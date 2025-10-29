«Nuestra gran preocupación actual es el cierre de la Central de Almaraz»

Saucedilla, como muchos municipios pequeños, se enfrenta a desafíos diarios. ¿Cuál diría que es ahora mismo la mayor preocupación de sus vecinos y cómo se está abordando desde el ayuntamiento?

La primera preocupación de todos los vecinos de Saucedilla es el cierre de la Central Nuclear de Almaraz, pues la desaparición de esta gran industria supondría una gran pérdida de puestos de trabajo. Eso se traduciría en perjuicios para negocios y comercios. Sería un gran caos para el municipio, pues la CNA es nuestro gran recurso y motor local. Cientos de vecinos viven directa o indirectamente de la central.

La despoblación es un problema recurrente en la España rural. ¿Qué medidas cree que pueden aplicarse desde un municipio como Saucedilla para frenar la marcha de los jóvenes y atraer nuevas familias?

Desde el consistorio ya hemos empezado a trabajar sobre ello. Lo primero ha sido la puesta en marcha de un servicio de guardería, muy necesario, así como la construcción de viviendas, de hecho tenemos previstas seis viviendas asequibles. Finalmente, preparamos la puesta en marcha de naves industriales para atraer empresas y autónomos y generar empleo. Otra de las líneas de trabajo es la explotación de los recursos turísticos del municipio, en especial del Parque Ornitológico, que atrae a muchos aficionados y redunda en la economía local.

¿Qué significa para usted el municipalismo y cómo se traduce en la forma de gobernar un pueblo como este?

El municipalismo significa tener poder de decisión sobre los asuntos que afectan a tu pueblo. Los alcaldes tenemos que tomar decisiones que nada que ver con las grandes ciudades y estamos muy pegados al terreno.

La colaboración entre municipios parece clave para optimizar recursos. ¿Cómo se coordina Saucedilla con los pueblos vecinos y qué beneficios concretos obtiene la población?

Entre los pueblos de la comarca tenemos muy buena relación independientemente del color político que gobierne. Entre todos nos ayudamos y si hace falta algo en un pueblo los alcaldes nos llamamos y lo resolvemos.

¿Qué particularidades tiene Saucedilla por estar cerca de la Central Nuclear de Almaraz?

Gestionamos muchas ayudas y eso nos permite subvencionar al pequeño autónomo, así como fomentamos la natalidad. Por cada niño que nace aportamos 1.500 euros lo que nos permite que el municipio no entre dentro de la España vaciada.