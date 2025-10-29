«Muchas familias jóvenes quieren vivir en Plasenzuela pero no hay viviendas»

¿Qué proyectos de infraestructuras y servicios se están ejecutando actualmente en Plasenzuela y cuál será su impacto en la vida diaria de los vecinos?

En Plasenzuela seguimos avanzando en la mejora de infraestructuras y servicios con actuaciones que repercuten directamente en la vida de los vecinos. Destaca la pavimentación del camino rural entre La Cumbre y Plasenzuela, realizada con la ayuda de la Diputación de Cáceres, que facilita la movilidad, el acceso a explotaciones ganaderas y refuerza la economía local.

El Museo de Plasenzuela, integrado en la red provincial de centros de interpretación dentro de la EDUSI, acoge exposiciones, conferencias y actividades culturales que dinamizan la vida del municipio.

Hemos desarrollado planes de desbroce y bacheado, concluido la primera fase del anillo peatonal de la carretera de circunvalación y renovado el parque infantil, actuaciones que contribuyen a un desarrollo urbano sostenible y seguro.

No obstante, la lentitud en la concesión de ayudas sigue siendo un reto, por lo que pedimos a las administraciones mayor agilidad. Además, mantenemos una amplia programación cultural y deportiva con talleres y actividades semanales que fomentan la participación y enriquecen la vida social de Plasenzuela.

En materia de urbanismo y mejoras en el municipio, ¿qué actuaciones considera prioritarias para los próximos meses?

Además del museo, hemos puesto en marcha una nave multiusos destinada a actividades culturales, deportivas y sociales. En ella se celebró el II Mercado Artesanal Tololo, con gran acogida de público y participación de expositores de Portugal. Nuestros jóvenes de atletismo entrenan tanto en los caminos rurales como en la pista municipal, a la espera de la ayuda de la Junta para su mejora. En caso de mal tiempo, utilizan la nave como alternativa.

El centro cultural se consolida como espacio de encuentro vecinal y hemos recuperado la biblioteca, donde se celebra el festival de artes y poesía Canchal Poético y el encuentro anual de piano de los conservatorios de Almendralejo y Cáceres, entre otras actividades. Nuestro objetivo es seguir apostando por la cultura, el deporte y el patrimonio como motores de desarrollo y cohesión social.

¿Cómo está afrontando el ayuntamiento la modernización de edificios e instalaciones públicas para hacerlos más accesibles y sostenibles?

La modernización y la sostenibilidad son ejes prioritarios. En el colegio público instalamos aerotermia y se han ejecutado obras de rehabilitación energética que han resuelto los problemas de climatización. Agradecemos la colaboración de voluntarios, profesores y trabajadores municipales en este proceso.

El centro cultural y la residencia de mayores —considerada el buque insignia del municipio— disponen de placas solares, y en la residencia ya se ha iniciado la instalación de aerotermia. Además, de la instalación de aerotermia también se está ejecutando obras de rehabilitación energética en la residencia de mayores

Además, la creación de la Asociación Comunidad Ciudadana de Energía Plasenzuela permitirá a los vecinos acceder a energía renovable local, reduciendo costes y fomentando el uso responsable de los recursos. Paralelamente, trabajamos en la recuperación de las naves del polígono industrial para convertirlas en motor de desarrollo económico.

El mantenimiento de calles, caminos rurales y espacios públicos es una demanda constante. ¿Qué obras se han realizado o se tienen previstas en este ámbito?

Cada año ejecutamos un plan de rehabilitación de calles y caminos, esenciales por la importante actividad ganadera del municipio. Hasta la fecha, hemos realizado más de 400 actuaciones en espacios degradados.

También impulsamos planes de desbroce y campañas de bacheado. La primera fase del anillo de la carretera de circunvalación ya está finalizada y es totalmente transitable para peatones, con previsión de ampliación.

Hemos renovado el parque infantil con instalaciones modernas y seguras, y desarrollamos un plan de embellecimiento que incluye la pintura de edificios municipales y la restauración de la fachada de la iglesia, reforzando el patrimonio y la imagen del pueblo.

Qué proyectos están orientados a favorecer la fijación de población y a impulsar el desarrollo económico de Plasenzuela?

Nos hemos reunido con la Secretaría de Vivienda ante la alta demanda existente, ya que muchas familias jóvenes desean establecerse en Plasenzuela por su calidad de vida. Sin embargo, el acceso a la vivienda sigue siendo un reto, por lo que solicitamos a las administraciones que faciliten suelo y recursos para responder a esta necesidad real.

Contamos con una amplia oferta cultural y deportiva para todas las edades que fortalece la comunidad y contribuye a fijar población. Garantizar vivienda y servicios es esencial para el futuro y la sostenibilidad de nuestro municipio.

¿Cómo valora la colaboración con la Diputación y la Junta de Extremadura para sacar adelante los proyectos municipales más importantes?

Uno de los principales desafíos es revertir la degradación urbanística. La avenida principal necesita una profunda renovación para garantizar la accesibilidad de mayores y personas con movilidad reducida.

La Diputación y la Junta colaboran activamente, aunque los recursos no siempre son suficientes para afrontar grandes obras y las subvenciones europeas no llegan con la rapidez deseada.

La burocracia complica avanzar al ritmo que desearíamos, pero continuamos trabajando para mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos, convencidos de que superar estas dificultades es clave para el desarrollo y la vitalidad de Plasenzuela.