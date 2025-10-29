«Desde que soy alcalde siempre tengo la puerta de mi despacho abierta para todos»

El municipalismo se ha convertido en la base de muchas políticas públicas. ¿Cómo entiende usted el papel de los ayuntamientos en la resolución de los problemas cotidianos de los vecinos?

La política municipal la hacemos realidad quienes estamos al pie del cañón con los vecinos. Ellos esperan de nosotros la primera respuesta para la solución de sus problemas. En muchas ocasiones, tanto vecinos como ayuntamiento, nos vemos sobrepasados por la burocracia que se nos exige.

Malpartida de Plasencia ha apostado por un modelo de gestión cercano y participativo. ¿Cuáles considera que son los principales retos a los que se enfrenta un alcalde de un municipio de tamaño medio hoy en día?

El principal reto es seguir mejorando día a día el bienestar de los vecinos. A veces nos encontramos que no tenemos la ayuda de algunas administraciones como puede ser la Junta de Extremadura. Siempre el contacto directo con los vecinos es la mejor herramienta para atender sus demandas.

La financiación local es una de las reivindicaciones históricas del municipalismo. ¿Cree que los ayuntamientos cuentan con los recursos suficientes para responder a las demandas ciudadanas?

No contamos con los recursos suficientes. Pongo un ejemplo. La ley de bienestar animal obliga a asumir una serie de competencias y no tenemos ninguna financiación por ello. A la vez tenemos que emplear más recursos propios. Otro ejemplo. Hemos tenido que emplear unos 400.000 euros de fondos propios para compensar la subida del salario mínimo interprofesional.

En los últimos años, se habla mucho de la colaboración entre administraciones. ¿Cómo valora la relación del Ayuntamiento de Malpartida con la Diputación, la Junta de Extremadura y el Gobierno central?

La Diputación de Cáceres es la más cercana de las tres administraciones y la que más sensibilidad tiene con la administración local. Muchos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes tendrían que ‘cerrar’ si no es por las diputaciones provinciales. La apuesta que realizan por la mejora de las infraestructuras es clave. Sobre la relación con la Junta de Extremadura te diría que mal porque no nos reciben. No tenemos por parte de ellos ningún acercamiento. Estoy tratando de que me reciba la presidenta y se me ha denegado sistemáticamente. Con el Gobierno Central hemos entablado conversaciones con poner en marcha un plan de vivienda en nuestro municipio y hemos tenido respuesta a pesar de ser la administración más lejana, en teoría. Extremadura como comunidad autónoma ha recibido mucho dinero del Gobierno Central que después revierte en los ciudadanos.

La despoblación y la falta de oportunidades en el entorno rural siguen siendo desafíos importantes. ¿Qué iniciativas está impulsando el Ayuntamiento para fijar población y mejorar la calidad de vida en el municipio?

Como municipio tenemos un gran servicio para nuestros vecinos: colegio, instituto de educación secundaria, casa de cultura, biblioteca y una red de zonas vedes e instalaciones deportivas que hacen que Malpartida de Plasencia sea un pueblo con calidad de vida. Para fijar población es necesario que haya oportunidades en el territorio y que nuestros jóvenes tengan acceso a vivienda. Afortunadamente, tenemos una de las tasas de paro más bajas de la provincia, tenemos importantes empresas en nuestro término municipal y estamos elaborando un plan de vivienda VPO.

El contacto directo con los vecinos es una de las señas de identidad del municipalismo. ¿Cómo mantiene ese vínculo diario con la ciudadanía y de qué manera influye en su forma de gobernar?

Desde que soy alcalde siempre tengo la puerta de mi despacho abierta para todos. Para verme no es necesario pedir cita. Si mi puerta está abierta solo tienen que entrar y exponer su problema. Los vecinos son recibidos al instante.