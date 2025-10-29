«Defendemos que los jóvenes puedan tener un empleo digno y una vida plena»

El municipalismo se basa en la cercanía al ciudadano. ¿Cuáles diría que son hoy las principales demandas o preocupaciones de los vecinos de Salorino?

La gente de Salorino quiere que su futuro se decida aquí, en su pueblo. Por eso desde el ayuntamiento buscamos alternativas de empleo y de vivienda que permitan a nuestros jóvenes poder emanciparse y tener empleos dignos en su propio pueblo. Una de las reivindicaciones más claras es tener servicios públicos y de calidad, accesibles a todas las edades. En eso nos hemos detenido a lo largo de este tiempo, en dar posibilidades a la gente mayor y también a la gente joven que haga que Salorino sea una referencia donde poder vivir.

La despoblación es uno de los grandes retos del mundo rural. ¿Qué medidas está impulsando el Ayuntamiento para fijar población o atraer nuevos residentes al municipio?

Apostar por los retos fundamentales que tiene el medio rural en su conjunto, pero siendo conscientes de que solos no podemos. Siempre he defendido que las administraciones locales necesitan de las regionales, de las estatales y de las europeas para trazar un modelo de desarrollo territorial diferente. El Ayuntamiento de Salorino ha apostado por la economía de los cuidados, porque las mujeres en edad de trabajar tengan alternativas de empleo y arraigarlas al territorio. También desde el ámbito cultural libramos una batalla. Muchas veces nos han repetido que hay que triunfar fuera del pueblo, pero hacemos lo posible para que eso no sea así.

El papel de los pequeños municipios en la cohesión territorial es clave. ¿Siente que las políticas autonómicas y nacionales tienen suficientemente en cuenta las necesidades de pueblos como Salorino?

Tenemos una gran carencia de municipalistas en los gobiernos y eso hace que la lucha contra la despoblación no se haya materializado. El Gobierno de España está impulsando medidas que nos están facilitando vertebrar proyectos generadores de empleo estable y también una serie de inversiones que facilitan que la gente se quede. Sin embargo, las políticas de María Guardiola están haciendo que el desarrollo en equilibrio entre lo rural y lo urbano esté desapareciendo. En el último DOE, por ejemplo, las residencias de mayores no van a poder comprar directamente en las farmacias rurales, lo cual puede significar un golpe para ellas.

La cooperación entre municipios suele ser esencial para optimizar recursos. ¿Qué tipo de colaboración mantiene Salorino con localidades vecinas o con la Mancomunidad Sierra de San Pedro?

Hemos fortalecido un proyecto mancomunado que permite servicios públicos con una gran calidad en nuestros pueblos. Tratamos de potenciar aquellas singularidades que nos hacen más competitivos. Uno de los proyectos más importantes de Salorino es la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional que nos pone en el mapa turístico internacional. A todo eso se suma el hermanamiento con el municipio de Brañosera (Palencia) para mirar al pasado y trazar un proyecto de presente y de futuro a través del pastoreo y trashumancia.

En un contexto de limitaciones presupuestarias y normativas, ¿qué margen real tiene un alcalde para desarrollar proyectos propios e innovadores en un municipio pequeño?

Hay que complementar donde otras administraciones no llegan. Tenemos que reivindicar una financiación municipal justa tanto al Gobierno de España como a la Junta de Extremadura. Somos la administración peor tratada por el legislador a lo largo de toda nuestra etapa democrática. Reconozco el trabajo del Gobierno de España, pero soy crítico con el modelo de colaboración y cooperación de la Junta de Extremadura, que no garantiza la suficiencia financiera a nuestros pueblos. Colaboración y cooperación sí, pero también compromiso con una financiación justa y necesaria.

Mirando al futuro, ¿qué proyecto o línea de trabajo le gustaría que definiera esta legislatura y dejara huella en Salorino?

Lo primero es ponerse al servicio de los emprendedores que ven en Salorino una posibilidad para invertir. Tenemos fábricas de propiedad municipal que actualmente están paradas y estamos en conversación con varios empresarios para reactivarlas. Por otro lado, la ampliación de la residencia de mayores es otro de nuestro objetivo, ya que significarán contratos para el medio rural y fomentar la economía de los cuidados, que es un modelo imprescindible para que los pueblos continúen vivos.