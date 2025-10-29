«España necesita una revolución rural y un pacto contra la despoblación»

¿Cuáles considera que son hoy las principales fortalezas y debilidades del municipalismo en entornos como el suyo?

Vivimos en un paraíso natural. Comemos, bebemos y respiramos excelencia. Tenemos un coste de la vida inferior al de los entornos urbanos y con índices de seguridad ciudadana muy altos. Estamos rodeados de nuestra familia y amigos. Todo esto se traduce en un altísimo estándar de calidad de vida. En cuanto a debilidades, aunque no me gustaría señalarlas, es evidente que los servicios públicos cuando dependen de otras administraciones son muy mejorables. Un ejemplo ha sido el reciente problema con el transporte escolar. Algunas infraestructuras, carreteras o caminos deberían mejorar su estado. También tenemos que cumplir con legislaciones que en ocasiones no están adaptadas a nuestro tamaño.

La financiación local es uno de los grandes retos del municipalismo. ¿Cree que los ayuntamientos como el de Serradilla cuentan con recursos suficientes para atender las necesidades reales de sus vecinos?

En el caso de Serradilla se ve muy claro. Nuestro pueblo tiene un casco urbano con 110 calles, 380 kilómetros de caminos públicos, 20 edificios municipales, 25.000 hectáreas de término municipal, un monte público de 5.000 hectáreas, la mitad de ellas en el Parque Nacional de Monfragüe y no olvidar nuestra pedanía de Villarreal de San Carlos. Administrar todo esto cuesta muchísimo dinero y personal. Solo disponemos de un millón y medio. Es evidente que mantener todos estos recursos con el presupuesto que tenemos no es posible. La participación en los tributos del Estado es mejorable, porque el índice de financiación que tiene un vecino de Serradilla es muy inferior al de cualquier otro en un entorno urbano. La Junta de Extremadura también podría contribuir más a igualar esta situación. Quien nos está salvando en muchos casos es la Diputación de Cáceres.

En los últimos años se habla mucho de colaboración entre municipios para optimizar servicios. ¿Qué tipo de alianzas o proyectos conjuntos mantiene Serradilla con localidades cercanas o con la Diputación de Cáceres?

No me suena bien la palabra ‘colaboración’ si eso supone cerrar servicios (guarderías, residencias, colegios…) en pueblos chicos para que se concentren en pueblos grandes. Entiendo que hay servicios que deben estar mancomunados porque es imposible mantenerlos en un municipio pequeño. La mancomunidad a la que pertenecemos presta servicios mancomunados para la recogida de basuras, la oficina de urbanismo, servicios sociales, igualdad o técnicos deportivos entre otros. Esa colaboración sí es necesaria y eficiente.

¿Cómo se fomenta desde el ayuntamiento la participación ciudadana?

En Serradilla damos participación a la ciudadanía, en primer lugar, a través de sus representantes políticos. Somos una corporación unida en la que los asuntos importantes se consensuan contando con todos sus miembros, como puede comprobarse en sus plenos. También colaboramos con las once asociaciones locales sumándonos a sus propuestas, con varias comisiones sectoriales.

La digitalización de la administración local es clave para modernizar la gestión. ¿Qué avances ha implementado Serradilla?

Serradilla es un municipio a la vanguardia de la digitalización. Hace poco tiempo nos visitó un grupo de administradores locales de Rumanía y Ucrania porque somos un municipio ejemplar desde el punto de vista de la digitalización. Gracias a funcionarios y empleados del ayuntamiento hace veinte años que instalamos el sistema de trabajo diario Gestiona. La fibra óptica llegó hace muchos años. Tenemos digitalizado todo el archivo municipal así como expedientes electrónicos para ciudadanos, empresas y terceros. Los vecinos pueden realizar muchos trámites sin tener que desplazarse.

¿Qué papel cree que debe desempeñar el municipalismo en el futuro de la España rural?

Sería un tremendo error que este país quisiera avanzar y mirar al futuro dejando atrás el mundo rural. Durante la pandemia fuimos la solución. Este país necesita un mundo rural con una mejor financiación y una mejor legislación urbana, ambiental y de contratos públicos adaptada al tamaño de nuestros municipios. Necesitamos una reforma fiscal porque no puede pagar los mismos impuestos, por ejemplo, un autónomo del pueblo que arregla zapatos que quien tiene una franquicia de una multinacional en una gran ciudad. Necesitamos una reforma de la administración local para que los ayuntamientos tengan el personal suficiente para que podamos prestar los servicios básicos a los vecinos. En general, este país necesita una revolución rural y un pacto contra la despoblación.