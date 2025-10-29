«El empleo ha sido un factor clave en el crecimiento de Jaraíz de la Vera»

Jaraíz de la Vera ha fijado población y reducido el desempleo ¿cuáles han sido las medidas para conseguirlo?

No solo hemos conseguido fijar población, sino también incrementar el número de habitantes, y el empleo ha sido un factor clave en este crecimiento. Actualmente contamos con una tasa de desempleo del 6,6%, una de las cifras más bajas de la región y de la que estamos muy orgullosos pues es el fiel reflejo de que Jaraíz de la Vera prospera y va por el buen camino y por supuesto que trabajamos para que continue descendiendo y con la implicación de todos los agentes activos del municipio y los que vendrán, se va a conseguir.

Durante los últimos años hemos puesto en marcha políticas de apoyo al emprendimiento, para que quienes quisieran abrir un negocio o desarrollar su proyecto personal pudieran hacerlo en nuestro municipio. Eso ha generado nuevas oportunidades tanto para personas de Jaraíz de la Vera como para quienes vienen de fuera atraídos por nuestro entorno y calidad de vida.

Seguimos trabajando para reducir aún más las cifras de desempleo. Según las previsiones del INE, en 2026 volveremos a aumentar población, lo que refuerza la tendencia positiva: más habitantes y menos paro. Esto nos permite mirar al futuro con optimismo y con el objetivo de seguir generando oportunidades para que las familias puedan desarrollar su vida en Jaraíz de la Vera.

El municipio destaca por su interés por las energías renovables ¿para cuándo tendrá lista su comunidad energética?

Estamos dando los últimos pasos para que este proyecto innovador, centrado en el ahorro energético y la sostenibilidad medioambiental, sea una realidad completa en los próximos meses.

Ya tenemos en marcha una parte del proyecto: el Ayuntamiento consume energía 100 % renovable gracias a las placas fotovoltaicas, lo que ha reducido considerablemente la factura eléctrica del alumbrado público y los edificios municipales. En esta segunda fase, estamos finalizando la constitución de la comunidad energética para que vecinos, empresas, asociaciones y colectivos puedan sumarse y beneficiarse también de este ahorro.

Importantes industrias han puesto su factoría en Jaraíz de la Vera y aumenta el número de comercios ¿cuál es el secreto de este florecimiento económico?

El cambio de tendencia se debe a una estrategia clara: convertir a Jaraíz de la Vera en un referente social y económico en la zona. Hemos promovido políticas atractivas y accesibles que facilitan la instalación de empresas, la ocupación de los polígonos industriales y la apertura de nuevos establecimientos.

Estas medidas han ayudado a reducir el desempleo y a consolidar el crecimiento de las empresas locales, a la vez que atraen a nuevas industrias que ven en Jaraíz de la Vera un entorno idóneo para invertir y desarrollarse.

¿Cree que los ayuntamientos disponen de los recursos económicos suficientes para atender las competencias y demandas ciudadanas actuales?

Los ayuntamientos asumimos muchas competencias que no nos corresponden legalmente, pero que debemos cubrir para garantizar el bienestar de nuestros vecinos. Si no lo hiciéramos, nuestros pueblos estarían paralizados.

La colaboración con otras instituciones, como la Junta de Extremadura o la Diputación de Cáceres, es fundamental para que los municipios puedan seguir creciendo. Sin su apoyo sería imposible atender todas las necesidades locales.

Por eso reclamamos una mayor implicación del Gobierno de España y una financiación justa para los ayuntamientos, que somos la administración más cercana al ciudadano.

¿Qué papel juega el municipalismo en la lucha contra la despoblación y en la generación de oportunidades en el medio rural?

El municipalismo es esencial. Permite compartir ideas, innovar y adaptar proyectos que han funcionado en otros territorios. Esa colaboración genera oportunidades y fortalece el tejido social y económico local.

Detrás de cada pequeño éxito hay mucho trabajo y dedicación. Por eso debemos seguir apostando por la acción local, por el trabajo constante, para no solo fijar población, sino también seguir creciendo. En el caso de Jaraíz de la Vera, ya lo estamos haciendo por séptimo año consecutivo.

¿Qué iniciativas se están impulsando en Jaraíz de la Vera para fomentar la implicación de los vecinos en la vida municipal y en la toma de decisiones?

La cercanía con el ciudadano es fundamental. El alcalde y el equipo de gobierno debemos mantener una escucha activa y permanente, atendiendo no solo los problemas, sino también las ideas y propuestas de los vecinos. No se trata solo de escuchar, sino también de actuar. Tomamos decisiones, a veces difíciles, con la intención de mejorar y de seguir avanzando, aunque podamos equivocarnos.

En Jaraíz de la Vera, además, fomentamos una vida social activa en la que la cultura, el deporte y el ocio saludable juegan un papel muy importante. Todo esto contribuye a crear un entorno en el que la gente no solo quiera venir, sino también quedarse, formar una familia y construir su proyecto de vida aquí.