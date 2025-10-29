«El Centro de Convalecencia será una gran inversión y creará empleo»

¿Cuáles son los principales proyectos de infraestructura y obras que actualmente se están ejecutando en Torrejoncillo y qué impacto tendrán en la vida diaria de los vecinos?

La obra más importante de la legislatura es el Centro de Convalecencia y Cuidados del SEPAD, cuyo proyecto ya está finalizado, y estamos a la espera de que próximamente salga la licitación. Es una importante inversión económica, con más de seis millones de euros de presupuesto, que va crear muchos puestos de trabajo.

En materia de servicios municipales, ¿qué mejoras se han puesto en marcha recientemente y cuáles son las prioridades a corto plazo?

En el Centro de Día de Torrejoncillo hemos implementado el traslado de los usuarios a sus casas. En muchas ocasiones, los familiares no podían hacerse cargo de estos traslados al centro de día. Con esta medida hemos conseguido aumentar el número de usuarios y los familiares pueden irse a trabajar sin problemas, Nosotros los recogemos, los llevamos al centro y los volvemos a dejar en casa.

¿Cómo está afrontando el Ayuntamiento la modernización de instalaciones y edificios públicos para hacerlos más eficientes y sostenibles?

En próximas fechas, en el Colegio Público Batalla de Pavía, gracias a la Junta de Extremadura, se a proceder a la modernización de toda la instalación de placas solares. De otro lado, esta región es una tierra de mucho calor y sobre la mesa tenemos varias alternativas de climatización. Una de ellas, que estamos sopesando, es la de convertirnos en Pueblo Verde.

Uno de los retos de los pequeños municipios es fijar población. ¿Qué proyectos municipales considera estratégicos para mejorar la calidad de vida y evitar la despoblación en Torrejoncillo?

Evitar la despoblación es muy complicado. Todos somos conscientes de la difícil labor de los ayuntamientos por mantener sus poblaciones. Para asentarlas necesitamos trabajo y viviendas. Nuestros jóvenes se van a estudiar a Cáceres, Mérida, Badajoz o Madrid y, desgraciadamente, muchos ya no vuelven. Nos estamos convirtiendo en pueblos de fin de semana. Nos tenemos que sentar todas las administraciones para buscar una solución, de lo contrario va a ser muy complicado que los pueblos podamos subsistir. Por nuestra parte, adecentamos los pueblos e intentamos que sean lo más atractivos posible. Principalmente, necesitamos trabajo en las zonas rurales.

¿Qué papel tienen la participación ciudadana y la colaboración con asociaciones locales en el diseño y ejecución de los proyectos municipales?

Nosotros tenemos un tejido asociativo bastante importante, del que la Asociación de Paladines de La Encamisá es un gran ejemplo. Con ellas mantenemos contacto. Todos somos conscientes del gran problema que es la despoblación. Necesitamos ayudas fiscales para quienes viven en pueblos y así hacerlos atractivos.

Además de las obras en marcha, ¿qué proyectos de futuro le gustaría impulsar durante este mandato para continuar transformando Torrejoncillo?

Ahora vamos a empezar una campaña de adecentamiento de vías públicas, que durante mucho tiempo han estado muy mal, y no solo para los vecinos de Torrejoncillo, sino también para quien nos quiera venir a visitar.