Qué mecanismos utiliza el Ayuntamiento para fomentar la participación activa de los vecinos en la toma de decisiones locales?

El contacto con el ciudadano es total, sirviéndonos para ello, principalmente, de la participación del amplio tejido asociativo que existe en la localidad. Son ellos y ellas, los colectivos y asociaciones de diferentes ámbitos quienes participan de la mano de nuestro ayuntamiento de una manera directa en el diseño y en la organización de la mayoría de los eventos e iniciativas que se suceden a lo largo del año en nuestro pueblo.

Sin perder tampoco de vista, la existencia de nuestro Consejo Municipal Infantil y Adolescente, que tan buena labor viene desarrollando con las generaciones de futuros arroyanos involucrados en tratar de mejorar nuestro pueblo.

¿Cómo integra el Ayuntamiento la sostenibilidad y el desarrollo rural en su planificación municipal?

Las diferentes políticas y medidas municipales de nuestro ayuntamiento están orientadas y comprometidas con la consecución de los ODS(Objetivos de Desarrollo Sostenible), desde hace varias décadas. Contamos con una oficina específica de ciudades saludables y sostenibles, que es la encargada de coordinar y dirigir todas las iniciativas en este ámbito.

¿Existen proyectos de cooperación con otros municipios de la comarca que estén aportando valor a Arroyo de la Luz y sus habitantes?

La colaboración con el resto de municipios de la comarca consiste principalmente en la prestación de servicios e iniciativas comunitarias a través de la Mancomunidad Tajo Salor y el Grupo de Acción Local Tagus, centradas en diferentes servicios (sociales, culturales, políticas de igualdad y familia, deportivos, urbanismo, desarrollo empresarial,…)