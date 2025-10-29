«La finalización de la autovía situará a Moraleja como un lugar estratégico»

¿Qué proyectos y obras municipales se están ejecutando en Moraleja y qué repercusión tendrán en la vida de los vecinos?

Tenemos en marcha varios proyectos importantes. El más ambicioso es el Proyecto Encomienda, un sueño histórico para Moraleja. Hemos adquirido la propiedad de este inmueble, hasta ahora privado, y en breve comenzarán las obras de consolidación y limpieza, financiadas por Diputación de Cáceres. Además, el arquitecto Lorenzo Fernández Ordóñez trabaja en el anteproyecto de reconstrucción, valorado en más de seis millones de euros, que abrirá este espacio a la ciudadanía e incluirá una actuación integral en la margen derecha de la Rivera de Gata.

Otro proyecto destacado es la Plaza y Ermita de las Angustias, la única ermita antigua que se conserva en pie. Recuperaremos tanto su estructura como la plaza, que será de plataforma única. Junto a seis localidades portuguesas y extremeñas hemos presentado el proyecto a una convocatoria europea que podría aportar 200.000 euros.

En el Campo de Fútbol La Vega, se construirán nuevos vestuarios más amplios, modernos y accesibles con una inversión de 233.289 euros financiada por el SEPE. Beneficiará al C.P. Moraleja, al Villa de Moraleja y a los numerosos niños y niñas que practican deporte a diario.

También estamos reformando el Parque Emeterio Martín, con plataforma única, más zonas verdes y riego eficiente. Fue un proyecto elegido por los alumnos de los colegios en los plenos infantiles y cuenta con un presupuesto de 127.752 euros.

Se ha renovado y ampliado la terraza del bar de la piscina municipal, mejorando la zona hostelera y creando un nuevo quiosco con acceso desde el césped, con la misma inversión de 127.752 euros. Además, comenzaremos la renovación del césped y del sistema de riego de las piscinas municipales y seguimos avanzando en obras de accesibilidad, renovando acerados en varias calles.

En materia de infraestructuras y servicios básicos, ¿cuáles son las principales prioridades del Ayuntamiento para este mandato?

El ahorro energético es una prioridad. Estamos sustituyendo todas las luminarias por LED, tanto en alumbrado público como en edificios municipales. Además, licitamos un proyecto de instalación fotovoltaica de 100 kW en el colegio Joaquín Ballesteros, con baterías y un presupuesto de 121.421 euros, financiado por el IDEA. Reducirá la huella de carbono y el gasto energético.

La accesibilidad sigue siendo otro eje de trabajo. Cada año adaptamos varias calles y edificios públicos, incorporando accesos universales y baños para ostomizados. También impulsamos la creación de una Comunidad Energética, con una primera instalación de 100 kW en el pabellón de deportes (75.399 euros) que permitirá a los vecinos compartir energía limpia.

¿Cómo se está trabajando en la modernización y sostenibilidad de los edificios e instalaciones municipales?

Estamos aplicando riegos eficientes en zonas verdes y mejorando la red de distribución para ahorrar agua. Junto a ACCIONA ejecutamos el PERTE del Agua, con una inversión de 420.000 euros de fondos PRTR. Hemos sectorizado el saneamiento en siete zonas, instalado placas fotovoltaicas en la EDAR, digitalizado el sistema y próximamente implantaremos contadores inteligentes. En diez años hemos pasado de un rendimiento del 28% al 75%, un avance notable en el uso responsable del agua.

El mantenimiento y mejora de calles, caminos y espacios públicos es una demanda ciudadana. ¿Qué actuaciones recientes destacaría?

Realizamos una campaña anual de asfaltado, la última por 126.043 euros cofinanciados por Diputación de Cáceres. Priorizamos las calles más deterioradas y aquellas con edificios públicos de gran afluencia. En cuanto a acerados, cada año renovamos varios tramos, siempre buscando la accesibilidad. Este año hemos actuado en Sierra de los Ángeles, Roso de Luna, Camino de la Moheda y Clara Campoamor. Próximamente intervendremos en Pureza Canelo, Camelia y Campoamor, con un presupuesto de 299.272 euros.

Tenemos además un proyecto para transformar la Avenida Constitución en plataforma única, con nuevas zonas de aparcamiento y espacios verdes, para el que buscamos financiación.

En cuanto a caminos rurales, disponemos de maquinaria propia desde hace tres años. Este año hemos mejorado los de Malladas, Casas de D. Gómez, La Parra y Cucarracho, y trabajamos en el Camino de la Dehesa hacia El Chorrerón, financiado por la Junta de Extremadura con más de 300.000 euros.

¿Qué proyectos considera estratégicos para impulsar el desarrollo económico, social y empresarial de Moraleja?

Sin duda, las comunicaciones. La finalización del tramo de autovía entre Moraleja y Castelo Branco es clave para el desarrollo del norte de Cáceres y de nuestra localidad. Cuando se complete, unirá las dos capitales peninsulares por el trayecto más corto y situará a Moraleja en una posición estratégica para la implantación de empresas, la creación de empleo y la fijación de población.

¿Qué importancia tienen la colaboración con otras administraciones y la participación de los vecinos en el diseño y ejecución de los proyectos municipales?

Es fundamental. Los ayuntamientos somos la administración más cercana, pero también la más débil, y dependemos del apoyo de Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura. Sería necesario abordar de una vez la financiación local, ya que cada vez asumimos más competencias sin los recursos suficientes.

En cuanto a la participación ciudadana, es esencial para el buen gobierno. Escuchar a los vecinos y a las asociaciones locales nos permite diseñar proyectos útiles, realistas y compartidos por todos.